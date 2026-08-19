ЛИТОВСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ЛИТОВСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМО­КРАТИЧЕ­СКАЯ ПАРТИЯ (ЛСДП) - на­цио­наль­ная по­ли­тическая пар­тия со­циа­ли­стического на­прав­ле­ния в Российской им­пе­рии.

Об­ра­зо­ва­на в апрере 1896 года. Из­на­чаль­но на­хо­ди­лась под воз­дей­ст­ви­ем Поль­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (ППС от Polska Partia Socjalis­tyczna). Ос­но­ва­те­ли ЛСДП - А. До­ма­ше­вич и А. Мо­рав­ский стре­ми­лись рас­про­стра­нить влия­ние пар­тии толь­ко на ли­товских ра­бо­чих. Од­на­ко та­кая по­зи­ция не встре­ча­ла по­ни­ма­ния сре­ди многих чле­нов пар­тии, ин­тер­на­цио­наль­ной по сво­ему со­ста­ву в тот пе­ри­од. В ЛСДП раз­вер­ну­лась упор­ная идей­но-по­ли­тическая борь­ба ме­ж­ду на­цио­наль­ны­ми (вы­сту­па­ли за не­за­ви­си­мость Лит­вы) и ин­тер­на­цио­наль­ны­ми (за ав­то­но­мию в со­ста­ве но­вой де­мо­кра­тической Рос­сии) эле­мен­та­ми. В мае 1896 года чле­ны пар­тии, не­со­глас­ные с национальным ук­ло­ном ру­ко­во­дства ЛСДП (в основном польск. мар­ксис­ты), об­ра­зо­ва­ли Ра­бо­чий со­юз Лит­вы (РСЛ; в 1900 году объ­е­ди­нил­ся с Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­ей Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го, об­ра­зо­вав Со­ци­ал-де­мо­кра­тию Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го и Лит­вы). По­сле рас­ко­ла ЛСДП про­ти­во­стоя­ние на­цио­наль­но­го и ин­тер­на­цио­наль­но­го кры­ла пар­тии про­дол­жи­лось.

Про­грам­ма пар­тии, при­ня­тая на 1-м съез­де ЛСДП (1896), со­стоя­ла из двух час­тей. Про­грам­ма-ми­ни­мум пре­ду­смат­ри­ва­ла соз­да­ние не­за­ви­си­мой Ли­товской рес­пуб­ли­ки, объ­е­ди­нён­ной в фе­де­ра­тив­ный со­юз с другими го­су­дар­ст­ва­ми, ко­то­рые долж­ны бы­ли воз­ник­нуть на западных зем­лях Российской им­пе­рии, со­блю­де­ние в бу­ду­щей Лит­ве де­мо­кра­тических сво­бод и гражданских прав, вве­де­ние га­ран­ти­ро­ван­но­го ми­ни­му­ма зар­пла­ты, 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, сво­бо­ды ста­чек, со­б­ра­ний и сою­зов. В про­грам­ме-мак­си­мум ко­неч­ной це­лью дея­тель­но­сти пар­тии про­воз­гла­ша­лась за­ме­на ка­пи­та­лиз­ма со­циа­лиз­мом. 2-й съезд пар­тии (1897) по на­стоя­нию ин­тер­на­цио­наль­но­го кры­ла ис­клю­чил из про­грам­мы пунк­ты, ка­сав­шие­ся соз­да­ния фе­де­ра­тив­но­го сою­за вне Рос­сии, и ос­та­вил от­кры­тым во­прос о бу­ду­щем государственном уст­рой­ст­ве и ста­ту­се Лит­вы. В 1898-1899 годы многие дея­те­ли ЛСДП бы­ли аре­сто­ва­ны, А. Мо­рав­ский вы­ехал в эмиг­ра­цию и соз­дал За­гра­нич­ный со­юз ли­товских со­циа­ли­стов. В ЛСДП уси­ли­лось се­па­ра­ти­ст­ское те­че­ние: идея со­циа­ли­стического пе­ре­уст­рой­ст­ва об­ще­ст­ва за­ме­не­на за­да­чей соз­да­ния национального Ли­товского государства, про­грам­ма ЛСДП от­ме­не­на, а са­ма пар­тия пе­ре­име­но­ва­на в Ли­товскую пар­тию.

