ЛИТОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЛИТО́ВСКИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРЫ И БАЛЕ́ТА Национальный (Lietuvos nacionalinis ope­ros ir baleto teatras) - круп­ней­ший музыкальный те­атр Лит­вы .

Ос­но­ван в 1920 году в Кау­на­се по ини­циа­ти­ве Общества со­зи­да­те­лей ли­товского исккусства (в не­го вхо­ди­ли пе­вец К. Пет­рау­скас, ди­ри­жёр Ю. Тал­лат-Кялп­ша и др.), от­крыл­ся опе­рой «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди. С 1922 года го­су­дар­ст­вен­ный, в том же го­ду объ­е­ди­нён с дра­ма­тическим те­ат­ром (до 1944 года). В 1925 году на­ча­ла функ­цио­ни­ро­вать ба­лет­ная труп­па, пер­вая по­ста­нов­ка - «Коп­пе­лия» Л. Де­ли­ба (ба­летм. П. Н. Пет­ров). В 1925-1940 годы ра­бо­тал под названием Государственный те­атр Лит­вы, в 1940-1941 годы - Государственный те­атр дра­мы, опе­ры и ба­ле­та, в 1941-1944 годы Кау­нас­ский боль­шой те­атр. С 1944 года Государственный те­атр опе­ры и ба­ле­та Ли­товской ССР (с 1954 ака­де­мический). В 1948 году пе­ре­ве­дён в Виль­нюс, с 1974 года в но­вом зда­нии (архитектор Э. Бу­чю­те, зри­тель­ный зал - около 1140 мест). С 1990 года Ли­тов­ская опе­ра, с 1998 года современное на­зва­ние.

В 1922-1932 годы в ре­пер­туа­ре те­ат­ра основное ме­сто за­ни­ма­ла западно-ев­ропейская и русская клас­си­ка. В 1930-е годы по­став­ле­ны ли­товские национальные спек­так­ли: опе­ра «Гра­жи­на» Ю. Кар­на­ви­чюса, ба­ле­ты «В вих­ре тан­ца» В. Ба­ця­ви­чю­са, «Юра­те и Кас­ти­тис» Ю. Груо­ди­са, «Сва­тов­ст­во» Б. Два­рио­на­са (все 1933), опе­ры «Три та­лис­ма­на» А. Ра­чю­на­са (1936), «Рад­ви­ла Пер­ку­нас» Кар­на­ви­чю­са (1937), «Эг­ле - ко­ро­ле­ва ужей» М. Пет­рау­ска­са и Й. Дам­брау­ска­са (1939). В 1942 году по­став­ле­на опе­ра «Де­рев­ня у по­ме­стья» («Па­ги­ре­най») С. Шим­ку­са, в 1953 году - пер­вая современная ли­товская опе­ра «Ма­ри­те» Ра­чю­на­са и пер­вый ли­товский ба­лет на современную те­му «На бе­ре­гу мо­ря» Ю. Юзе­лю­на­са.

Сре­ди луч­ших по­ста­но­вок: опе­ры - «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (1950), «Пи­ле­най» (1956) и «Ave, vi­ta!» (1974) В. Кло­вы, «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С. С. Про­кофь­е­ва (1963), «Го­род солн­ца» А. Ра­чю­на­са и «Ум­ни­ца» К. Ор­фа (обе 1965 год), «За­блу­див­шие­ся пти­цы» В. Лау­ру­ша­са и «На рас­пу­тье» В. Пал­та­на­ви­чю­са (обе 1967 год), «Пор­ги и Бесс» Дж. Гер­шви­на (1968), «Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра (1969), «Не толь­ко лю­бовь» Р. К. Щед­ри­на (1973), «Ле­ген­да о люб­ви» В. Бар­кау­ска­са (1975), «Пу­те­ше­ст­вие в Тиль­зит» Э. Баль­си­са (1980), «Аи­да» Дж. Вер­ди (1997), «Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та (2002), «Ма­дам Бат­тер­фляй» Дж. Пуч­чи­ни (2006), «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» К. В. Глю­ка (2007); ба­ле­ты - «Ауд­ро­не» Ю. Ин­д­ры (1957), «Стра­сти» А. Ре­ка­шю­са (1971), «Эг­ле - ко­ро­ле­ва ужей» Баль­си­са (1976), «Мак­бет» Й. О. Ба­ла­кау­ска­са (1989), «Ан­на Ка­ре­ни­на» Р. К. Щед­ри­на (2005), «Дя­ги­лев­ские фан­та­зии» на музыку О. Рес­пи­ги и Дж. Рос­си­ни (2008).

В те­ат­ре в раз­ное вре­мя ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры - М. Бук­ша, Ю. Тал­лат-Кялп­ша, В. Ма­риё­шюс, Р. Ге­ню­шас, Й. Алек­са, Р. Шер­ве­ни­кас (с 2008 музыкальный руководитель); ре­жис­сё­ры - Р. Си­па­рис (так­же пе­вец), В. Мик­штай­те, Э. До­мар­кас; пев­цы - К. Пет­рау­скас, А. Со­дей­ка, Ю. Ма­жей­ка, А. Сташ­ке­ви­чю­те, В. Дау­но­рас, Э. Ка­ня­ва, Р. Ма­риё­шюс, Й. Ста­сю­нас, К. Шил­га­лис, Н. Ам­бра­зай­ти­те, Г. Апа­на­ви­чю­те, И. Миль­кя­ви­чю­те, В. Но­рей­ка; со­лис­ты ба­ле­та и хо­рео­гра­фы - Б. Кел­бау­скас, Е. Бу­кай­тис, В. Браз­дилис, В. Гри­виц­кас, Ю. Смо­ри­ги­нас, Е. До­меи­ка, Т. Свен­тиц­кай­те, Г. Ку­на­ви­чюс, Р. Яна­ви­чю­те, Л. Аш­ке­ло­ви­чю­те, В. Куд­жма, Л. Бар­ту­ся­ви­чю­те, П. Скир­ман­тас, И. Ва­лей­кай­те, Э. Шпо­кай­те, Ж. Байк­шти­те, М. Бау­жис, Н. Юш­ка, А. Пау­лау­скас, О. Ко­но­шен­ко, Э. Бут­кус, И. Ци­бул­ски­те, Т. Се­ду­но­ва (главный ба­лет­мей­стер с 1992 года) и др.

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