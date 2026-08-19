ЛИТОВЦЫ

ЛИТОВЦЫ (са­мо­на­зва­ние - лие­ту­вяй) - на­род, основное на­се­ле­ние Лит­вы (3,6 млн человек; 2009, официальная оцен­ка).

Жи­вут так­же в Лат­вии (32 тыс. человек; 2004, пе­ре­пись), Поль­ше (5,8 тыс. человек, в осн. в Под­лес­ском во­евод­ст­ве на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны; 2002, пе­ре­пись), Ир­лан­дии (24,6 тыс. человек; 2006, пе­ре­пись), Ис­па­нии (15,1 тыс. человек), Бе­ло­рус­сии (6,4 тыс. человек; 1999, пе­ре­пись) и в других стра­нах Ев­ро­пы, в США (660 тыс. человек ли­товского про­ис­хо­ж­де­ния; 2000, пе­ре­пись), Ка­на­де (46,7 тыс. челеловек ли­товского про­ис­хо­ж­де­ния; 2006, пе­ре­пись), Рос­сии (45,5 тыс. человек; 2002, пе­ре­пись) и др. Об­щая чис­лен­ность свыше 3 млн. человек (2009, оцен­ка). Го­во­рят на ли­тов­ском язы­ке. Литовцы в основном ка­то­ли­ки.

Пред­ки Литовцев - пле­ме­на бал­тов. Ге­не­ти­че­ски близ­ки рус­ским и по­ля­кам - с од­ной сто­ро­ны, фин­нам и эс­тон­цам - с дру­гой. В I-м тысячелетии здесь сфор­ми­ро­ва­лись пле­ме­на, во­шед­шие позд­нее в со­став Литвы: соб­ст­вен­но лит­ва, предки аук­штай­тов (Восточная Центральная и часть Юго-Западной Лит­вы - современные ис­то­рические об­лас­ти Аук­штай­тия, Дзу­кия и Су­вал­кия), предки же­май­тов (Центральная и Западная Лит­ва - современная Же­май­тия и за­пад Аук­штай­тии), часть кур­шей (Западная Лит­ва к за­па­ду от реки Юра - за­пад современной Же­май­тии), скаль­вов (ни­зо­вья Ня­му­на­са на юго-за­па­де), зем­га­лов и се­лов (на се­ве­ре), су­да­вов, или ят­вя­гов (Юго-Западная Лит­ва - за­пад Дзу­кии), прус­сов (бар­тов, но­тан­гов, сем­бов, над­ру­вов). В IX-XII веках скла­ды­ва­ют­ся государственные об­ра­зо­ва­ния - кня­же­ст­ва-«зем­ли»: Дел­ту­ва, Кар­шу­ва, Ле­ту­ва и др., объ­е­ди­нён­ные в 1-й половине XIII века в Ве­ли­кое кня­же­ст­во Ли­тов­ское. Об­ра­зо­ва­ние Ли­товского государства спо­соб­ст­во­ва­ло эт­нической кон­со­ли­да­ции Литовцев; эт­но­гра­фические груп­пы Литовцев - же­май­ты, аук­штай­ты, дзу­ки (Юго- Восточная Лит­ва), северные за­не­ман­цы (за­на­ви­ки) и южные за­не­ман­цы (кап­сы) (Юго-Западная Лит­ва - Су­вал­кия). Осо­бая груп­па - прусские Литовцы (ли­ту­ви­нин­ки), на­се­ляв­шие се­вер и во­сток Восточной Прус­сии - так называемую Ма­лую Лит­ву (ны­не Ка­ли­нин­град­ская область в Рос­сии и Клай­пед­ский край в Лит­ве) и на­счи­ты­вав­шие в конце XIX века свы­ше 120 тыс. человек Близ­кие по куль­ту­ре к нем­цам, они бы­ли ак­тив­ны­ми германскими пат­рио­та­ми и лю­те­ра­на­ми, ис­поль­зо­ва­ли другую ор­фо­гра­фию и го­тический шрифт. В 1945 году большая часть их пе­ре­се­ли­лась в Гер­ма­нию, в основном ас­си­ми­ли­ро­ва­на нем­ца­ми.