В 1902 году, в свя­зи с аре­ста­ми на­цио­на­ли­стов, в Ли­товской пар­тии вновь уси­ли­лись сто­рон­ни­ки со­ци­ал-де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния. Они с по­мо­щью чле­нов ППС в том же го­ду вос­соз­да­ли ЛСДП на ос­но­ве про­грам­мы 1896 года, а Ли­товская пар­тия пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. Бы­ла вос­ста­нов­ле­на про­грам­ма ЛСДП 1896 года, она за­кре­пи­ла пункт о соз­да­нии Ли­товской рес­пуб­ли­ки в рам­ках об­нов­лён­ной Рос­сии. Центральный ор­ган - газета «Эхо ли­тов­ской ра­бо­чей жиз­ни» (на ли­товском и польском язы­ках); из­да­ва­лись так­же газета «Ли­тов­ский ра­бо­чий» (1896-1899; на ли­товском и польском язы­ках), жур­на­лы «Го­лос ра­бо­чих» (1901-1906; на ли­товском языке), «Эхо ра­бо­чей жиз­ни в Лит­ве» (1902-1906; на польском языке) и др., аги­тационная литература на иди­ше и польском языке для оз­на­ком­ле­ния польских и еврейских ра­бо­чих с по­зи­ци­ей пар­тии. В 1903 году ЛСДП ве­ла ак­тив­ную ра­бо­ту сре­ди кре­сть­ян­ства и бат­ра­ков, в 1904 году рез­ко вы­сту­пи­ла про­тив русско-японской вой­ны 1904-1905 годов. К 1905 году ста­ла од­ной из круп­ней­ших пар­тий Лит­вы. Ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов; ус­та­но­ви­ла кон­так­ты с ППС, РСДРП, Бун­дом, сио­ни­ста­ми-со­циа­ли­ста­ми, Бе­ло­русской со­циа­ли­стической гро­ма­дой. Соз­да­ва­ла проф­сою­зы. Чле­ны ЛСДП ра­бо­та­ли в различных ле­галь­ных куль­тур­но-про­све­ти­тель­ных об­ще­ст­вах, ор­га­ни­зо­вы­ва­ли стач­ки, ан­ти­пра­ви­тельств. ми­тин­ги и де­мон­ст­ра­ции. На 4-м съез­де пар­тии (июнь 1905 года) при­ня­то но­вое на­зва­ние - Со­ци­ал-де­мо­кра­тическая пар­тия Лит­вы (СДПЛ). В 1905 году груп­па чле­нов СДПЛ вы­шла из её ря­дов и об­ра­зо­ва­ла Ли­товскую cоциал-де­мо­кра­тическую ра­бо­чую пар­тию (ЛСДРП), идей­но близ­кую РСДРП. В 1906 году обе пар­тии вновь объ­е­ди­ни­лись с со­хра­не­ни­ем названия СДПЛ. Она бой­ко­ти­ро­ва­ла вы­бо­ры в 1-ю Государственную ду­му (1906), а во 2-ю Государственную ду­му про­ве­ла 5 сво­их де­пу­та­тов.

По­сле Ре­во­лю­ции 1905–1907 годов в пар­тии на ос­но­ве на­цио­наль­но­го и ин­тер­на­цио­наль­но­го кры­ла окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лись две фрак­ции: ав­то­но­ми­стов (вы­сту­па­ли за соз­да­ние ли­товской ав­то­но­мии в со­ста­ве бу­ду­щей де­мо­кра­тической Рос­сии) и фе­де­ра­ли­стов (сто­рон­ни­ки са­мо­сто­ятоятельного Ли­товского государства в со­ста­ве фе­де­ра­ции го­су­дарств). На кон­фе­рен­ции СДПЛ (вес­на 1907 года) ав­то­но­ми­сты до­би­лись вклю­че­ния в про­грам­му тре­бо­ва­ния ав­то­но­мии Лит­вы в со­ста­ве Рос­сии. 7-й съезд пар­тии (август 1907 года) при­нял ре­ше­ние о вхо­ж­де­нии СДПЛ в со­став РСДРП (не реа­ли­зо­ва­но) и од­но­вре­мен­но об объ­е­ди­не­нии СДПЛ с ли­товской организаци­ей ППС (ре­ше­ние о соз­да­нии их объ­е­ди­нён­но­го ЦК при­ня­то в октябре 1906 года). Объ­е­ди­нён­ная пар­тия со­хра­ни­ла преж­нее название СДПЛ и про­грам­му.

С на­ча­лом 1-й мировой вой­ны в СДПЛ окон­чательно сло­жи­лись два кры­ла: ле­вые со­труд­ни­ча­ли с боль­ше­ви­ка­ми, пра­вые со­хра­ня­ли обо­соб­лен­ность и про­дол­жа­ли вы­сту­пать за не­за­ви­си­мость Лит­вы. По­сле ок­ку­па­ции края германскими вой­ска­ми (1915) многие чле­ны СДПЛ эва­куи­ро­ва­лись в глубь Рос­сии [пред­ста­ви­те­ли ле­во­го кры­ла по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года об­ра­зо­ва­ли ли­товские сек­ции РКП(б), ко­то­рые су­ще­ст­во­ва­ли до 1922 года]. В Лит­ве ле­вые ли­товские со­ци­ал-де­мо­кра­ты в мар­те 1918 года вы­шли из СДПЛ и об­ра­зо­ва­ли СДП Лит­вы и Бе­ло­рус­сии (с ию­ля СДРП Лит­вы и Бе­ло­рус­сии, с ав­гу­ста - Ком­пар­тия Лит­вы и Бе­ло­рус­сии). Пред­ста­ви­те­ли пра­во­го кры­ла, со­хра­нив название СДПЛ, в сентябре 1917 года во­шли в со­став Та­ри­бы (Со­ве­та), при­ни­мав­шей дек­ла­ра­ции «О вечных союзных связях Литов­ского государства с Германией» [11(24). 12.1917] и Акт не­за­ви­си­мо­сти Лит­вы (16.02.1918). СДПЛ су­ще­ст­во­ва­ла до государственного пе­ре­во­ро­та 1926 года, ко­гда к вла­сти при­шли тау­ти­нин­ки. ЛСДП воз­ро­ди­лась в 1990 году.

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