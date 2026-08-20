ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ
ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ - название трёх кодексов права Великого княжества Литовского (ВКЛ) XVI века.
Оригинальное название Литовских статутов (в первоначальной редакции 1-го Литовского статута) - «Права писаные»; понятие «статут» встречается лишь в латинском переводе 1-го Литовского статута («Statuta seu iure scripta», 1530) и сразу же (в конце 1530-х годов) утвердилось в юридической практике и повседневном употреблении.
Необходимость создания общегосударственного свода законов ВКЛ была осознана великим князем литовским Александром и радой панов на рубеже XV-XVI веков, что было связано с социально-экономическими и политическими процессами становления сословной монархии, а также осложнением международного положения ВКЛ, которое требовало упрочения политической целостности государства.
Подготовка Первого Литовского статута, о которой впервые заявил великий князь Александр в привилее Волынской земле (1501), происходила на основе правовой системы ВКЛ. Источниками 1-го Литовского статута стали обычное право и основанная на нём судебная практика (зафиксированная в судебных книгах), привилеи великих князей всему ВКЛ и его отдельным землям, Судебник Казимира IV (1468), специальрые постановления и узаконения великого князя, рады панов и сейма 1507-1529 годов, а также отдельные нормы римского права, канонического права и судебников соседних государств (особенно Польши). В ходе создания 1-го Литовского статута литовское право подверглось систематизации (выработана довольно логичная структура разделов Литовских статутов, соответствовавшая отраслям публичного и частного права) и концептуализации (юридически закреплено привилегированное положение и иммунитет шляхетского сословия, охрана его прав и свобод), также в него были привнесены некоторые гуманистические идеи. 1-й Литовский статут стал первой в Европе эпохи гуманизма официальной кодификацией всех отраслей светского права: государственного, военного, гражданского (семейного, опекунского, наследств., имуществ. и т. д.), уголовного, процессуального и др. Первоначальная редакция текста 1-го Литовского статута, принятая на Виленском сейме 1522 года, была подготовлена в великокняжеской канцелярии, скорее всего, под руководством канцлера и воеводы виленского князя М. Радзивилла Младшего и его брата земского маршалка князя Я. Радзивилла. Однако из-за борьбы средней и мелкой шляхты (бояр) за полное уравнение в правах с крупной шляхтой (панами) дальнейшая работа над 1-м Литовским статутом затянулась. Его новая редакция (из 13 разделов и 243 статей), составленная уже под руководством канцлера А. Гаштольда, была принята лишь на Виленском сейме 1529 года, а введена в действие на всей территории ВКЛ 29.09.1529 года эдиктом великого князя литовского Сигизмунда I. Утверждённая в 1-м Литовском статуте доктрина суверенного государства стала основой правового статуса государственности ВКЛ. 1-й Литовский статут предусматривал возможность внесения в него новых норм после того, как они получали санкцию сейма, в результате чего в конце 1530-х годов появилась его Пространная редакция, состоящая из 13 разделов и 282 статей. Тем не менее применение 1-го Литовского статута на практике выявило его несовершенство. Кроме того, программа политической и юридической эмансипации бояр из-за жёсткого сопротивления панов осталась невыполненной, поэтому уже на Брестском сейме 1544 бояре просили великого князя литовского «исправить» статут. 1-й Литовский статут не был напечатан; к настоящему времени сохранились 7 (из 9 известных в историографии) его списков: 4 - на языке оригинала (старобелорусском), 2 перевода на латинский язык и один - на польском языке.
Для подготовки Второго Литовского статута великий князь литовский Сигизмунд II Август в 1551 году создал комиссию из 10 членов на основе конфессионального паритета (5 католиков и 5 православных). Участие признанных знатоков юриспруденции (таких, как А. Ротундус и П. Роизий, включённый в состав комиссии позднее) обеспечило значительное влияние римского права и элементов юридической науки того времени на текст 2-го Литовского статута. Его содержание отразило результаты востребованных боярами судебной и административной реформ 1564-1566 годов, в ходе которых было установлено административно-территориальное деление ВКЛ на поветы, ставшие центрами судебной, военной и политической деятельности шляхты, введены поветовые сеймики (съезды всей шляхты повета), избиравшие представителей на сейм ВКЛ (после Люблинской унии 1569 года - общий с польским), и заложены основы системы выборных шляхетских поветовых судов (земский, замковый, подкоморный) с общей юрисдикцией для всех категорий шляхты. Однако стремление правящих группировок и основной массы шляхты ВКЛ и в новом кодексе закрепить самостоятельность государства накануне Люблинской унии обусловило поспешность утверждения и незавершённость некоторых норм 2-го Литовского статута, который обсуждался и был принят на Виленском и Бельском сеймах в 1564-1566 годы(вступил в действие с 11.03.1566). 2-й Литовский статут состоял из 14 разделов (несколько изменён их порядок и добавлен специальный раздел о завещаниях) и 368 статей, количество которых особенно увеличилось за счёт значительного роста 3-го (свободы шляхты), 4-го (судопроизводство и выборы судей) и 7-го (о записях и продаже имущества) разделов. Первая поправка ко 2-му Литовскому статуту - о свободном распоряжении земельной собственностью - принята уже летом 1566 года. В 1568 году на Гродненском сейме вновь создана комиссия по «исправлению» 2-го Литовского статута, а сразу после заключения Люблинской унии - новая, из 12 членов по принципу сословно-территориального представительства (председатель - епископ Виленский Валериан Протасевич). Задача уравнения норм 2-го Литовского статута с польским правом с целью облегчить интеграцию ВКЛ и Польши, поставленная польской стороной на Люблинском сейме 1569 года, комиссией не выполнялась. 2-й Литовский статут также не был напечатан; из известных сохранившихся 58 списков 2-го Литовского статута большинство (40) представляют собой переводы на польский язык.
