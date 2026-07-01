ЛИТТ ТЕОДОР

ЛИТТ (Litt) ТЕОДОР - немецкий фи­ло­соф и пе­да­гог, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков «пе­да­го­ги­ки куль­ту­ры».

Учил­ся в Бонн­ском и Бер­лин­ском университах. В 1904-1918 годы пре­по­да­вал в гим­на­зи­ях, в 1914-1917 годы ра­бо­тал в Департаменте про­све­ще­ния Министерства куль­ту­ры Прус­сии. Профессор Бонн­ско­го (1919 и с 1947 года) и Лейп­циг­ско­го (1920-1937, 1945-1947) университетов.

Взгля­ды Литта фор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем И. В. Гё­те, В. Диль­тея, Г. Зим­ме­ля и др. Идеи нео­ге­гель­ян­ст­ва и нео­кан­ти­ан­ст­ва пе­ре­пле­та­ют­ся в его ми­ро­воз­зре­нии с ус­та­нов­ка­ми фе­но­ме­но­ло­гии Э. Гус­сер­ля и мо­ти­ва­ми фи­ло­со­фии жиз­ни. Литт ис­сле­до­вал ис­то­рические фор­мы вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния и их осо­бен­но­сти в ус­ло­ви­ях современной тех­нической ци­ви­ли­за­ции (со­от­но­ше­ние ме­ж­ду об­щим и профессиональным об­ра­зо­ва­ни­ем и т. п.). Основные пе­да­го­гические идеи сфор­му­ли­ро­вал в тру­дах «Мыс­ли о куль­ту­ро­вед­че­ском прин­ци­пе обу­че­ния» («Gedanken zum kulturkundlichen Unterrichtsprinzip», 1925), «Ру­ко­во­дить или рас­тить?» («Führen oder Wa­chsen­las­sen», 1927, 13. Aufl., 1967), «Са­мо­по­зна­ние че­ло­ве­ка» («Selbsterkenntnis des Menschen», 1938) и др. По­сле 1945 года вы­дви­нул за­да­чу куль­тур­но-по­ли­тического са­мо­вос­пи­та­ния немецкого на­ро­да. Ока­зал зна­чительное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние официальной док­три­ны вос­пи­та­ния в ФРГ, а так­же на со­ци­аль­но-кри­ти­че­скую пе­да­го­ги­ку и пе­да­го­ги­че­скую ан­тро­по­ло­гию.

Сочинения:

Individuum und Gemeinschaft. 3. Aufl. Lpz., 1926;

Geschichte und Leben. 3. Aufl. Lpz.; B., 1930;

Möglichkeiten und Grenzen der Pä­da­gogik. 2. Aufl. Lpz.; B., 1931;

Hegel. Hdlb., 1953; Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt. 6. Aufl. B., 1959;

Mensch und Welt. 2. Aufl. Hdlb., 1961; Technisches Denken und menschliche Bildung. 3. Aufl. Hdlb., 1964;

Pädagogik und Kultur: Kleine pädagogische Schriften, 1918–1926. Bad Heilbrunn, 1965;

Ethik der Neuzeit. 2. Aufl. Münch., 1968. Bd 1–2;

Naturwissenschaft und Menschenbildung. 5. Aufl. Hdlb., 1968.