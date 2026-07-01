ЛИТОВСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

ЛИТОВСКОЕ КОРОЛЕВСТВО - ма­рио­не­точ­ное государственное об­ра­зо­ва­ние в ус­ло­ви­ях германской ок­ку­па­ции При­бал­ти­ки в 1918 году.

Соз­да­но (на­ря­ду с «Бал­тий­ским гер­цог­ст­вом» и Фин­лянд­ским ко­ро­лев­ст­вом) в со­от­вет­ст­вии с пла­на­ми ан­нек­сии западных рай­онов Российской им­пе­рии , раз­ра­ба­ты­вав­ши­ми­ся пра­вя­щи­ми кру­га­ми Германской им­пе­рии на­ка­ну­не и в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны . Про­вод­ни­ком германской по­ли­ти­ки на тер­ри­то­рии Лит­вы (ок­ку­пи­ро­ва­на нем­ца­ми в 1915 году) яв­ля­лось про­гер­ман­ское кры­ло соз­дан­но­го под кон­тро­лем германского во­енного ко­ман­до­ва­ния 18-22.9(01-05.10).1917 года в Виль­но (Виль­ню­се) временного за­ко­но­дательного со­б­ра­ния - Ли­товского со­ве­та (Ле­ту­вос та­ри­ба; Lietuvos Taryba). 11(24).12.1917 года Ли­товский со­вет при­нял дек­ла­ра­цию «О веч­ных со­юз­ных свя­зях Ли­тов­ско­го го­су­дар­ст­ва с Гер­ма­ни­ей», а 16.02.1918 года - «Акт не­за­ви­си­мо­сти Лит­вы». 23.03.1918 года германский император Виль­гельм II из­дал ма­ни­фест о при­зна­нии Лит­вы де-юре го­су­дар­ст­вом, на­хо­дя­щим­ся в тес­ных со­юз­нических от­но­ше­ни­ях с Германской им­пе­ри­ей, од­на­ко без при­зна­ния его не­за­ви­си­мо­сти. 4.07.1918 года Ли­товский со­вет боль­шин­ст­вом го­ло­сов при­нял ре­ше­ние о вве­де­нии в стра­не мо­нар­хической фор­мы прав­ле­ния и при­гла­ше­нии на пре­стол Литовского королевства под име­нем Мин­дау­га­са II вюр­тем­берг­ско­го князя Виль­гель­ма фон Ура­ха. В ус­ло­ви­ях раз­ло­же­ния германского ок­ку­пационного ре­жи­ма, вы­зван­но­го Но­ябрь­ской ре­во­лю­ци­ей 1918 года, Литовское королевство бы­ло уп­разд­не­но и 11.11.1918 года сфор­ми­ро­ва­но национальное рес­пуб­ли­кан­ское пра­ви­тель­ст­во Лит­вы .

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