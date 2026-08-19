ЛИТОВСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЛИТОВСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЛСДП) - национальная политическая партия социалистического направления в Российской империи.
Образована в апрере 1896 года. Изначально находилась под воздействием Польской социалистической партии (ППС от Polska Partia Socjalistyczna). Основатели ЛСДП - А. Домашевич и А. Моравский стремились распространить влияние партии только на литовских рабочих. Однако такая позиция не встречала понимания среди многих членов партии, интернациональной по своему составу в тот период. В ЛСДП развернулась упорная идейно-политическая борьба между национальными (выступали за независимость Литвы) и интернациональными (за автономию в составе новой демократической России) элементами. В мае 1896 года члены партии, несогласные с национальным уклоном руководства ЛСДП (в основном польск. марксисты), образовали Рабочий союз Литвы (РСЛ; в 1900 году объединился с Социал-демократией Королевства Польского, образовав Социал-демократию Королевства Польского и Литвы). После раскола ЛСДП противостояние национального и интернационального крыла партии продолжилось.
Программа партии, принятая на 1-м съезде ЛСДП (1896), состояла из двух частей. Программа-минимум предусматривала создание независимой Литовской республики, объединённой в федеративный союз с другими государствами, которые должны были возникнуть на западных землях Российской империи, соблюдение в будущей Литве демократических свобод и гражданских прав, введение гарантированного минимума зарплаты, 8-часового рабочего дня, свободы стачек, собраний и союзов. В программе-максимум конечной целью деятельности партии провозглашалась замена капитализма социализмом. 2-й съезд партии (1897) по настоянию интернационального крыла исключил из программы пункты, касавшиеся создания федеративного союза вне России, и оставил открытым вопрос о будущем государственном устройстве и статусе Литвы. В 1898-1899 годы многие деятели ЛСДП были арестованы, А. Моравский выехал в эмиграцию и создал Заграничный союз литовских социалистов. В ЛСДП усилилось сепаратистское течение: идея социалистического переустройства общества заменена задачей создания национального Литовского государства, программа ЛСДП отменена, а сама партия переименована в Литовскую партию.
В 1902 году, в связи с арестами националистов, в Литовской партии вновь усилились сторонники социал-демократического направления. Они с помощью членов ППС в том же году воссоздали ЛСДП на основе программы 1896 года, а Литовская партия прекратила существование. Была восстановлена программа ЛСДП 1896 года, она закрепила пункт о создании Литовской республики в рамках обновлённой России. Центральный орган - газета «Эхо литовской рабочей жизни» (на литовском и польском языках); издавались также газета «Литовский рабочий» (1896-1899; на литовском и польском языках), журналы «Голос рабочих» (1901-1906; на литовском языке), «Эхо рабочей жизни в Литве» (1902-1906; на польском языке) и др., агитационная литература на идише и польском языке для ознакомления польских и еврейских рабочих с позицией партии. В 1903 году ЛСДП вела активную работу среди крестьянства и батраков, в 1904 году резко выступила против русско-японской войны 1904-1905 годов. К 1905 году стала одной из крупнейших партий Литвы. Активно участвовала в Революции 1905-1907 годов; установила контакты с ППС, РСДРП, Бундом, сионистами-социалистами, Белорусской социалистической громадой. Создавала профсоюзы. Члены ЛСДП работали в различных легальных культурно-просветительных обществах, организовывали стачки, антиправительств. митинги и демонстрации. На 4-м съезде партии (июнь 1905 года) принято новое название - Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В 1905 году группа членов СДПЛ вышла из её рядов и образовала Литовскую cоциал-демократическую рабочую партию (ЛСДРП), идейно близкую РСДРП. В 1906 году обе партии вновь объединились с сохранением названия СДПЛ. Она бойкотировала выборы в 1-ю Государственную думу (1906), а во 2-ю Государственную думу провела 5 своих депутатов.
После Революции 1905–1907 годов в партии на основе национального и интернационального крыла окончательно сформировались две фракции: автономистов (выступали за создание литовской автономии в составе будущей демократической России) и федералистов (сторонники самостоятоятельного Литовского государства в составе федерации государств). На конференции СДПЛ (весна 1907 года) автономисты добились включения в программу требования автономии Литвы в составе России. 7-й съезд партии (август 1907 года) принял решение о вхождении СДПЛ в состав РСДРП (не реализовано) и одновременно об объединении СДПЛ с литовской организацией ППС (решение о создании их объединённого ЦК принято в октябре 1906 года). Объединённая партия сохранила прежнее название СДПЛ и программу.
С началом 1-й мировой войны в СДПЛ окончательно сложились два крыла: левые сотрудничали с большевиками, правые сохраняли обособленность и продолжали выступать за независимость Литвы. После оккупации края германскими войсками (1915) многие члены СДПЛ эвакуировались в глубь России [представители левого крыла после Октябрьской революции 1917 года образовали литовские секции РКП(б), которые существовали до 1922 года]. В Литве левые литовские социал-демократы в марте 1918 года вышли из СДПЛ и образовали СДП Литвы и Белоруссии (с июля СДРП Литвы и Белоруссии, с августа - Компартия Литвы и Белоруссии). Представители правого крыла, сохранив название СДПЛ, в сентябре 1917 года вошли в состав Тарибы (Совета), принимавшей декларации «О вечных союзных связях Литовского государства с Германией» [11(24). 12.1917] и Акт независимости Литвы (16.02.1918). СДПЛ существовала до государственного переворота 1926 года, когда к власти пришли таутининки. ЛСДП возродилась в 1990 году.