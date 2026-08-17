ЛИТОГРАФИЯ

ЛИТОГРАФИЯ (от ли­то... и греч. γράφω - пи­сать) - спо­соб пе­ча­ти, при ко­то­ром от­тис­ки по­лу­ча­ют­ся в ре­зуль­та­те пе­ре­но­са крас­ки под дав­ле­ни­ем с пло­ской (не­рель­еф­ной) пе­чат­ной фор­мы (кам­ня) не­посред­ст­вен­но на бу­ма­гу.

Изо­бра­же­ние на­но­сит­ся жир­ной ту­шью: пе­ром - для пе­ре­да­чи тон­ких штри­хов, ки­стью - для пе­ре­да­чи боль­ших уча­ст­ков сплош­но­го то­на (пла­шек) или ли­то­граф­ским ка­ран­да­шом. Изо­бра­же­ние час­то пе­ре­во­дит­ся на ка­мень с ри­сун­ка, вы­пол­нен­но­го на специальной ли­то­граф­ской бу­ма­ге - корн­па­пи­ре. По­сле хи­мической об­ра­бот­ки кам­ня, по­сле­до­ва­тель­но­го на­не­се­ния на по­верх­ность фор­мы во­ды и за­тем крас­ки про­из­во­дит­ся пе­ча­та­ние. Литография изо­бре­те­на окло 1798 года в Гер­ма­нии А. Зе­не­фель­де­ром, ко­то­рый в 1806 году от­крыл пер­вую ли­то­граф­скую мас­тер­скую в Мюн­хе­не. Позд­нее мас­тер­ские бы­ли соз­да­ны в Па­ри­же и Санкт-Пе­тер­бур­ге (1816), Лон­до­не (1822). В XIX веке Литография ши­ро­ко при­ме­ня­лась для ре­про­ду­ци­ро­ва­ния кар­тин, пе­ча­ти чёр­но-бе­лых и мно­го­цвет­ных эс­там­пов, книж­ных ил­лю­ст­ра­ций, гео­гра­фических карт, эти­ке­ток, пла­ка­тов, афиш, на­гляд­ных по­со­бий и др. Эс­там­пы пе­ча­та­ли на руч­ных ли­то­граф­ских стан­ках; при вы­пол­не­нии мно­го­ти­раж­ных за­ка­зов от­тис­ки по­лу­ча­ли на ли­то­граф­ских пе­чат­ных ма­ши­нах. В даль­ней­шем поя­ви­лись ана­ло­ги и мо­ди­фи­ка­ции Литографии, например ав­то­ли­то­гра­фия, фор­му для ко­то­рой вы­пол­нял сам ав­тор. Рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла хро­мо­ли­то­гра­фия с воз­мож­но­стью ис­поль­зо­ва­ния различных пе­чат­ных кра­сок (до не­сколь­ких де­сят­ков на од­ном от­тис­ке). Для ре­про­ду­ци­ро­ва­ния ис­пол­нен­ных мас­лом кар­тин при­ме­ня­ет­ся спо­соб олео­гра­фии: тис­не­ния и ка­лан­д­ри­ро­ва­ния ли­то­граф­ских от­тис­ков, что по­зво­ля­ет соз­да­вать про­из­ве­де­ния с ими­та­ци­ей рель­е­фа хол­ста и маз­ков кис­ти ху­дож­ни­ка. В 1930-е годы Литография ста­ла ин­тен­сив­но вы­тес­нять­ся бо­лее со­вер­шен­ной оф­сет­ной пе­ча­тью. По­те­ряв своё промышленное зна­че­ние, Литография про­дол­жа­ет ис­поль­зо­вать­ся как один из ви­дов стан­ко­вой тех­ни­ки при соз­да­нии ху­дожественных про­из­ве­де­ний.

