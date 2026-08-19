ЛИТОВСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЛИТОВСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НАЦИОНАЛЬНЫЙ (Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras) создан в 1940 году в Вильнюсе на базе Вильнюсского городского оркестра в составе филармонии Литовской ССР.
Организатор и первый главный дирижёр - Б. Дварионас.
В 1943-1944 годы оркестр не функционировал. С 1945 года входил в Комитет радиовещания Литовской ССР, с 1958 года вновь в составе филармонии. В разные годы главными дирижёрами оркестра были А. Кленицкис, М. Дварионайте, Ю. Домаркас (с 1964 года). С оркестром выступали: дирижёры - К. П. Кондрашин, М. Л. Ростропович, В. И. Федосеев, Н. Ярви, К. Мазур, К. Пендерецкий, Р. Генюшас, Г. Ринкявичюс (с 1984 года 2-й дирижёр); певцы - М. Кабалье, Дж. Норман; пианисты - Э. Г. Гилельс, Д. А. Башкиров, Н. А. Петров, скрипачи - Л. Б. Коган, Г. Кремер, В. В. Третьяков, В. Т. Спиваков; виолончелисты - Н. Г. Гутман, Д. Герингас; альтист Ю. А. Башмет и др.
В репертуаре значительное место занимают сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, А. Брукнера, Г. Малера, И. Ф. Стравинского. Литовский симфонический оркестр - первый исполнитель множества произведений современных литовских композиторов.