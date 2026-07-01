ЛИТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЛИТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - ддминистративно-территориальная еди­ни­ца на за­па­де Российской им­пе­рии.

Ре­ше­ние о соз­да­нии Литовской губернии за­кре­п­ле­но в ука­зе императора Пав­ла I от 12(23).12.1796 года, со­глас­но ко­то­ро­му она долж­на бы­ла быть об­ра­зо­ва­на в бли­жай­шей пер­спек­ти­ве пу­тём слия­ния Ви­лен­ской гу­бер­нии и Сло­ним­ской гу­бер­нии. Уст­рой­ст­во и шта­ты Литовской губернии ут­вер­жде­ны ука­зом Пав­ла I от 6(17).2.1797 года. Центр - город Виль­но. Уез­ды: Бра­слав­ский, Бре­ст­ский, Ви­лен­ский, Виль­ко­мир­ский, Вол­ко­выс­ский, Грод­нен­ский, За­ви­лей­ский, Коб­рин­ский, Ко­вен­ский, Лид­ский, Но­во­груд­ский, Ош­мян­ский, Пру­жан­ский, Рос­си­ен­ский, Сло­ним­ский, Тель­шев­ский, Трок­ский, Упит­ский и Ша­вель­ский. Население 796,6 тысяч человек (1797). Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 9(21).9.1801 года Литовская губерния раз­де­ле­на на Ли­тов­ско-Ви­лен­скую губернию и Грод­нен­скую гу­бер­нию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)