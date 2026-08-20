ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ

ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ - на­зва­ние трёх ко­дек­сов пра­ва Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) XVI века.

Ори­ги­наль­ное на­зва­ние Литовских статутов (в пер­во­на­чаль­ной ре­дак­ции 1-го Литовского статута) - «Пра­ва пи­са­ные»; по­ня­тие «ста­тут» встре­ча­ет­ся лишь в латинском пе­ре­во­де 1-го Литовского статута («Statuta seu iure scripta», 1530) и сра­зу же (в конце 1530-х годов) ут­вер­ди­лось в юри­дической прак­ти­ке и по­все­днев­ном упот­реб­ле­нии.

Не­об­хо­ди­мость соз­да­ния об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го сво­да за­ко­нов ВКЛ бы­ла осоз­на­на великим князем ли­тов­ским Алек­сан­дром и ра­дой па­нов на ру­бе­же XV-XVI веков, что бы­ло свя­за­но с со­ци­аль­но-эко­но­мическими и по­ли­тическими про­цес­са­ми ста­нов­ле­ния со­слов­ной мо­нар­хии, а так­же ос­лож­не­ни­ем ме­ж­ду­народного по­ло­же­ния ВКЛ, ко­то­рое тре­бо­ва­ло уп­ро­че­ния по­ли­тической це­ло­ст­но­сти го­су­дар­ст­ва.

Под­го­тов­ка Пер­во­го Ли­тов­ско­го ста­ту­та, о ко­то­рой впер­вые зая­вил великий князь Алек­сандр в при­ви­лее Во­лын­ской зем­ле (1501), про­ис­хо­ди­ла на ос­но­ве пра­во­вой сис­те­мы ВКЛ. Ис­точ­ни­ка­ми 1-го Литовского статута ста­ли обыч­ное пра­во и ос­но­ван­ная на нём су­деб­ная прак­ти­ка (за­фик­си­ро­ван­ная в су­деб­ных кни­гах), при­ви­леи великих кня­зей все­му ВКЛ и его отдельным зем­лям, Су­деб­ник Ка­зи­ми­ра IV (1468), специальрые по­ста­нов­ле­ния и уза­ко­не­ния великого кня­зя, ра­ды па­нов и сей­ма 1507-1529 годов, а так­же отдельные нор­мы рим­ско­го пра­ва, кано­ни­че­ско­го пра­ва и су­деб­ни­ков со­сед­них го­су­дарств (осо­бен­но Поль­ши). В хо­де соз­да­ния 1-го Литовского статута ли­товское пра­во под­верг­лось сис­те­ма­ти­за­ции (вы­ра­бо­та­на до­воль­но ло­гич­ная струк­ту­ра раз­де­лов Литовских статутов, со­от­вет­ст­во­вав­шая от­рас­лям пуб­лич­но­го и ча­ст­но­го пра­ва) и кон­цептуа­ли­за­ции (юри­ди­че­ски за­кре­п­ле­но при­ви­ле­ги­рованное по­ло­же­ние и им­му­ни­тет шля­хет­ско­го со­сло­вия, ох­ра­на его прав и сво­бод), так­же в не­го бы­ли прив­не­се­ны не­ко­то­рые гу­ма­ни­стические идеи. 1-й Литовский статут стал пер­вой в Ев­ро­пе эпо­хи гу­ма­низ­ма официальной ко­ди­фи­ка­ци­ей всех от­рас­лей свет­ско­го пра­ва: го­су­дар­ст­вен­но­го, во­ен­но­го, гра­ж­дан­ско­го (се­мей­но­го, опе­кун­ско­го, на­следств., иму­ществ. и т. д.), уго­лов­но­го, про­цес­су­аль­но­го и др. Пер­во­на­чаль­ная ре­дак­ция тек­ста 1-го Литовского статута, при­ня­тая на Ви­лен­ском сей­ме 1522 года, бы­ла под­го­тов­ле­на в ве­ли­ко­кня­же­ской кан­це­ля­рии, ско­рее все­го, под руководством канц­ле­ра и вое­во­ды ви­лен­ско­го князя М. Рад­зи­вил­ла Млад­ше­го и его бра­та зем­ско­го мар­шал­ка князя Я. Рад­зи­вил­ла. Од­на­ко из-за борь­бы сред­ней и мел­кой шлях­ты (бо­яр) за пол­ное урав­не­ние в пра­вах с круп­ной шлях­той (па­на­ми) даль­ней­шая ра­бо­та над 1-м Литовским статутом за­тя­ну­лась. Его но­вая ре­дак­ция (из 13 раз­де­лов и 243 ста­тей), со­став­лен­ная уже под руководством канц­ле­ра А. Гаш­толь­да, бы­ла при­ня­та лишь на Ви­лен­ском сей­ме 1529 года, а вве­де­на в дей­ст­вие на всей тер­ри­то­рии ВКЛ 29.09.1529 года эдик­том великого князя ли­тов­ско­го Си­гиз­мун­да I . Ут­вер­ждён­ная в 1-м Литовском статуте док­три­на су­ве­рен­но­го го­су­дар­ст­ва ста­ла ос­но­вой пра­во­во­го ста­ту­са го­су­дар­ст­вен­но­сти ВКЛ. 1-й Литовский статут пре­ду­смат­ри­вал воз­мож­ность вне­се­ния в не­го но­вых норм по­сле то­го, как они по­лу­ча­ли санк­цию сей­ма, в ре­зуль­та­те че­го в конце 1530-х годов поя­ви­лась его Про­стран­ная ре­дак­ция, со­стоя­щая из 13 раз­де­лов и 282 ста­тей. Тем не ме­нее при­ме­не­ние 1-го Литовского статута на прак­ти­ке вы­яви­ло его не­со­вер­шен­ст­во. Кро­ме то­го, про­грам­ма по­ли­тической и юри­дической эман­си­па­ции бо­яр из-за жё­ст­ко­го со­про­тив­ле­ния па­нов ос­та­лась не­вы­пол­нен­ной, по­это­му уже на Бре­ст­ском сей­ме 1544 боя­ре про­си­ли великого кня­зя ли­тов­ско­го «ис­пра­вить» ста­тут. 1-й Литовский статут не был на­пе­ча­тан; к на­стоя­ще­му вре­ме­ни со­хра­ни­лись 7 (из 9 из­вест­ных в ис­то­рио­гра­фии) его спи­сков: 4 - на язы­ке ори­ги­на­ла (ста­ро­бе­ло­рус­ском), 2 пе­ре­во­да на латинский язык и один - на польском язы­ке.

