ЛИТОМЕРЖИЦЕ

ЛИТОМЕРЖИЦЕ (Litoměřice) - uо­род на се­ве­ре Че­хии .

Рас­по­ло­жен в Ус­тец­ком крае, на пра­во­бе­ре­жье реки Ла­ба, на­про­тив устья реки Ог­рже, у южного под­но­жия Чеш­ских Сред­них гор. Население 24,3 тысяч человек (2010). Железнодорожная стан­ция.

Упо­ми­на­ет­ся с 993 года. Ос­но­ван на мес­те ста­рой славянской кре­по­сти (VIII в.). В X-XII веках Литомержице вхо­дил во вла­де­ния Прже­мы­сло­ви­чей, с начала XII века при­над­ле­жал пред­ста­ви­те­лям ро­да Вршов­цев. Ме­ж­ду 1219 и 1228 годом по­лу­чил ста­тус ко­ро­лев­ско­го го­ро­да. С XII-XIII века Литомержице - зна­чительный тор­го­вый и куль­турный центр; в XIII веке ос­но­ва­ны фран­ци­скан­ский и до­ми­ни­кан­ский мо­на­сты­ри. С 1655 года центр ка­то­лического епи­скоп­ст­ва. В 1938 году по Мюн­хен­ско­му со­гла­ше­нию 1938 года вклю­чён в со­став Гер­ма­нии; ос­во­бо­ж­дён советскими вой­ска­ми 10.05.1945 года.

Го­род со­хра­нил средневековую пла­ни­ров­ку с уз­ки­ми ули­ца­ми, фраг­мен­та­ми городских стен (2-я половина XIV века, около 1513), бас­тио­ном «Ба­ба» (начало XVI века). На боль­шой центральной пло­ща­ди - площадь Ми­ра (за­ло­же­на около 1228) рас­по­ло­же­ны: го­тическая Ра­ту­ша (XIV века, пе­ре­строе­на в ре­нес­санс­ном сти­ле в 1537-1539 годы, итальянским архитектором А. Бал­ли; ны­не Ре­гио­наль­ный му­зей), кос­тёл Всех Свя­тых (XIII-XIV века, го­тическая баш­ня - около 1340 года, пи­ра­ми­даль­ная кры­ша - 1570 год, архитектор В. Шнай­дер; ба­роч­ные фа­са­ды - 1718-1719 годы, архитектор О. Брод­жо), «Дом с ча­шей» (XVI век; ба­шен­ка в фор­ме «гу­сит­ской ча­ши» - 1584 год), ре­нес­санс­ный дом «У Чёр­но­го ор­ла» (1564, архитектор Бал­ли; сграф­фи­то на биб­лей­ские сю­же­ты), ба­роч­ные Чум­ная ко­лон­на (1681-1685, скульп­тор А. Кит­цин­гер) и фон­тан (1715).

На вер­ши­не хол­ма - со­бор Святого Сте­фа­на (по­стро­ен на мес­те романской ба­зи­ли­ки середины XI века в 1664-1668 годы; ко­ло­коль­ня - 1883-1889). Так­же со­хра­ни­лись: часть ко­ро­лев­ско­го зам­ка (2-я половина XIII - XIV веков), кос­тёл Святого Вой­це­ха (Адаль­бер­та; XIV век, пе­ре­стро­ен в 1703-1708 годы; ко­ло­коль­ня - 1774), ча­сов­ня Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (упо­ми­на­ет­ся в 1384 году, пе­ре­ст­рое­на в 1677 году; в ин­терь­е­ре - ори­ги­на­лы скульп­тур Чум­ной ко­лон­ны), ка­пу­цин­ский кос­тёл Святой Люд­ми­лы (1656; пе­ред фа­са­дом - ста­туя Святого Ио­ан­на Не­по­му­ка, XVIII век), дво­рец епи­ско­па (1683-1701, архитектор Дж. Брод­жо), кос­тё­лы Бла­го­ве­щен­ский (ие­зу­ит­ский; 1701-1731, ар­хи­тек­то­ры Дж. и О. Бро­д­жо; рос­пи­си И. Хи­бе­ля), Святого Вац­ла­ва (1714-1717, архитектор О. Брод­жо; скульп­ту­ры Ф. Тол­лин­ге­ра), Святого Иа­ко­ва (фран­ци­скан­ский; 1730-1740, архитектор О. Брод­жо; ал­тарь - 1769), си­на­го­га, за­строй­ка XV-XVIII веков, те­атр имени К. Г. Ма­ха (1822, архитектор Й. Га­уб), нео­го­тическая еван­ге­лическая цер­ковь (1902), зда­ние су­да в сти­ле не­оре­нес­сан­с (1908), до­ма в сти­ле мо­дерн на улице Руз­вель­та.

Се­ве­ро-Чешская га­ле­рея изо­бра­зительных ис­кусств (с 1957 года, в зда­нии XIV-XVI века; стук­ко­вая де­ко­ра­ция - около 1730 года); Епар­хи­аль­ный му­зей (1894, за­крыт в 1941 году, вновь от­крыт в 1995 году в зда­нии XIV-XVI века).

Раз­ви­та сфе­ра ус­луг. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности; ви­но­де­лие.

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