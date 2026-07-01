ЛИТОМЕРЖИЦЕ
ЛИТОМЕРЖИЦЕ (Litoměřice) - uород на севере Чехии.
Расположен в Устецком крае, на правобережье реки Лаба, напротив устья реки Огрже, у южного подножия Чешских Средних гор. Население 24,3 тысяч человек (2010). Железнодорожная станция.
Упоминается с 993 года. Основан на месте старой славянской крепости (VIII в.). В X-XII веках Литомержице входил во владения Пржемысловичей, с начала XII века принадлежал представителям рода Вршовцев. Между 1219 и 1228 годом получил статус королевского города. С XII-XIII века Литомержице - значительный торговый и культурный центр; в XIII веке основаны францисканский и доминиканский монастыри. С 1655 года центр католического епископства. В 1938 году по Мюнхенскому соглашению 1938 года включён в состав Германии; освобождён советскими войсками 10.05.1945 года.
Город сохранил средневековую планировку с узкими улицами, фрагментами городских стен (2-я половина XIV века, около 1513), бастионом «Баба» (начало XVI века). На большой центральной площади - площадь Мира (заложена около 1228) расположены: готическая Ратуша (XIV века, перестроена в ренессансном стиле в 1537-1539 годы, итальянским архитектором А. Балли; ныне Региональный музей), костёл Всех Святых (XIII-XIV века, готическая башня - около 1340 года, пирамидальная крыша - 1570 год, архитектор В. Шнайдер; барочные фасады - 1718-1719 годы, архитектор О. Броджо), «Дом с чашей» (XVI век; башенка в форме «гуситской чаши» - 1584 год), ренессансный дом «У Чёрного орла» (1564, архитектор Балли; сграффито на библейские сюжеты), барочные Чумная колонна (1681-1685, скульптор А. Китцингер) и фонтан (1715).
На вершине холма - собор Святого Стефана (построен на месте романской базилики середины XI века в 1664-1668 годы; колокольня - 1883-1889). Также сохранились: часть королевского замка (2-я половина XIII - XIV веков), костёл Святого Войцеха (Адальберта; XIV век, перестроен в 1703-1708 годы; колокольня - 1774), часовня Св. Иоанна Крестителя (упоминается в 1384 году, перестроена в 1677 году; в интерьере - оригиналы скульптур Чумной колонны), капуцинский костёл Святой Людмилы (1656; перед фасадом - статуя Святого Иоанна Непомука, XVIII век), дворец епископа (1683-1701, архитектор Дж. Броджо), костёлы Благовещенский (иезуитский; 1701-1731, архитекторы Дж. и О. Броджо; росписи И. Хибеля), Святого Вацлава (1714-1717, архитектор О. Броджо; скульптуры Ф. Толлингера), Святого Иакова (францисканский; 1730-1740, архитектор О. Броджо; алтарь - 1769), синагога, застройка XV-XVIII веков, театр имени К. Г. Маха (1822, архитектор Й. Гауб), неоготическая евангелическая церковь (1902), здание суда в стиле неоренессанс (1908), дома в стиле модерн на улице Рузвельта.
Северо-Чешская галерея изобразительных искусств (с 1957 года, в здании XIV-XVI века; стукковая декорация - около 1730 года); Епархиальный музей (1894, закрыт в 1941 году, вновь открыт в 1995 году в здании XIV-XVI века).
Развита сфера услуг. Предприятия пищевой промышленности; виноделие.