Куль­ту­ра Литовцев ти­пич­на для на­ро­дов Бал­тии (см. в статье Ев­ро­па). Основные тра­диционные заня­тия - па­шен­ное зем­ле­де­лие (рожь, яч­мень, овёс, пше­ни­ца, го­рох, лён, с конца XVIII века - кар­то­фель) и жи­вот­но­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, сви­ньи, ло­ша­ди), на Курш­ской ко­се и Бал­тий­ском взмо­рье - ры­бо­лов­ст­во. Па­хот­ные ору­дия - од­но­зу­бое ра­ло (арк­лас) или со­ха (жаг­ре) с од­ной (так называемая рус­ская - к вос­то­ку от рек Ня­му­нас и Ня­рис) ли­бо дву­мя (так называемая ли­тов­ская, или прус­ская, - к за­па­ду от рек Ня­му­нас и Ня­рис) па­ли­ца­ми. Хлеб уби­ра­ли ко­сой (на за­па­де), по­лу­ко­сой (т. е. ко­сой с ко­рот­кой ру­ко­ят­кой; в центральных рай­онах) или сер­пом (на вос­то­ке). Тра­диционные ре­мёс­ла - тка­че­ст­во, вы­шив­ка, ху­дожественная ков­ка, резь­ба по де­ре­ву, об­ра­бот­ка ян­та­ря, пле­те­ние и гон­чар­ст­во. Раз­ви­ва­лось искусство де­ревянной рас­кра­шен­ной скульп­ту­ры (ха­рак­тер­ны ком­по­зи­ции «Хри­стос в тем­ни­це», «Рас­пя­тие» и пр.), луб­ка и др.

Древ­ней­ший тип по­се­ле­ния - де­рев­ня с ку­че­вой пла­ни­ров­кой, в XVI веке рас­про­стра­ни­лась улич­ная пла­ни­ров­ка, в XIX-XX веке - ху­то­ра-од­но­двор­ки (на за­па­де они из­вест­ны с древ­но­сти). Жи­лой дом в де­рев­нях ста­вил­ся тор­цом к ули­це, пе­ред ним раз­би­вал­ся цвет­ник; хо­зяйственные по­строй­ки ок­ру­жа­ют от­кры­тый двор. Жи­ли­ще сруб­ное. Древ­ней­ший тип жи­ли­ща (на­мас) - с от­кры­тым оча­гом в цен­тре; к на­ма­су при­мы­ка­ют спаль­ня, хлев и на­вес. С XVI века на­мас ча­ще слу­жил кух­ней и кла­до­вой, с XVIII века - по­ме­ще­ни­ем для мел­ко­го ско­та. В XVI-XIX веках фор­ми­ру­ют­ся аук­штайт­ский, же­майт­ский и за­не­ман­ский (грин­ча; по пла­ни­ров­ке бли­зок к же­майт­ско­му; ха­рак­тер­на ле­жан­ка, ота­п­ли­вае­мая от пе­чи) ти­пы до­ма.

Тра­диционная жен­ская оде­ж­да - ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха с на­ши­ты­ми на­плеч­ни­ка­ми (мар­шки­няй), ук­ра­шен­ная крас­ным бра­ным шить­ём, в Су­вал­кии и Клай­пед­ском крае так­же ме­реж­кой, по­ли­хром­ной вы­шив­кой кре­стом и гла­дью; шер­стя­ная или по­лу­шер­стя­ная юб­ка (ан­да­ро­кас, в Же­май­тии - сий­о­нас) в склад­ку или сбор­ку с пре­об­ла­да­ни­ем про­доль­но- по­ло­са­то­го ор­на­мен­та на за­па­де (Же­май­тия и Су­вал­кия) или клет­ча­то­го на вос­то­ке (Аук­штай­тия и Дзу­кия); пе­редник но­сят вез­де, кро­ме Же­май­тии, его ши­ли из двух по­лот­нищ бе­лой (в основном в Аук­штай­тии), про­доль­но-по­ло­са­той (в Же­май­тии), по­пе­реч­но-по­ло­са­той (в Су­вал­кии) или клет­ча­той (в Дзу­кии) тка­ни, в вы­шив­ке и бра­ном ши­тье пре­об­ла­да­ет на се­ве­ре и вос­то­ке крас­ный цвет, в юго- западной Же­май­тии и Су­вал­кии - по­ли­хро­мия; без­ру­кав­ка (ле­мя­не) со склад­ка­ми (главным образом на се­ве­ре) или клинь­я­ми (в основном на юге) от та­лии; на­плеч­ное по­кры­ва­ло, сши­тое обыч­но из двух по­лот­нищ, пре­имущественно шер­стя­ное клет­ча­тое с ба­хро­мой или льня­ное узор­нот­ка­ное бе­лое (дро­бу­ле, па­ну­о­ме­тис, плот­ка) с вы­шив­кой, на юге - с кру­же­вом, в Клай­пед­ском крае - се­рое од­но­тон­ное; по­кры­ва­ло но­си­лось без на­груд­ной пряж­ки. Де­ви­чий го­лов­ной убор - ве­нок (вай­ни­кас, па­кал­ке) на твёр­дой ос­но­ве, об­тя­ну­той крас­ной тка­нью с раз­но­цвет­ны­ми лен­тами сза­ди, в Су­вал­кии - тка­ная или пле­тё­ная лен­та. Жен­щи­ны по­все­ме­ст­но но­си­ли чеп­цы, в Аук­штай­тии (осо­бен­но на се­ве­ре) - так­же по­ло­тен­ча­тый убор (нуо­метас). Оже­ре­лья на вос­то­ке в основном из се­реб­ра, ко­рал­ла, стек­ла, на за­па­де - из ян­та­ря. Муж­ской каф­тан на се­ве­ре и за­па­де (Же­май­тия, Су­вал­кия, сев.-зап. Аук­штай­тия) пре­имущественно с от­рез­ной спин­кой, со сбор­ка­ми, склад­ка­ми или раз­ре­зом сза­ди; на вос­то­ке (юго-востоке Аук­штай­тия и Дзу­кия) - цель­но­крое­ный с клинь­я­ми сза­ди. Муж­чи­ны и жен­щи­ны по­вя­зы­ва­ли поя­са (юо­ста), ткан­ные на ни­ту, в Аук­штай­тии - так­же ткан­ные на до­щеч­ках.