Для под­го­тов­ки Вто­ро­го Ли­тов­ско­го ста­ту­та великий князь ли­тов­ский Си­гиз­мунд II Ав­густ в 1551 году соз­дал ко­мис­сию из 10 чле­нов на ос­но­ве кон­фес­сио­наль­но­го па­ри­те­та (5 ка­то­ли­ков и 5 пра­во­слав­ных). Уча­стие при­знан­ных зна­то­ков юрис­пру­ден­ции (та­ких, как А. Ро­тун­дус и П. Рои­зий, вклю­чён­ный в со­став ко­мис­сии позд­нее) обес­пе­чи­ло зна­чительное вли­яние рим­ско­го пра­ва и эле­мен­тов юри­дической нау­ки то­го вре­ме­ни на текст 2-го Литовского статута. Его со­дер­жа­ние от­ра­зи­ло ре­зуль­та­ты вос­тре­бо­ван­ных боя­ра­ми су­деб­ной и ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной ре­форм 1564-1566 годов, в хо­де ко­то­рых бы­ло ус­та­нов­ле­но административно-территориальное де­ле­ние ВКЛ на по­ве­ты, став­шие цен­тра­ми су­деб­ной, во­енной и по­ли­тической дея­тель­но­сти шлях­ты, вве­де­ны по­ве­то­вые сей­ми­ки (съез­ды всей шлях­ты по­ве­та), из­би­рав­шие пред­ста­ви­те­лей на сейм ВКЛ (по­сле Люб­лин­ской унии 1569 года - об­щий с поль­ским), и за­ло­же­ны ос­но­вы сис­те­мы вы­бор­ных шля­хет­ских по­ве­то­вых су­дов (зем­ский, зам­ко­вый, под­ко­мор­ный) с об­щей юрис­дик­ци­ей для всех ка­те­го­рий шлях­ты. Од­на­ко стрем­ле­ние пра­вя­щих груп­пи­ро­вок и основной мас­сы шлях­ты ВКЛ и в но­вом ко­дек­се за­кре­пить са­мо­стоя­тель­ность го­су­дар­ст­ва на­ка­ну­не Люб­лин­ской унии обу­сло­ви­ло по­спеш­ность ут­вер­жде­ния и не­за­вер­шён­ность не­ко­то­рых норм 2-го Литовского статута, ко­то­рый об­су­ж­дал­ся и был при­нят на Ви­лен­ском и Бель­ском сей­мах в 1564-1566 годы(всту­пил в дей­ст­вие с 11.03.1566). 2-й Литовский статут со­сто­ял из 14 раз­де­лов (нес­коль­ко из­ме­нён их по­ря­док и до­бав­лен специальный раз­дел о за­веща­ни­ях) и 368 ста­тей, ко­ли­че­ст­во кото­рых осо­бен­но уве­ли­чи­лось за счёт зна­чительного рос­та 3-го (сво­бо­ды шлях­ты), 4-го (су­до­про­из­вод­ст­во и вы­бо­ры су­дей) и 7-го (о за­пи­сях и про­да­же иму­ще­ст­ва) раз­де­лов. Пер­вая по­прав­ка ко 2-му Литовскому статуту - о сво­бод­ном рас­по­ря­же­нии зе­мель­ной соб­ст­вен­но­стью - при­ня­та уже ле­том 1566 года. В 1568 году на Грод­нен­ском сей­ме вновь соз­да­на ко­мис­сия по «ис­прав­ле­нию» 2-го Литовского статута, а сра­зу по­сле за­клю­че­ния Люб­лин­ской унии - но­вая, из 12 чле­нов по прин­ци­пу со­слов­но-тер­ри­то­ри­аль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (председатель - епископ Ви­лен­ский Ва­ле­ри­ан Про­та­се­вич). За­да­ча урав­не­ния норм 2-го Литовского статута с поль­ским пра­вом с це­лью об­лег­чить ин­те­гра­цию ВКЛ и Поль­ши, по­став­лен­ная польской сто­ро­ной на Люб­лин­ском сей­ме 1569 года, ко­мис­си­ей не вы­пол­ня­лась. 2-й Литовский статут так­же не был на­пе­ча­тан; из из­вест­ных со­хра­нив­ших­ся 58 спи­сков 2-го Литовского статута боль­шин­ст­во (40) пред­став­ля­ют со­бой пе­ре­во­ды на польский язык.

