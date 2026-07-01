ЛИТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЛИТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - ддминистративно-территориальная единица на западе Российской империи.
Решение о создании Литовской губернии закреплено в указе императора Павла I от 12(23).12.1796 года, согласно которому она должна была быть образована в ближайшей перспективе путём слияния Виленской губернии и Слонимской губернии. Устройство и штаты Литовской губернии утверждены указом Павла I от 6(17).2.1797 года. Центр - город Вильно. Уезды: Браславский, Брестский, Виленский, Вилькомирский, Волковысский, Гродненский, Завилейский, Кобринский, Ковенский, Лидский, Новогрудский, Ошмянский, Пружанский, Россиенский, Слонимский, Тельшевский, Трокский, Упитский и Шавельский. Население 796,6 тысяч человек (1797). Указом императора Александра I от 9(21).9.1801 года Литовская губерния разделена на Литовско-Виленскую губернию и Гродненскую губернию.