Основная пи­ща - ржа­ной хлеб (дуо­на), бли­ны и ка­ши из му­ки или кар­то­фе­ля (для Дзу­кии ха­рак­тер­ны бли­ны из греч­не­вой му­ки), кар­то­фель­ные га­луш­ки (це­пе­лин) с мяс­ной, тво­рож­ной и др. на­чин­кой, кар­то­фель­ная за­пе­кан­ка (ку­ге­лис), ту­шё­ная ка­пус­та с мя­сом (би­гос), кро­вя­ной суп (юка), борщ, рас­соль­ник, кис­лые щи, мо­лоч­ный суп с клёц­ка­ми из кар­то­фе­ля, сыр с тми­ном, кол­басы (деш­ра, ски­лан­дис), коп­чё­ная сви­ни­на и др. По празд­ни­кам пе­кут осо­бый вы­со­кий кекс ти­па «ку­хон­но­го де­ре­ва» (ша­ко­тис, ра­гуо­тис), сдоб­ное пе­че­нье (жа­га­ре­лис), го­то­вят жа­ре­ные пи­рож­ки и пон­чи­ки (спур­гос). Основной тра­диционный на­пи­ток - пи­во (алус).

В ли­товской де­рев­не бы­ли силь­ны об­щин­ные тра­ди­ции - по­мо­чи (тал­ка), по­си­дел­ки (ва­ка­ро­нес) и т. п. Боль­шая се­мья рас­па­лась до XVI века. Ны­не гос­под­ст­ву­ет би­ли­ней­ное род­ст­во (ги­ми­ни­сте) и ма­лая се­мья (шей­ма). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ли­ней­но­го ти­па с эле­мен­та­ми опи­са­тель­ных тер­ми­но­ло­гий; сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу. Пра­ин­до­ев­ро­пей­ская ос­но­ва про­сле­жи­ва­ет­ся в тер­ми­нах род­ст­ва для ма­те­ри, се­ст­ры, бра­та, вну­ка, му­жа, от­ца му­жа и же­ны. Осталь­ные тер­ми­ны уни­каль­ны для ли­товского языка. Ро­ж­де­ст­вен­ский ужин (Ку­чос) на­чи­на­ет­ся с тон­ких ва­фель из пре­сно­го тес­та (ка­ле­дай­тис) с тис­нё­ны­ми изо­бра­же­ния­ми на те­му Ро­ж­де­ст­ва; уча­ст­ни­ки тра­пе­зы раз­ла­мы­ва­ют их и об­ме­ни­ва­ют­ся друг с дру­гом. По­сле Ку­чо­са мо­ло­дёжь га­да­ла. Под Но­вый год уст­раи­ва­ли ря­же­ние, про­цес­сию, изо­бра­жаю­щую вол­хвов («трёх ко­ро­лей»). На Мас­ле­ни­цу (Уж­га­ве­нес) ка­та­лись в са­нях; в Западной Лит­ве во­зи­ли в са­нях и за­тем сжи­га­ли жен­скую кук­лу (Мо­ре); в Же­май­тии в Кар­на­ва­ле уча­ст­во­ва­ли са­ти­рические мас­ки («Ба­рин», «Жан­дарм», об­жо­ра Ла­ши­нис, же­них-не­удач­ник Си­да­рас и т. п.). На Пас­ху (Ве­ли­кос) кра­си­ли и ка­та­ли яй­ца, ка­ча­лись на ка­че­лях, об­ли­ва­ли во­дой и сте­га­ли вет­ка­ми друг дру­га. На Ива­нов день (Йо­ни­нес) жгли ко­ст­ры и пры­га­ли че­рез них, со­би­ра­ли тра­вы, пус­ка­ли по во­де вен­ки и т. п. Рас­про­ст­ра­не­на тра­ди­ция со­ору­же­ния обет­ных кре­стов.

