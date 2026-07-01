ЛИТОМИШЛЬ

ЛИТОМИШЛЬ (Litomyšl) - го­род в восточной час­ти Че­хии .

Рас­по­ло­жен в Пар­ду­биц­ком крае, на реке Ло­уч­на (пра­вый при­ток Ла­бы), на ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Гра­дец-Кра­ло­ве - Оло­мо­уц. Население 9,9 тысяч человек (2010).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 981 году в «Чеш­ской хро­ни­ке» Козь­мы Праж­ско­го . Чешский ко­роль Прже­мысл II Ото­кар в 1259 году пре­дос­та­вил Литомишлю пра­во на про­ве­де­ние яр­ма­рок, в 1263 году - го­род­ское пра­во. С 1344 года центр епи­скоп­ст­ва, в 1421 и 1425 годы Литомишль за­хва­ты­вал­ся гу­си­та­ми, ре­зи­ден­ция епи­ско­па бы­ла фак­ти­че­ски пе­ре­не­се­на в город Сви­та­ви (офи­ци­аль­но епи­скоп­ст­во Литомишля ли­к­ви­ди­ро­ва­но в 1554 году). С 1432 году во вла­де­нии ари­сто­кра­тического ро­да Ко­ст­ка из По­сту­пиц, один из цен­тров Чеш­ских брать­ев об­щи­ны. В 1546-1547 годы Б. Ко­ст­ка из По­сту­пиц под­дер­жал вос­ста­ние про­тив чешского ко­ро­ля и бу­ду­ще­го императора Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га; по­сле по­ра­же­ния был ли­шён сво­их вла­де­ний. С 1567 года при­над­ле­жал ро­ду Перн­штей­нов, с 1649 года - Тра­ут­манс­дор­фов, с 1758 года - Вальд­штей­нов, с 1855 года - Турн и Так­си­сов. В XIX вке один из основных цен­тров чешского дви­же­ния за национальное воз­ро­ж­де­ние. С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии.

Со­хра­нил­ся двор­цо­вый ан­самбль с главным зда­ни­ем в ре­нес­сансном сти­ле (1568-1581, итальянские ар­хи­тек­то­ры Дж. Б. и У. Аво­стал­ли; фраг­мен­ты стен XIII–XV века; внутренний ар­кад­ный двор; рос­пись южного фа­са­да, ими­ти­рую­щая руст, - 1580-е годы, Ш. Влах; ин­терь­е­ры пе­ре­де­ла­ны в сти­ле ба­рок­ко по­сле по­жа­ра 1775 года; так называемый Зал сра­же­ния, 1730 год, рос­пи­си с изо­бра­же­ни­ем бит­вы Ев­ге­ния Са­вой­ско­го), к ко­то­ро­му с юга при­мы­ка­ет па­рад­ный двор с фон­та­ном и хо­зяйственными по­строй­ка­ми: ма­неж (ны­не Му­зей ан­тич­ной скульп­ту­ры и ар­хи­тек­ту­ры), ко­нюш­ни (1725), зда­ние пи­во­варен­но­го за­во­да (пе­ре­строе­но в ба­роч­ном сти­ле в 1730 году, архитектор Ф. М. Кань­ка). С северной сто­ро­ны в 1726 году раз­бит парк (па­виль­он конца XVIII века). В 1796-1797 годы во двор­це обо­ру­до­ван те­атр с ба­роч­ны­ми за­на­ве­сом и де­ко­ра­ция­ми вен­ско­го мас­те­ра Й. Плат­це­ра. Двор­цо­вый ан­самбль Литомишля вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

На главной пло­ща­ди - го­тическая Ра­ту­ша (1418), па­мят­ник Б. Сме­та­не - уро­жен­цу Литомишля (1924), за­строй­ка в сти­лях ре­нес­санс и ба­рок­ко (дом «У ры­ца­рей»). Со­хра­ни­лись так­же кос­тёл Воз­дви­же­ния Святого Кре­ста (1356-1378, пе­ре­стро­ен в конце XIX века и в 1995-2000 годы), кол­ледж и гим­на­зия ор­де­на пиа­ри­стов (1640-1644, кор­пус 1681 год); ба­роч­ные клад­би­щен­ский кос­тёл Святой Ан­ны (1670-1672), пиа­ри­ст­ский кос­тёл Об­ре­те­ния Святого Кре­ста (1714-1726, ар­хи­тек­то­ры Дж. Б. Ал­лип­ран­ди, Ф. М. Кань­ка), мо­на­стырь пиа­ри­стов (1758-1763, архитектор Я. Бе­ба).

Му­зеи: ре­гио­наль­ный (с 1926 года, в зда­нии 1718 года), Порт­мо­не­ум (му­зей художественный Й. Ва­ха­ла), Му­зей в Крас­ной баш­не. С 1949 года про­во­дит­ся еже­год­ный ме­ж­ду­народный опер­ный фес­ти­валь «Литомишль Б. Сме­та­ны». Кон­церт­ный зал «Дом Сме­та­ны» (1905).

Раз­ви­та сфе­ра ус­луг. Пред­при­ятия тек­стиль­ной и ко­же­вен­ной про­мыш­лен­но­сти.

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