ЛИТОВСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЛИТОВСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЛДП) - национальная политическая партия либерального направления в Российской империи.
Образована в 1902 году из групп, объединявшихся вокруг редакций журнала «Varpas» («Колокол», 1889-1905) и газеты « ̄Ukininkas» («Сельский хозяин», 1890-1905). Претендовала на выражение интересов всего литовского народа, до 1905 года действовала в среде интеллигенции. Организационная основа ЛДП - кружки грамотности и др., а также земледельческие общества и кооперативы. Печатные органы - газеты «Lietuvos ̅ukininkas» («Литовский сельский хозяин», 1905-1915 и 1918) и «Lietuvos żinios» («Литовские известия», 1909-1915). Основные требования: автономия Литвы в составе демократической России (ближайшая цель), образование независимой Литвы (конечная цель); использование литовского языка в качестве государственного языка края. В 1905 году ЛДП преобразована в Демократическую партию Литвы (ДПЛ). Её программа (1906): создание независимой Литовской республики (первый шаг - образование автономной «этнографической Литвы» с Сеймом в Вильне), использование литовского языка в делопроизводстве и преподавании, введение в крае демократических свобод, отделение Церкви от государства и школы от Церкви, передача всех земель в распоряжение Сейма Литвы, наделение малоземельных и безземельных крестьян землёй, в том числе за счёт принудительного выкупа её излишков у крупных землевладельцев, установление 8-часового рабочего дня, гарантированной заработной платы, свободы стачек. Левое крыло партии образовало автономную организацию - Союз крестьян Литвы (1906), который создал сеть кружков в сельской среде и вышел за рамки деятельности только в кругах интеллигенции. В ходе Революции 1905–1907 ДПЛ выступала за сотрудничество со всеми революционными и оппозиционными партиями и движениями в России с целью свержения самодержавия. Одна из главных организаторов (наряду с Литовской социал-демократической партией) Национального литовского съезда (ноябрь/декабрь 1905 года), принявшего программу пассивного сопротивления правительству. В 1-ю Государственную думу партия провела 4 своих кандидатов, во 2-ю - двух. В 1907 году организации Союза крестьян Литвы подверглись разгрому, а наиболее радикальная часть ДПЛ была арестована. Часть консервативного крыла партии ушла в политическое течение таутининков (националистов). С 1908 года в ДПЛ усилилось левое крыло. В связи с этим в программных документах ДПЛ утвердились пункты, близкие к идеям социалистов-революционеров партии и народно-социалистической партии.
После оккупации края германскими войсками (1915) в 1-ю мировую войну многие деятели ДПЛ эвакуировались в глубь России, где партия продолжила свою деятельность. После Февральской революции 1917 из ДПЛ выделилась Партия социалистов ляудининков Литвы (апрель - май 1917 года, Петроград; ляудининки - народники в переводе с литовского языка), в её программе содержались требования социалистического характера, а также автономии Литвы в составе России (в 1918 году прекратила существование, её левое крыло создало в Москве Партию революционных социалистов ляудининков Литвы, которая действовала до 1927 года). Члены ДПЛ, по-прежнему придерживавшиеся программы 1906 года, в ноябре/декабре 1917 года в Воронеже образовали Партию социалистов ляудининков-демократов Литвы (действовала до 1922 года). ДПЛ прекратила деятельность в 1920 году, её организации стали основой для образования нескольких новых партий.