Литографией на­зы­ва­ет­ся так­же вид ма­ло­ти­раж­ной гра­фи­ки и соб­ст­вен­но от­тиск, по­лу­чен­ный с ис­поль­зо­ва­ни­ем этой тех­ни­ки, а так­же по­ли­гра­фическое пред­при­ятие, спе­циа­ли­зи­рую­щее­ся на ли­то­граф­ской пе­ча­ти.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Спе­ци­фический язык ху­дожественной Литографии офор­мил­ся в 1820-х годы во Фран­ции под влия­ни­ем ро­ман­тиз­ма; в это вре­мя к Литографии об­ра­ща­ют­ся жи­ву­щие здесь ис­па­нец Ф. Гойя и анг­ли­ча­нин Р. Бо­нинг­тон, ани­ма­ли­стические и жан­ро­вые се­рии ис­пол­ня­ет Т. Же­ри­ко; ряд ху­дож­ни­ков (Н. Т. Шар­ле, О. Раф­фе) по­свя­ща­ют свои лис­ты эпи­зо­дам на­по­лео­нов­ских войн, по­яв­ля­ют­ся ли­то­гра­фы-порт­ре­ти­сты (А. Де­ве­риа, Ф. Крю­гер) и ав­то­ры ис­то­ри­ко-жан­ро­вых сцен (Э. Иза­бе). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во Фран­ции, а так­же в Ве­ли­ко­бри­та­нии по­лу­ча­ет ви­до­вая Л. Круп­ней­ший мас­тер ро­ман­тической Литографии - Э. Де­лак­руа, вы­пол­нив­ший несколько ил­лю­ст­ра­тив­ных се­рий по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний И. В. Гё­те и У. Шек­спи­ра; для его тех­ни­ки ха­рактер­ны про­ца­ра­пы­ва­ние фо­на, рез­кие кон­ту­ры, тон­кие рас­ту­шёв­ки. Наи­бо­лее рас­про­ст­ра­нён­ным жан­ром ран­не­го пе­рио­да ис­то­рии Литографии бы­ла ка­ри­ка­ту­ра нра­вов (А. Мо­нье, Л. Бу­а­льи), ко­то­рая по­сле Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года сме­ня­ет­ся по­ли­тической и со­ци­аль­ной ка­ри­ка­ту­рой (Ж. Ж. Гран­виль, Ш. Ж. Травь­ес, А. Г. Де­кан). Пуб­ли­ци­стическая за­ост­рён­ность об­ра­зов, вир­ту­оз­ное ис­поль­зо­ва­ние осо­бен­но­стей тех­ни­ки от­ли­ча­ют ли­то­гра­фические се­рии О. До­мье, вид­ней­ше­го мас­те­ра Литографии середины XIX века, ока­зав­ше­го зна­чительное воз­дей­ст­вие на её даль­ней­шее раз­ви­тие. В об­лас­ти бы­то­вой ка­ри­ка­ту­ры ра­бо­та­ли многие мас­те­ра Литографии, из ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся П. Га­вар­ни и А. Шам. В Гер­ма­нии тех­ни­ку Литографии ис­поль­зу­ет А. фон Мен­цель. В Латинской Аме­ри­ке в 1-й половине XIX века Литографию ис­пол­ня­ют многие ху­дож­ни­ки - пред­ста­ви­те­ли кос­тум­бриз­ма.

С 1840-х годов в искусстве Литографии за­ме­тен упа­док, свя­зан­ный с вы­тес­не­ни­ем её из жур­на­лов и за­ме­ной тор­цо­вой кси­ло­гра­фи­ей. Но­вый подъ­ём искусства Литографии про­ис­хо­дит с конца1860-х годов. Во Фран­ции Э. Ма­не на­хо­дит но­вые ху­дожественные воз­мож­но­сти Литографии, пол­нее вы­яв­ляя фак­ту­ру ма­те­риа­ла; к Литографии час­то об­ра­ща­ют­ся в этот пе­ри­од мас­те­ра им­прес­сио­низ­ма - О. Ре­ну­ар, Э. Де­га, К. Пис­сар­ро. Им­прес­сио­низм свое­об­раз­но про­яв­ля­ет­ся у мас­те­ров Гер­ма­нии (Л. Ко­ринт, М. Ли­бер­ман, М. Сле­фогт) и США (Дж. Уи­ст­лер). В конце XIX века за­мет­ный след в Литографии ос­тав­ля­ют сим­во­лизм и стиль мо­дерн (О. Ре­дон, Э. Кар­рь­ер во Фран­ции; Ф. Ропс в Бель­гии; Э. Мунк в Нор­ве­гии). Осо­бое ме­сто в Литографии на ру­бе­же XIX–XX веков за­ни­ма­ет цвет­ной эс­тамп, час­то ис­поль­зуе­мый в афи­ше (А. де Ту­луз-Лот­рек, М. Де­ни, П. Бон­нар, Э. Вюй­ар во Фран­ции). Тра­ди­ции До­мье про­дол­жа­ют­ся в со­ци­аль­но-кри­тических лис­тах Ж. Л. Фо­ре­на и Т. Стейн­ле­на во Фран­ции, Ф. Брэн­гви­на в Ве­ли­ко­бри­та­нии. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны ряд се­рий и отдельных лис­тов соз­да­ют немецкие экс­прес­сио­ни­сты (М. Бек­манн, Г. Грос, Э. Бар­лах) и ху­дож­ни­ки груп­пы «Мост» (Э. Хек­кель, М. Пех­штейн, Э. Л. Кирх­нер); в 1930-е годы ак­тив­ная ан­ти­фа­шист­ская на­прав­лен­ность ха­рак­тер­на для лито­гра­фий К. Коль­виц. В XX веке Литография ста­но­вит­ся очень раз­но­об­раз­ной в сво­их вы­ра­зительных воз­мож­но­стях, ох­ва­ты­вая ши­ро­кий диа­па­зон ин­то­на­ций - от тон­ко­го ли­риз­ма до пуб­ли­ци­стической стра­ст­но­сти. К Литографии об­ра­ща­лись круп­ные мас­те­ра XX века: А. Ма­тисс, П. Пи­кас­со и М. Ша­гал во Фран­ции, О. Ко­кош­ка в Ав­ст­рии, Х. Эр­ни в Швей­ца­рии, Х. Т. Рих­тер, О. Дикс в Гер­ма­нии, М. Шва­бин­ский в Че­хо­сло­ва­кии, Г. Мук­ки в Ита­лии , Д. Си­кей­рос, П. О’Хиггинс в Мек­си­ке и многие дру­гие.

