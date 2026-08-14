ЛИТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР

ЛИТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР (Lie­tuvos kamerinis orkestras) соз­дан в 1960 году в Виль­ню­се , вхо­дит в со­став Ли­товской фи­лар­мо­нии.

Ор­га­ни­за­тор, пер­вый художественный руководитель и главный ди­ри­жёр (до 2004 года) - С. Сон­дец­кис. В 1964 году пред­став­лял СССР на ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции Ме­ж­ду­народного общества музыкального об­ра­зо­ва­ния (ISME) при ЮНЕСКО в Бу­да­пеш­те. В 1976 году при­нял уча­стие в Ме­ж­ду­народном фес­ти­ва­ле в Эх­тер­на­хе ( Люк­сем­бург ) и стал пер­вым ли­товским ор­ке­ст­ром, вы­сту­пив­шим в Западной Ев­ро­пе. С ор­ке­ст­ром со­труд­ни­ча­ли И. Ме­ну­хин, О. М. Ка­ган, Н. Г. Гут­ман, Ю. А. Баш­мет, М. Л. Рос­тро­по­вич, Г. Кре­мер, Т.Т. Грин­ден­ко, В.В. Край­нев, Л. Диг­рис, Д. Ге­рин­гас, К. Ге­ор­ги­ан, М.Э. Хо­ми­цер, Т.А. Док­ши­цер, В. Но­рей­ка и другие из­вест­ные му­зы­кан­ты. В ре­пер­туа­ре - про­из­ве­де­ния ми­ро­вой клас­си­ки, со­чи­не­ния современных ком­по­зи­то­ров. Литовский камерный оркестр - пер­вый ис­пол­ни­тель «Concerto grosso» № 3 (1985) и «Су­тар­ти­нес» для струн­но­го ор­ке­ст­ра и удар­ных (1991) А.Г. Шнит­ке, «Tabula rasa» А. Пяр­та (1977). Главный ди­ри­жёр с 2008 года - С.А. Кры­лов.

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