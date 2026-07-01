ЛИТОВСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЛИТОВСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЛХДП) - политическая партия националистическо-клерикального направления в Российской империи, затем в Литве.
Возникла в 1905 году первоначально как Союз литовских христианских демократов (СЛХД; опирался на рабочих-католиков, крестьянство, интеллигенцию). В своей деятельности союз придерживался принципов энциклик папы Льва XIII «Rerum Novarum» (1891; содержала признание частной собственности, границы которой устанавливает государство, и одновременно принципа всеобщего распределения земных благ, солидарности как главного в существовании общества; осуждала идеи социализма и либерализма) и «Graves de Communi» (1901; каждая власть - от Бога). Основные требования программы СЛХД [опубликованы в 1907 году в журнале «Draugija» («Товарищество»)]: создание автономной «этнографической Литвы» в составе России, защита католицизма, консолидация и воспитание литовцев на принципах религиозных догматов католической Церкви, борьба с марксизмом, предоставление населению гражданских и политических свобод (равноправие граждан перед законом независимо от национальной принадлежности, социального происхождения, вероисповедания и др.). Организационная основа - культурные, рабочие, крестьянские и молодёжные общества религиозно- нравственного направления. Во время Революции 1905–1907 годов христианские демократы боролись с революционным движением и распространением влияния социал-демократии в Литве, стремясь противопоставить революционной и социалистической пропаганде идеи национально-духовного и религиозного единения литовской нации против «инородцев». Затем, продолжая придерживаться принципов энциклики «Graves de Communi», сотрудничали с властями. Не встречали препятствий с их стороны в развитии культурной и кооперативной деятельности (имела антипольскую и антисоциалистическую направленность). В связи с этим христианские демократы достигли большого влияния в литовском обществе, создали сеть массовых культурно-просветительских и кооперативных организаций, но в политической деятельности проиграли более радикально настроенным демократам и социал-демократам, смогли провести одного депутата только в 4-ю Государственную думу. Христианским демократам принадлежало 60-70% всех выходивших в 1906-1915 годы периодических изданий [основные - « ̌Saltinis» («Источник», 1906-1940), «Draugija» («Товарищество», 1907-1940), «Vienyb ̇е» (1907-33), «Ateitis» («Будущее», 1911-1940) и др.].
В 1-ю мировую войну многие видные христианские демократы эвакуировались в глубь России и в марте 1917 года создали свою партийную организацию - ЛХДП. Часть деятелей, оставшаяся в Литве, создала такую же партию в сентябре 1917 года. Программа «российской» партичной организации была немного левее (уделяла больше внимания рабочему вопросу, демократическим началам в выборе тактики), «литовской» - более традиционная. Обе партийные организации отрицательно отнеслись к Октябрьской революции 1917 года. Они объединились на Вильнюсской конференции ЛХДП в 1918 году. Некоторое время продолжали действовать обе программы как представлявшие интересы «правого» и «левого» крыла объединённой партии, в дальнейшем - программа «левого» крыла. B сентябре 1917 года представители ЛХДП (6 человек) вошли в состав Тарибы (Совета), принимавшей декларацию «О вечных союзных связях Литовского государства с Германией» [11(24).12.1917] и Акт независимости Литвы (16.02.1918). На заседании Государственноо совета Литвы 13.7.1918 года ЛХДП поддержала идею провозглашения в стране монархии и предложения титула литовского короля вюртембергскому принцу Вильгельму фон Ураху (решение отозвано 2.11.1918 года в связи с надвигавшимся поражением Германии в 1-й мировой войне). В Литовской республике ЛХДП стала одной из ведущих политических сил, находившихся у власти. Отстранена от власти вскоре после государственного переворота, совершённого таутининками при поддержке ЛХДП (декабрь 1926 года). В 1936 году запрещена властями наряду с другими политическими партиями (до 1941 года действовала в подполье, прекратила существование в 1944 году). Вновь создана в 1990 году. Вскоре часть членов партии образовала отдельную партию - Христианско-демократический союз. Представители ЛХДП входили в состав Сейма по итогам выборов 1992 и 1996 года (в 1996-1999 годы действовала коалиция ЛХДП и консервативного Союза Отечества). На выборах 2000 года ЛХДП получила всего 2 места, в связи с чем в 2001 году объединилась с Христианско-демократическим союзом в партию Литовских христианских демократов (противники объединения сформировали Литовскую партию христианской демократии), которая после провала на выборах 2004 года объединилась с Союзом Отечества в партию «Союз Отечества - Литовские христианские демократы» (2008).