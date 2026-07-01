ЛИТОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ЛИТО́ВСКИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРЫ И БАЛЕ́ТА Национальный (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras) - крупнейший музыкальный театр Литвы.
Основан в 1920 году в Каунасе по инициативе Общества созидателей литовского исккусства (в него входили певец К. Петраускас, дирижёр Ю. Таллат-Кялпша и др.), открылся оперой «Травиата» Дж. Верди. С 1922 года государственный, в том же году объединён с драматическим театром (до 1944 года). В 1925 году начала функционировать балетная труппа, первая постановка - «Коппелия» Л. Делиба (балетм. П. Н. Петров). В 1925-1940 годы работал под названием Государственный театр Литвы, в 1940-1941 годы - Государственный театр драмы, оперы и балета, в 1941-1944 годы Каунасский большой театр. С 1944 года Государственный театр оперы и балета Литовской ССР (с 1954 академический). В 1948 году переведён в Вильнюс, с 1974 года в новом здании (архитектор Э. Бучюте, зрительный зал - около 1140 мест). С 1990 года Литовская опера, с 1998 года современное название.
В 1922-1932 годы в репертуаре театра основное место занимала западно-европейская и русская классика. В 1930-е годы поставлены литовские национальные спектакли: опера «Гражина» Ю. Карнавичюса, балеты «В вихре танца» В. Бацявичюса, «Юрате и Каститис» Ю. Груодиса, «Сватовство» Б. Дварионаса (все 1933), оперы «Три талисмана» А. Рачюнаса (1936), «Радвила Перкунас» Карнавичюса (1937), «Эгле - королева ужей» М. Петраускаса и Й. Дамбраускаса (1939). В 1942 году поставлена опера «Деревня у поместья» («Пагиренай») С. Шимкуса, в 1953 году - первая современная литовская опера «Марите» Рачюнаса и первый литовский балет на современную тему «На берегу моря» Ю. Юзелюнаса.
Среди лучших постановок: оперы - «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1950), «Пиленай» (1956) и «Ave, vita!» (1974) В. Кловы, «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева (1963), «Город солнца» А. Рачюнаса и «Умница» К. Орфа (обе 1965 год), «Заблудившиеся птицы» В. Лаурушаса и «На распутье» В. Палтанавичюса (обе 1967 год), «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (1968), «Лоэнгрин» Р. Вагнера (1969), «Не только любовь» Р. К. Щедрина (1973), «Легенда о любви» В. Баркаускаса (1975), «Путешествие в Тильзит» Э. Бальсиса (1980), «Аида» Дж. Верди (1997), «Дон Жуан» В. А. Моцарта (2002), «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини (2006), «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка (2007); балеты - «Аудроне» Ю. Индры (1957), «Страсти» А. Рекашюса (1971), «Эгле - королева ужей» Бальсиса (1976), «Макбет» Й. О. Балакаускаса (1989), «Анна Каренина» Р. К. Щедрина (2005), «Дягилевские фантазии» на музыку О. Респиги и Дж. Россини (2008).
В театре в разное время работали: дирижёры - М. Букша, Ю. Таллат-Кялпша, В. Мариёшюс, Р. Генюшас, Й. Алекса, Р. Шервеникас (с 2008 музыкальный руководитель); режиссёры - Р. Сипарис (также певец), В. Микштайте, Э. Домаркас; певцы - К. Петраускас, А. Содейка, Ю. Мажейка, А. Сташкевичюте, В. Даунорас, Э. Канява, Р. Мариёшюс, Й. Стасюнас, К. Шилгалис, Н. Амбразайтите, Г. Апанавичюте, И. Милькявичюте, В. Норейка; солисты балета и хореографы - Б. Келбаускас, Е. Букайтис, В. Браздилис, В. Гривицкас, Ю. Сморигинас, Е. Домеика, Т. Свентицкайте, Г. Кунавичюс, Р. Янавичюте, Л. Ашкеловичюте, В. Куджма, Л. Бартусявичюте, П. Скирмантас, И. Валейкайте, Э. Шпокайте, Ж. Байкштите, М. Баужис, Н. Юшка, А. Паулаускас, О. Коношенко, Э. Буткус, И. Цибулските, Т. Седунова (главный балетмейстер с 1992 года) и др.