ЛИТОВСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЛИТОВСКОЕ КОРОЛЕВСТВО - марионеточное государственное образование в условиях германской оккупации Прибалтики в 1918 году.
Создано (наряду с «Балтийским герцогством» и Финляндским королевством) в соответствии с планами аннексии западных районов Российской империи, разрабатывавшимися правящими кругами Германской империи накануне и в годы 1-й мировой войны. Проводником германской политики на территории Литвы (оккупирована немцами в 1915 году) являлось прогерманское крыло созданного под контролем германского военного командования 18-22.9(01-05.10).1917 года в Вильно (Вильнюсе) временного законодательного собрания - Литовского совета (Летувос тариба; Lietuvos Taryba). 11(24).12.1917 года Литовский совет принял декларацию «О вечных союзных связях Литовского государства с Германией», а 16.02.1918 года - «Акт независимости Литвы». 23.03.1918 года германский император Вильгельм II издал манифест о признании Литвы де-юре государством, находящимся в тесных союзнических отношениях с Германской империей, однако без признания его независимости. 4.07.1918 года Литовский совет большинством голосов принял решение о введении в стране монархической формы правления и приглашении на престол Литовского королевства под именем Миндаугаса II вюртембергского князя Вильгельма фон Ураха. В условиях разложения германского оккупационного режима, вызванного Ноябрьской революцией 1918 года, Литовское королевство было упразднено и 11.11.1918 года сформировано национальное республиканское правительство Литвы.