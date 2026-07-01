ЛИТОВСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ЛИТОВСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАР­ТИЯ (ЛДП) - национальная по­ли­тическая пар­тия ли­бераль­но­го на­прав­ле­ния в Российской им­пе­рии.

Об­ра­зо­ва­на в 1902 году из групп, объ­е­ди­няв­ших­ся во­круг ре­дак­ций журнала «Varpas» («Ко­ло­кол», 1889-1905) и газеты « ̄Uki­nin­kas» («Сель­ский хо­зя­ин», 1890-1905). Пре­тен­до­ва­ла на вы­ра­же­ние ин­те­ре­сов все­го ли­товского на­рода, до 1905 года дей­ст­во­ва­ла в сре­де ин­тел­ли­ген­ции. Ор­га­ни­зационная ос­но­ва ЛДП - круж­ки гра­мот­но­сти и др., а так­же зем­ле­дельческие об­ще­ст­ва и коо­пе­ра­ти­вы. Пе­чат­ные ор­га­ны - га­зе­ты «Lietu­vos ̅ukininkas» («Ли­тов­ский сель­ский хо­зя­ин», 1905-1915 и 1918) и «Lietuvos żi­nios» («Ли­тов­ские из­вес­тия», 1909-1915). Основные тре­бо­ва­ния: ав­то­но­мия Лит­вы в со­ста­ве де­мо­кра­тической Рос­сии (бли­жай­шая цель), об­ра­зо­ва­ние не­за­ви­си­мой Лит­вы (ко­неч­ная цель); ис­поль­зо­ва­ние ли­товского языка в ка­че­ст­ве государственного язы­ка края. В 1905 году ЛДП пре­об­ра­зо­ва­на в Де­мо­кра­тическую пар­тию Лит­вы (ДПЛ). Её про­грам­ма (1906): соз­да­ние не­за­ви­си­мой Ли­товской рес­пуб­ли­ки (пер­вый шаг - об­ра­зо­ва­ние ав­то­ном­ной «эт­но­гра­фи­че­ской Лит­вы» с Сей­мом в Виль­не), ис­поль­зо­ва­ние ли­товского языка в де­ло­про­из­вод­ст­ве и пре­по­да­ва­нии, вве­де­ние в крае де­мо­кра­тических сво­бод, от­де­ле­ние Церк­ви от го­су­дар­ст­ва и шко­лы от Церк­ви, пе­ре­да­ча всех зе­мель в рас­по­ря­же­ние Сей­ма Лит­вы, на­де­ле­ние ма­лозе­мель­ных и без­зе­мель­ных кре­сть­ян зем­лёй, в том числе за счёт при­ну­дитель­но­го вы­ку­па её из­лиш­ков у круп­ных зем­ле­вла­дель­цев, ус­та­нов­ле­ние 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, га­ран­тиро­ван­ной за­ра­бот­ной пла­ты, сво­бо­ды ста­чек. Ле­вое кры­ло пар­тии об­ра­зо­ва­ло ав­то­ном­ную ор­га­ни­за­цию - Со­юз кре­сть­ян Лит­вы (1906), ко­то­рый соз­дал сеть круж­ков в сель­ской сре­де и вы­шел за рам­ки дея­тель­но­сти толь­ко в кру­гах ин­тел­ли­ген­ции. В хо­де Ре­во­лю­ции 1905–1907 ДПЛ вы­сту­па­ла за со­труд­ни­че­ст­во со все­ми ре­во­люционными и оп­по­зиционными пар­тия­ми и дви­же­ния­ми в Рос­сии с це­лью свер­жения са­мо­дер­жа­вия. Од­на из главных ор­га­ни­за­то­ров (на­ря­ду с Литовской со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тией) Национального ли­товского съез­да (но­ябрь/декабрь 1905 года), при­няв­ше­го про­грам­му пас­сив­но­го со­про­тив­ления пра­ви­тель­ст­ву. В 1-ю Государственную ду­му пар­тия про­ве­ла 4 сво­их кан­ди­да­тов, во 2-ю - двух. В 1907 году ор­га­ни­за­ции Сою­за кре­сть­ян Лит­вы под­верг­лись раз­гро­му, а наи­бо­лее ра­ди­каль­ная часть ДПЛ бы­ла аре­сто­ва­на. Часть кон­сер­ва­тив­но­го кры­ла пар­тии уш­ла в по­ли­тическое те­че­ние тау­ти­нин­ков (на­цио­на­ли­стов). С 1908 года в ДПЛ уси­ли­лось ле­вое кры­ло. В свя­зи с этим в про­грамм­ных до­ку­мен­тах ДПЛ ут­вер­ди­лись пунк­ты, близ­кие к иде­ям со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии и на­род­но-со­циа­ли­стической пар­тии.

По­сле ок­ку­па­ции края германскими вой­ска­ми (1915) в 1-ю ми­ро­вую вой­ну многие дея­те­ли ДПЛ эва­куи­ро­ва­лись в глубь Рос­сии, где пар­тия про­дол­жи­ла свою дея­тель­ность. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 из ДПЛ вы­де­ли­лась Пар­тия со­циа­ли­стов ляу­ди­нин­ков Лит­вы (ап­рель - май 1917 года, Пет­ро­град; ляу­ди­нин­ки - на­род­ни­ки в пе­ре­во­де с ли­товского языка), в её про­грам­ме со­дер­жа­лись тре­бо­ва­ния со­циа­ли­стического ха­рак­те­ра, а так­же ав­то­но­мии Лит­вы в со­ста­ве Рос­сии (в 1918 году пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние, её ле­вое кры­ло соз­да­ло в Мо­ск­ве Пар­тию ре­во­люционных со­циа­ли­стов ляу­ди­нин­ков Лит­вы, ко­то­рая дей­ст­во­ва­ла до 1927 года). Чле­ны ДПЛ, по-преж­не­му при­дер­жи­вав­шие­ся про­грам­мы 1906 года, в но­ябре/декабре 1917 года в Во­ро­не­же об­ра­зо­ва­ли Пар­тию со­циа­ли­стов ляу­ди­нин­ков-де­мо­кра­тов Лит­вы (дей­ст­во­ва­ла до 1922 года). ДПЛ пре­кра­ти­ла дея­тель­ность в 1920 году, её ор­га­ни­за­ции ста­ли ос­но­вой для об­ра­зо­ва­ния не­сколь­ких но­вых пар­тий.

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