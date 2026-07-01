ЛИТОМИШЛЬ
ЛИТОМИШЛЬ (Litomyšl) - город в восточной части Чехии.
Расположен в Пардубицком крае, на реке Лоучна (правый приток Лабы), на автомагистрали Градец-Кралове - Оломоуц. Население 9,9 тысяч человек (2010).
Впервые упоминается в 981 году в «Чешской хронике» Козьмы Пражского. Чешский король Пржемысл II Отокар в 1259 году предоставил Литомишлю право на проведение ярмарок, в 1263 году - городское право. С 1344 года центр епископства, в 1421 и 1425 годы Литомишль захватывался гуситами, резиденция епископа была фактически перенесена в город Свитави (официально епископство Литомишля ликвидировано в 1554 году). С 1432 году во владении аристократического рода Костка из Поступиц, один из центров Чешских братьев общины. В 1546-1547 годы Б. Костка из Поступиц поддержал восстание против чешского короля и будущего императора Фердинанда I Габсбурга; после поражения был лишён своих владений. С 1567 года принадлежал роду Пернштейнов, с 1649 года - Траутмансдорфов, с 1758 года - Вальдштейнов, с 1855 года - Турн и Таксисов. В XIX вке один из основных центров чешского движения за национальное возрождение. С 1918 года в составе Чехословакии.
Сохранился дворцовый ансамбль с главным зданием в ренессансном стиле (1568-1581, итальянские архитекторы Дж. Б. и У. Авосталли; фрагменты стен XIII–XV века; внутренний аркадный двор; роспись южного фасада, имитирующая руст, - 1580-е годы, Ш. Влах; интерьеры переделаны в стиле барокко после пожара 1775 года; так называемый Зал сражения, 1730 год, росписи с изображением битвы Евгения Савойского), к которому с юга примыкает парадный двор с фонтаном и хозяйственными постройками: манеж (ныне Музей античной скульптуры и архитектуры), конюшни (1725), здание пивоваренного завода (перестроено в барочном стиле в 1730 году, архитектор Ф. М. Канька). С северной стороны в 1726 году разбит парк (павильон конца XVIII века). В 1796-1797 годы во дворце оборудован театр с барочными занавесом и декорациями венского мастера Й. Платцера. Дворцовый ансамбль Литомишля включён в список Всемирного наследия.
На главной площади - готическая Ратуша (1418), памятник Б. Сметане - уроженцу Литомишля (1924), застройка в стилях ренессанс и барокко (дом «У рыцарей»). Сохранились также костёл Воздвижения Святого Креста (1356-1378, перестроен в конце XIX века и в 1995-2000 годы), колледж и гимназия ордена пиаристов (1640-1644, корпус 1681 год); барочные кладбищенский костёл Святой Анны (1670-1672), пиаристский костёл Обретения Святого Креста (1714-1726, архитекторы Дж. Б. Аллипранди, Ф. М. Канька), монастырь пиаристов (1758-1763, архитектор Я. Беба).
Музеи: региональный (с 1926 года, в здании 1718 года), Портмонеум (музей художественный Й. Вахала), Музей в Красной башне. С 1949 года проводится ежегодный международный оперный фестиваль «Литомишль Б. Сметаны». Концертный зал «Дом Сметаны» (1905).
Развита сфера услуг. Предприятия текстильной и кожевенной промышленности.