Подготовка Третьего Литовского статута фактически перешла на сеймики, а также в раду панов и в канцелярию ВКЛ, в которой около 1582 года работа была завершена. Особый вклад в подготовку проекта 3-го Литовского статута внесли канцлер О. Волович и подканцлер Л. Сапега. Несмотря на сопротивление польских сенаторов, воспользовавшись сложной внутриполитической ситуацией в Речи Посполитой, политики ВКЛ добились от великого князя литовского и короля польского Сигизмунда III Вазы утверждения 3-го Литовского статута 28.01.1588 [состоял из тех же 14 разделов (названия некоторых были уточнены) и 487 статей (наибольшее число новых включено в разделы о свободах шляхты, о судах и об охране жизни и здоровья шляхтичей); вступил в силу с 6.01.1589 года]. В 3-м Литовском статуте впервые в Европе разделялись законодательная, исполнительная и судебная власть, воплощалась идея сословного правового государства. 3-й Литовский статут, в котором даже не упомянута Люблинская уния 1569 года и сохранены нормы, направленные против усиления влияния польской шляхты, защищал отдельную государственную структуру ВКЛ в составе Речи Посполитой.
3-й Литовский статут на старобелорусском языке впервые напечатан в 1588 году в Вильно в типографии Мамоничей (впоследствии дважды переиздавался с датой 1-го издания - около 1592-1593 годов, 1600). Польский перевод печатался с 1614 года, а русский и польский опубликован в 1811 году в Санкт-Петербурге. 3-й Литовскийстатут послужил источником для «Корректуры прусского права» («Ius terrestre nobilitatis Prussiae», 1598) - акта, действовавшего в части Пруссии, присоединённой к Польше после Тринадцатилетней войны 1454-1466 годов, и проектов кодификации украинского права (1743; 1750-1758 годы). Впервые отдельные статьи 3-го Литовского статута переведены на русский язык, вероятно, в первые месяцы 1606 года, видимо, в связи с подготовкой так называемого Сводного судебника (работа над ним не была завершена). Полностью 3-й Литовский статут переведён на русский язык в 1649 году при подготовке Соборного уложения 1649 года, в котором его отдельные статьи, скорее всего, использованы в качестве источника.
3-й Литовский статут использовался не только в ВКЛ, но и за его пределами: как субсидиарное (вспомогательное) право применялся в судах Польши. 3-й Литовский статут действовал до 2-й трети XIX века на некоторых территориях бывшей Речи Посполитой, вошедших в состав Российской империи: в Витебской и Могилёвской губерниях - до 1831 года, в Волынской, Гродненской, Киевской, Литовско-Виленской, Минской и Подольской губерниях - до 1840 года, в Полтавской и Черниговской губерниях - до 1842 года.
Динамика кодификации (три Литовских статута за 60лет) свидетельствовала о высоком уровне развития правовой мысли ВКЛ XVI века Литовские статуты юридически оформили государственный строй, функции и прерогативы институтов власти (1-й Литовский статут утвердил господство рады панов, 2-й и 3-й - парламентскую систему и шляхетскую «демократию»), правовой статус отдельных сословий и социальных групп (привилегированный статус бояр и окончательное закрепощение крестьян во 2-м Литовском статуте), мужчин и женщин (специфика всех Литовских статутов - двойные компенсации за убийство и ранение женщин); самый большой по объёму раздел (в 1-м Литовском статуте - 6-й, во 2-м и 3-м Литовском статуте - 4-й) установил иерархию и компетенцию судов, принципы и механизм судопроизводства, регламентировал судебный процесс и судебную этику. Поэтому в историографии Литовского статута характеризуются как конституции феодалов ВКЛ, которым свойственна исключительная светскость (в Литовском статуте отсутствует определение отношений государства и католической Церкви, понятия оскорбления религии и Церкви; во 2-й и 3-й Литовских статутах включены статьи, установившие неподсудность светских землевладельцев духовному суду в гражданских делах), христианская идеология (в 1-м Литовском статуте закреплялись принцип личной ответственности за преступление, презумпция невиновности, публичность правосудия и др.; в 3-й Литовском статуте полностью включён акт Варшавской конфедерации 1573 года «Pax inter dissidentes in religione», провозглашавший уравнение в правах лиц христианского вероисповедания) и гуманизация права (в Литовского статута постоянно ограничиваются источники неволи по принципу: свободный человек ни за какое преступление не может быть отдан в неволю; в 3-м Литовском статуте даже термин «невольные» требовалось заменить на «дворную челядь» и предусматривалась смертная казнь за умышленное убийство крестьянина; была ограничена мера наказания несовершеннолетним и т.д.).