Под­го­тов­ка Третье­го Ли­тов­ско­го ста­ту­та фак­ти­че­ски пе­ре­шла на сей­ми­ки, а так­же в ра­ду па­нов и в кан­це­лярию ВКЛ, в ко­то­рой около 1582 года ра­бо­та бы­ла за­вер­ше­на. Осо­бый вклад в под­го­тов­ку про­ек­та 3-го Литовского статута вне­сли канц­лер О. Во­ло­вич и под­канц­лер Л. Са­пе­га. Не­смот­ря на со­про­тив­ле­ние польских се­на­то­ров, вос­поль­зо­вав­шись слож­ной внут­ри­по­ли­тической си­туа­ци­ей в Ре­чи По­спо­ли­той, по­ли­ти­ки ВКЛ до­би­лись от великого князя ли­тов­ско­го и ко­ро­ля поль­ско­го Си­гиз­мун­да III Ва­зы ут­вер­жде­ния 3-го Литовского статута 28.01.1588 [со­сто­ял из тех же 14 раз­де­лов (на­зва­ния не­ко­то­рых бы­ли уточ­не­ны) и 487 ста­тей (наи­боль­шее чис­ло новых вклю­че­но в раз­де­лы о сво­бо­дах шлях­ты, о су­дах и об ох­ра­не жиз­ни и здо­ро­вья шлях­ти­чей); всту­пил в си­лу с 6.01.1589 года]. В 3-м Литовском статуте впер­вые в Ев­ро­пе раз­де­ля­лись за­ко­но­да­тель­ная, ис­пол­ни­тель­ная и су­деб­ная власть, во­пло­ща­лась идея со­слов­но­го пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва. 3-й Литовский статут, в ко­тором да­же не упо­мя­ну­та Люб­лин­ская уния 1569 года и со­хра­не­ны нор­мы, на­прав­лен­ные про­тив уси­ле­ния влия­ния польской шлях­ты, за­щи­щал отдельную государственную струк­ту­ру ВКЛ в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той.

3-й Литовский статут на ста­ро­бе­ло­рус­ском языке впер­вые на­пе­ча­тан в 1588 году в Виль­но в ти­по­гра­фии Ма­мо­ни­чей (впо­след­ст­вии два­ж­ды пе­ре­из­да­вал­ся с да­той 1-го из­да­ния - около 1592-1593 годов, 1600). Польский пе­ре­вод пе­ча­тал­ся с 1614 года, а русский и поль­ский опуб­ли­ко­ван в 1811 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге. 3-й Литовскийстатут по­слу­жил ис­точ­ни­ком для «Кор­рек­ту­ры прус­ско­го пра­ва» («Ius terrestre no­bili­tatis Prussiae», 1598) - ак­та, дей­ст­во­вав­ше­го в час­ти Прус­сии, при­со­еди­нён­ной к Поль­ше по­сле Три­на­дца­ти­лет­ней вой­ны 1454-1466 годов, и про­ек­тов ко­ди­фи­ка­ции ук­ра­ин­ско­го пра­ва (1743; 1750-1758 годы). Впер­вые отдельные ста­тьи 3-го Литовского статута пе­ре­ве­де­ны на русский язык, ве­ро­ят­но, в пер­вые ме­ся­цы 1606 года, ви­ди­мо, в свя­зи с под­го­тов­кой так называемого Свод­но­го су­деб­ни­ка (ра­бо­та над ним не бы­ла за­вер­ше­на). Пол­но­стью 3-й Литовский статут пе­ре­ве­дён на русский язык в 1649 году при под­го­тов­ке Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года, в ко­то­ром его отдельные ста­тьи, ско­рее все­го, ис­поль­зо­ва­ны в ка­че­ст­ве ис­точ­ни­ка.