Уст­ное твор­че­ст­во пред­став­ле­но тру­до­вы­ми (зем­ле­дель­че­ски­ми и свя­зан­ны­ми с до­маш­ни­ми ра­бо­та­ми), ка­лен­дар­ны­ми, се­мей­но-об­ря­до­вы­ми, ли­рическими и во­ен­но-ис­то­рическими пес­ня­ми, ин­ст­ру­мен­таль­ны­ми наи­гры­ша­ми, хо­ро­во­да­ми, тан­ца­ми. В музыкально-по­этической сти­ли­сти­ке со­хра­ня­ют­ся ме­ст­ные раз­ли­чия. Наи­бо­лее древ­ние тру­до­вые и об­ря­до­вые пес­ни - у аук­штай­тов и дзу­ков. Са­мый ар­ха­ический слой - по­ли­фо­ническая му­зы­ка аук­штай­тов су­тар­ти­нес (жен­ское пе­ние вдво­ём, втро­ём, вчет­ве­ром ли­бо муж­ская ан­самб­ле­вая иг­ра на од­но­род­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тах), со­про­во­ж­дав­шая лю­бые ви­ды кол­лек­тив­но­го тру­да, об­ря­ды, хо­ро­во­ды и тан­цы; к XX веку ос­та­лась лишь в не­ко­то­рых об­лас­тях Аук­штай­тии. У дзу­ков со­хра­ни­лись ста­рин­ные об­рядо­вые ка­чель­ные пес­ни (ка­лен­дар­ные и сва­деб­ные), пес­ни о жи­вот­ных и рас­те­ни­ях, уз­ко­объ­ём­ные ла­ды (в т. ч. ан­ге­ми­то­ни­ка), оди­ноч­ное (жен­ское или муж­ское) пе­ние; ха­рак­тер­ны хо­ро­вое уни­сон­ное и ан­ти­фон­ное пе­ние, на­пев­ная ме­ло­ди­ка (пре­имущественно ли­рического ти­па, с рас­пева­ми сло­гов); в западных об­лас­тях Дзу­кии встре­ча­ют­ся 2- и 3-го­лос­ные пес­ни в 7-сту­пен­ной диа­то­ни­ке. Фольк­лор же­май­тов от­ли­ча­ет­ся раз­но­об­ра­зи­ем пе­сен­ных ти­пов и ис­пол­ни­тель­ских тра­ди­ций, зна­чи­тель­ную его часть со­став­ля­ют ли­рические пес­ни; мно­го­го­ло­сие позд­не­го, го­мо­фон­но-гар­мо­нического ти­па. В пре­де­лах од­но­го жан­ра встре­ча­ют­ся пес­ни раз­ных сти­ле­вых сло­ёв; напр., сре­ди пас­ту­ше­ских пе­сен - и ар­хаи­че­ские (с при­зыв­ны­ми воз­гла­са­ми «Ralioo!»), и ме­ло­диче­ски раз­ви­тые 3-го­лос­ные с ли­рической те­ма­ти­кой. С за­пи­сей же­май­т­ско­го фольк­ло­ра (сна­ча­ла тек­стов, за­тем тек­стов с на­пе­ва­ми, за­тем ин­ст­ру­мен­таль­ных ме­ло­дий) на­ча­лось раз­ви­тие ли­товской фольк­ло­ри­сти­ки в конце XVIII века «За­по­вед­ные» об­лас­ти ста­рин­но­го фольк­ло­ра в Дзу­кии и Аук­штай­тии от­кры­ты в XX веке. Сре­ди тра­диционной музыки ин­ст­ру­мен­тов Литовцев: канк­лес; ду­хо­вые - языч­ко­вый бир­би­не, пас­ту­ший рог ож­ра­гис, про­доль­ная флей­та лум­здя­лис, во­лын­ка ду­да; различные мем­бра­но­фо­ны, идио­фо­ны. Мно­го­стволь­ная флей­та ску­ду­чяй, де­ревянные на­ту­раль­ные тру­бы ра­гай, три­ми­тай, дау­ди­тес - ан­самб­ле­вые ин­ст­ру­мен­ты. В так называемых сель­ских ка­пел­лах ис­поль­зу­ют­ся народные скрип­ки, струн­ный бас, гар­мо­ни­ка и др.

Бо­гат ска­зоч­ный фольк­лор, по­вли­яв­ший на профессиональное искусство (сказ­ка «Эг­ле - ко­ро­ле­ва ужей» и др.). В фольк­ло­ре мно­го­чис­лен­ны этио­ло­гические пре­да­ния и ре­лик­ты древ­них ми­фов (о гро­мов­ни­ке Пер­ку­на­се и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)