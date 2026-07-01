ЛИТОВСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ЛИТОВСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕ­МО­КРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЛХДП) - по­ли­ти­че­ская пар­тия на­цио­на­ли­сти­че­ско-кле­ри­каль­но­го на­прав­ле­ния в Российской им­пе­рии, за­тем в Лит­ве .

Воз­ник­ла в 1905 году пер­во­на­чаль­но как Со­юз ли­товских хри­сти­ан­ских де­мо­кра­тов (СЛХД; опи­рал­ся на ра­бо­чих-ка­то­ли­ков, кре­сть­ян­ст­во, ин­тел­ли­ген­цию). В сво­ей дея­тель­но­сти со­юз при­дер­жи­вал­ся прин­ци­пов эн­цик­лик па­пы Льва XIII «Rerum Novarum» (1891; со­дер­жа­ла при­зна­ние ча­ст­ной соб­ст­вен­ности, гра­ни­цы ко­то­рой ус­та­нав­ли­ва­ет го­су­дар­ст­во, и од­но­вре­мен­но прин­ци­па все­об­ще­го рас­пре­де­ле­ния зем­ных благ, со­ли­дар­но­сти как глав­но­го в су­ще­ст­во­ва­нии об­ще­ст­ва; осу­ж­да­ла идеи со­циа­лиз­ма и ли­бе­ра­лиз­ма) и «Graves de Com­mu­ni» (1901; ка­ж­дая власть - от Бо­га). Основные тре­бо­ва­ния про­грам­мы СЛХД [опубликованы в 1907 году в журнале «Draugija» («То­ва­ри­ще­ст­во»)]: соз­да­ние ав­то­ном­ной «эт­но­гра­фи­че­ской Лит­вы» в со­ста­ве Рос­сии, за­щи­та ка­то­ли­циз­ма, кон­со­ли­да­ция и вос­пи­та­ние ли­тов­цев на прин­ци­пах ре­лигиозных дог­ма­тов ка­то­лической Церк­ви, борь­ба с мар­ксиз­мом, пре­дос­тав­ле­ние на­се­ле­нию гражданских и по­ли­тических сво­бод (рав­но­пра­вие гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном не­за­ви­си­мо от национальной при­над­леж­но­сти, со­ци­аль­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, ве­ро­ис­по­ве­да­ния и др.). Ор­га­ни­зационная ос­но­ва - куль­тур­ные, ра­бо­чие, кре­сть­ян­ские и мо­ло­дёж­ные об­ще­ст­ва ре­лигиозно- нравственного на­прав­ле­ния. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905–1907 годов хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты бо­ро­лись с ре­во­люционным дви­же­ни­ем и рас­про­стра­не­ни­ем влия­ния со­ци­ал-де­мо­кра­тии в Лит­ве, стре­мясь про­ти­во­пос­та­вить ре­во­люционной и со­циа­ли­стической про­па­ган­де идеи на­цио­наль­но-ду­хов­но­го и ре­лигиозного еди­не­ния ли­товской на­ции про­тив «ино­род­цев». За­тем, про­дол­жая при­дер­жи­вать­ся прин­ци­пов эн­цик­ли­ки «Graves de Commu­ni», со­труд­ни­ча­ли с вла­стя­ми. Не встре­ча­ли пре­пят­ст­вий с их сто­ро­ны в раз­ви­тии куль­тур­ной и коо­пе­ра­тив­ной дея­тель­но­сти (име­ла ан­ти­поль­скую и ан­ти­со­циа­ли­стическую на­прав­лен­ность). В свя­зи с этим хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты дос­тиг­ли боль­шо­го влия­ния в ли­товском об­ще­ст­ве, соз­да­ли сеть мас­со­вых куль­тур­но-про­све­ти­тель­ских и коо­пе­ра­тив­ных ор­га­ни­за­ций, но в по­ли­тической дея­тель­но­сти про­иг­ра­ли бо­лее ра­ди­каль­но на­стро­ен­ным де­мо­кра­там и со­ци­ал-де­мо­кра­там, смог­ли про­вес­ти од­но­го де­пу­та­та толь­ко в 4-ю Государственную ду­му. Хри­сти­ан­ским де­мо­кра­там при­над­ле­жа­ло 60-70% всех вы­хо­див­ших в 1906-1915 годы пе­рио­дических из­да­ний [ос­нов­ные - « ̌Sal­ti­nis» («Ис­точ­ник», 1906-1940), «Drau­gija» («То­ва­ри­ще­ст­во», 1907-1940), «Vie­nyb ̇е» (1907-33), «Ateitis» («Бу­ду­щее», 1911-1940) и др.].