3-й Литовский статут ис­поль­зо­вал­ся не толь­ко в ВКЛ, но и за его пре­де­ла­ми: как суб­си­ди­ар­ное (вспо­мо­га­тель­ное) пра­во при­ме­нял­ся в су­дах Поль­ши. 3-й Литовский статут дей­ст­во­вал до 2-й тре­ти XIX века на не­ко­то­рых тер­ри­то­ри­ях бывшей Ре­чи По­спо­ли­той, во­шед­ших в со­став Российской им­пе­рии: в Ви­теб­ской и Мо­ги­лёв­ской гу­бер­ни­ях - до 1831 года, в Во­лын­ской, Грод­нен­ской, Ки­евской, Ли­тов­ско-Ви­лен­ской, Мин­ской и По­доль­ской гу­бер­ни­ях - до 1840 года, в Пол­тав­ской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ни­ях - до 1842 года.

Ди­на­ми­ка ко­ди­фи­ка­ции (три Литовских статута за 60лет) сви­де­тель­ст­во­ва­ла о вы­со­ком уро­в­не раз­ви­тия пра­во­вой мыс­ли ВКЛ XVI века Литовские статуты юри­ди­че­ски офор­ми­ли государственный строй, функ­ции и пре­ро­га­ти­вы ин­сти­ту­тов вла­сти (1-й Литовский статут ут­вер­дил гос­под­ство ра­ды па­нов, 2-й и 3-й - пар­ла­мент­скую сис­тему и шля­хет­скую «де­мо­кра­тию»), пра­во­вой ста­тус отдельных со­сло­вий и со­ци­аль­ных групп (при­ви­ле­ги­рованный ста­тус бо­яр и окон­чательное за­кре­по­ще­ние кре­сть­ян во 2-м Литовском статуте), муж­чин и жен­щин (спе­ци­фика всех Литовских статутов - двой­ные ком­пен­са­ции за убий­ст­во и ра­не­ние жен­щин); са­мый боль­шой по объ­ё­му раз­дел (в 1-м Литовском статуте - 6-й, во 2-м и 3-м Литовском статуте - 4-й) ус­та­но­вил ие­рар­хию и ком­пе­тен­цию су­дов, прин­ци­пы и ме­ха­низм су­до­про­из­вод­ст­ва, рег­ла­мен­ти­ро­вал су­деб­ный про­цесс и су­деб­ную эти­ку. По­это­му в ис­то­рио­гра­фии Литовского статута ха­рак­те­ри­зу­ют­ся как кон­сти­ту­ции фео­да­лов ВКЛ, ко­то­рым свой­ст­вен­на ис­клю­чительная свет­скость (в Литовском статуте от­сут­ст­ву­ет оп­ре­де­ле­ние от­но­ше­ний го­су­дар­ст­ва и ка­то­лической Церк­ви, по­ня­тия ос­корб­ле­ния ре­ли­гии и Церк­ви; во 2-й и 3-й Литовских статутах вклю­че­ны ста­тьи, ус­та­но­вив­шие не­под­суд­ность свет­ских зем­ле­вла­дель­цев ду­хов­но­му су­ду в гражданских де­лах), хри­сти­ан­ская идео­ло­гия (в 1-м Литовском статуте за­кре­п­ля­лись прин­цип лич­ной от­вет­ст­вен­но­сти за пре­сту­п­ле­ние, пре­зумп­ция не­ви­нов­но­сти, пуб­лич­ность пра­во­су­дия и др.; в 3-й Литовском статуте пол­но­стью вклю­чён акт Вар­шав­ской кон­фе­де­ра­ции 1573 года «Pax inter dissidentes in religione», про­воз­гла­шав­ший урав­не­ние в пра­вах лиц хри­сти­ан­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния) и гу­ма­ни­за­ция пра­ва (в Литовского статута по­сто­ян­но ог­ра­ни­чи­ва­ют­ся ис­точ­ни­ки не­во­ли по прин­ци­пу: сво­бод­ный че­ло­век ни за ка­кое пре­сту­п­ле­ние не мо­жет быть от­дан в не­во­лю; в 3-м Литовском статуте да­же тер­мин «не­воль­ные» тре­бо­ва­лось за­ме­нить на «двор­ную че­лядь» и пре­ду­смат­ри­ва­лась смерт­ная казнь за умыш­лен­ное убий­ст­во кре­сть­я­ни­на; бы­ла ог­ра­ни­че­на ме­ра на­ка­за­ния не­со­вер­шен­но­лет­ним и т.д.).

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