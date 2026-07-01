ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК

Тюрьма в Санкт-Петербурге, расположенная на пересечении реки Мойки и Крюкова канала, напротив Новой Голландии.

Место: Санкт-Петербург

Первоначальные задачи замка

Здание построено в 1782-1787 гг. по проекту архитектора И.Е. Старова. Представляло собой неправильный пятиугольник с угловыми башнями. Использовалось как казарма Кавалергардского, а затем Литовского мушкетерского полков. По последнему получило наименование. Позднее здесь располагался Морской гвардейский экипаж. По предложению военного губернатора Санкт-Петербурга здание передано для перестройки в тюрьму.

Сооружение тюрьмы

В 1822 г. император Александр I одобрил перестройку казарм в тюрьму. С 1823 г. – Санкт-Петербургская городская тюрьма. Проект реконструкции разработал архитектор И.И. Шарлемань. Были разобраны пять старых башен, вместо которых были построены две угловые. В 1826 г. был открыт храм Спаса. Во второй половине XIX в. в тюрьме появились мечеть, католический и лютеранский храмы.

Тюрьма насчитывала 103 камеры и 10 изолированных отделений, где могли размещаться до 600 заключенных. Арестованные за различные преступления содержались в разных отделениях и различались по цвету воротников курток. К 1860-м гг. это правило было отменено. В 1884 г. Литовский замок стал исправительной тюрьмой. Из известных политзаключенных здесь отбывали наказание писатель В.Г. Короленко, фигуранты процесса «начаевцев», в том числе П.Г. Ткачев. Позднее в тюрьме содержались участники «Обуховской обороны» 1901 г.

В период Февральской революции революционными матросами и рабочими были выпущены все заключенные Литовского замка. Замок был сожжен и долгое время стоял в руинах. В 1929-1930 г. разобран. На месте Литовского замка построены жилые дома для рабочих и служащих.

Память о Литовском замке

Литовский замок получил отражение в литературе. В частности, в произведениях Н.С. Лескова, В.В. Крестовского, Ф.М. Достоевского. Кроме того, здание тюрьмы изображено на картинах ряда художников. В 2012-2014 гг. на территории замка (набережная реки Мойки, 102) велись археологические раскопки, в результате которых были сделаны многочисленные находки, в том числе обнаружены фундаменты башни и корпусов северного крыла Литовского замка, которые приобрели статус выявленного объекта археологического наследия. Однако в 2015 г. этот статус был снят, а фундаменты разрушены застройщиком этого участка.