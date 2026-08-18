ЛИТОВСКАЯ ТАРИБА

Литовская Тариба или Совет Литвы – исполнительный орган литовского народа, провозгласивший независимость Литовского государства .

Летом 1917 года лояльные немецкой оккупационной администрации литовские политики получили разрешение провести в Вильнюсе конференцию. Мероприятие проходило с 18 по 22 сентября, в нём приняли участие 213 человек. В резолюции конференции определялась модель будущей Литвы и оговаривались культурные права национальных меньшинств. На конференции была выбрана Литовская Тариба – орган из 20 человек. Он начал действовать 24 сентября. Возглавил Тарибу юрист Антанас Сметона, будущий президент Литвы.

Тариба не обладала реальной властью и пыталась играть роль посредника между литовцами и Обер-Остом, немецкой оккупационной администрацией. В начале ноября 1917 года представители Тарибы приняли участие в Бернской конференции европейских и американских литовцев, где обсуждался вопрос о территории будущего государства. В конце того же годы власти Германии предложили Тарибе провозгласить Литовское государство и объявить о его присоединении к Германии. Орган принял соответствующую резолюцию, что вызвало негативную реакцию значительной части литовской общественности и спровоцировало раскол в самой Тарибе. 16 февраля 1918 года Тариба приняла новую резолюцию, провозглашавшую «восстановление» независимого Литовского государства со столицей в Вильнюсе. 23 марта того же года делегация органа представила содержание акта от 16 февраля рейхсканцлеру Германии Георгу фон Гертлингу, и в этот же день Германия официально признала независимость Литвы. 11 июля 1918 года Литовская Тариба была преобразована в Государственный Совет Литвы.