В 1-ю ми­ро­вую вой­ну многие вид­ные хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты эва­куи­ро­ва­лись в глубь Рос­сии и в мар­те 1917 года соз­да­ли свою партийную ор­га­ни­за­цию - ЛХДП. Часть дея­те­лей, ос­тав­шая­ся в Лит­ве, соз­да­ла та­кую же пар­тию в сентябре 1917 года. Про­грам­ма «рос­сий­ской» партичной ор­га­ни­за­ции бы­ла не­мно­го ле­вее (уде­ля­ла боль­ше вни­ма­ния ра­бо­че­му во­про­су, де­мо­кра­тическим на­ча­лам в вы­бо­ре так­ти­ки), «ли­тов­ской» - бо­лее тра­ди­ци­он­ная. Обе партийные ор­га­ни­за­ции от­ри­ца­тель­но от­не­слись к Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года. Они объ­е­ди­ни­лись на Виль­нюс­ской кон­фе­рен­ции ЛХДП в 1918 году. Не­ко­то­рое вре­мя про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать обе про­грам­мы как пред­став­ляв­шие ин­те­ре­сы «пра­во­го» и «ле­во­го» кры­ла объ­е­ди­нён­ной пар­тии, в даль­нейшем - про­грам­ма «ле­во­го» кры­ла. B сентябре 1917 года пред­ста­ви­те­ли ЛХДП (6 человек) во­шли в со­став Та­ри­бы (Со­ве­та), при­ни­мав­шей дек­ла­ра­цию «О веч­ных со­юз­ных свя­зях Ли­тов­ско­го го­су­дар­ст­ва с Гер­ма­ни­ей» [11(24).12.1917] и Акт не­за­ви­си­мо­сти Лит­вы (16.02.1918). На за­се­да­нии Государственноо со­ве­та Лит­вы 13.7.1918 года ЛХДП под­дер­жа­ла идею про­воз­гла­ше­ния в стра­не мо­нар­хии и пред­ло­же­ния ти­ту­ла ли­товского ко­ро­ля вюр­тем­берг­ско­му прин­цу Виль­гель­му фон Ура­ху (ре­ше­ние ото­зва­но 2.11.1918 года в свя­зи с над­ви­гав­шим­ся по­ра­же­ни­ем Гер­ма­нии в 1-й ми­ро­вой вой­не). В Ли­товской рес­пуб­ли­ке ЛХДП ста­ла од­ной из ве­ду­щих по­ли­тических сил, на­хо­ди­вшихся у вла­сти. От­стра­не­на от вла­сти вско­ре по­сле государственного пе­ре­во­ро­та, со­вер­шён­но­го тау­ти­нин­ка­ми при под­держ­ке ЛХДП (декабрь 1926 года). В 1936 году за­пре­ще­на вла­стя­ми на­ря­ду с другими по­ли­тическими пар­тия­ми (до 1941 года дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье, пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в 1944 году). Вновь соз­да­на в 1990 году. Вско­ре часть чле­нов пар­тии об­ра­зо­ва­ла отдельную пар­тию - Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тический со­юз. Пред­ста­ви­те­ли ЛХДП вхо­ди­ли в со­став Сей­ма по ито­гам вы­бо­ров 1992 и 1996 года (в 1996-1999 годы дей­ст­во­ва­ла коа­ли­ция ЛХДП и кон­сер­ва­тив­но­го Сою­за Оте­че­ст­ва). На вы­бо­рах 2000 года ЛХДП по­лу­чи­ла все­го 2 мес­та, в свя­зи с чем в 2001 году объ­е­ди­ни­лась с Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тическим сою­зом в пар­тию Ли­товских хри­сти­ан­ских де­мо­кра­тов (про­тив­ни­ки объ­еди­не­ния сфор­ми­ро­ва­ли Ли­товскую пар­тию хри­сти­ан­ской де­мо­кра­тии), ко­то­рая по­сле про­ва­ла на вы­бо­рах 2004 года объ­е­ди­ни­лась с Сою­зом Оте­че­ст­ва в пар­тию «Со­юз Оте­че­ст­ва - Ли­товские хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты» (2008).

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