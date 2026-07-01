ЛИТТ ТЕОДОР
ЛИТТ (Litt) ТЕОДОР - немецкий философ и педагог, один из основоположников «педагогики культуры».
Учился в Боннском и Берлинском университах. В 1904-1918 годы преподавал в гимназиях, в 1914-1917 годы работал в Департаменте просвещения Министерства культуры Пруссии. Профессор Боннского (1919 и с 1947 года) и Лейпцигского (1920-1937, 1945-1947) университетов.
Взгляды Литта формировались под влиянием И. В. Гёте, В. Дильтея, Г. Зиммеля и др. Идеи неогегельянства и неокантианства переплетаются в его мировоззрении с установками феноменологии Э. Гуссерля и мотивами философии жизни. Литт исследовал исторические формы воспитания и образования и их особенности в условиях современной технической цивилизации (соотношение между общим и профессиональным образованием и т. п.). Основные педагогические идеи сформулировал в трудах «Мысли о культуроведческом принципе обучения» («Gedanken zum kulturkundlichen Unterrichtsprinzip», 1925), «Руководить или растить?» («Führen oder Wachsenlassen», 1927, 13. Aufl., 1967), «Самопознание человека» («Selbsterkenntnis des Menschen», 1938) и др. После 1945 года выдвинул задачу культурно-политического самовоспитания немецкого народа. Оказал значительное влияние на формирование официальной доктрины воспитания в ФРГ, а также на социально-критическую педагогику и педагогическую антропологию.
Сочинения:
Individuum und Gemeinschaft. 3. Aufl. Lpz., 1926;
Geschichte und Leben. 3. Aufl. Lpz.; B., 1930;
Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik. 2. Aufl. Lpz.; B., 1931;
Hegel. Hdlb., 1953; Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt. 6. Aufl. B., 1959;
Mensch und Welt. 2. Aufl. Hdlb., 1961; Technisches Denken und menschliche Bildung. 3. Aufl. Hdlb., 1964;
Pädagogik und Kultur: Kleine pädagogische Schriften, 1918–1926. Bad Heilbrunn, 1965;
Ethik der Neuzeit. 2. Aufl. Münch., 1968. Bd 1–2;
Naturwissenschaft und Menschenbildung. 5. Aufl. Hdlb., 1968.