В Рос­сии в 1-й половине XIX века тех­ни­ка Литографии при­вле­ка­ет круп­ных гра­фи­ков и жи­во­пис­цев - В. Л. Бо­ро­ви­ков­ско­го, А. О. Ор­лов­ско­го, О. А. Ки­прен­ско­го, А. Г. Ве­не­циа­но­ва и его уче­ни­ков, К. П. Брюл­ло­ва и др. В 1820-1830-е годы ин­те­рес русских ху­дож­ни­ков об­ра­щён пре­имущественно к пей­за­жу (ли­тогра­фи­ро­ван­ные «Ви­ды Санкт-Пе­тер­бур­га и его ок­ре­ст­но­стей», из­да­вав­шие­ся ОПХ в 1823-1827 годы; так­же В. С. Са­дов­ни­ков, С. Ф. Га­лак­тио­нов, А. П. Брюл­лов, А. Е. Мар­ты­нов, К. П. Бег­гров). С рас­про­стра­не­ни­ем Литографии в 1830-1840-х годы свя­за­на дея­тель­ность ОПХ, ко­то­рое за­ка­зы­ва­ло мо­ло­дым ху­дож­ни­кам вос­про­из­ве­де­ние в Литографии кар­тин Эр­ми­та­жа. В середине XIX века по­яв­ля­ют­ся жан­ро­вые Литографии (И. С. Щед­ров­ский), нрав­ст­вен­но-са­ти­рические лис­ты (М. Л. Не­ва­хо­вич и В. Ф. Тимм). Их тра­ди­ции про­дол­жи­ли во 2-й половине XIX века мас­те­ра ил­лю­ст­ра­ций и бы­то­вой ка­ри­ка­ту­ры П. М. Шмель­ков, П. М. Бок­лев­ский, А. И. Ле­бе­дев и др. В по­след­ней тре­ти XIX века но­вый ин­те­рес к Литографии про­явился в основном в пей­за­жах И. И. Шиш­ки­на, ил­лю­ст­ра­ци­ях и жан­ро­вых сце­нах И. Е. Ре­пи­на, порт­ре­тах В. А. Се­ро­ва. С конца 1900-х годов в об­лас­ти ли­то­гра­фического пей­за­жа ра­бо­та­ли К. Ф. Юон, К. Ф. Бо­га­ев­ский, В. И. Со­ко­лов. В 1910-х годах ти­ра­жи­ро­ва­лись Литографии и ли­то­гра­фи­рованные кни­ги Н. С. Гон­ча­ро­вой и М. Ф. Ла­рио­но­ва; соз­да­ва­лись ли­то­гра­фические лис­ты другими мас­те­ра­ми русского аван­гар­да (Д. Д. Бур­лю­ком, О. В. Ро­за­но­вой и К. С. Ма­ле­ви­чем, Л. М. Ли­сиц­ким). В тех­ни­ке Литографии ра­бо­та­ли мас­те­ра «Ми­ра ис­кус­ст­ва» и ху­дож­ни­ки, близ­кие это­му объ­е­ди­не­нию (Л. С. Бакст, А. Н. Бен­уа, В. А. Ва­та­гин, Г. С. Ве­рей­ский, М. В. До­бу­жин­ский, П. В. Куз­не­цов, Б. М. Кус­то­ди­ев, Д. И. Мит­ро­хин, П. В. Ми­ту­рич, А. П. Ост­ро­умо­ва-Ле­бе­де­ва, С. В. Че­хо­нин и др.). Ли­то­гра­фическая книж­ная ил­лю­ст­ра­ция пред­став­ле­на ра­бо­та­ми В. В. Ле­бе­де­ва, Е. А. Киб­ри­ка, В. М. Ко­на­ше­ви­ча, Н. Ф. Лап­ши­на, А. Ф. Па­хо­мо­ва, М. С. Ро­дио­но­ва, К. И. Ру­да­ко­ва, Е. И. Ча­ру­ши­на. В XX веке в раз­ные пе­рио­ды твор­че­ст­ва к Литографии об­раща­лись Ю. П. Ан­нен­ков, Ю. А. Вас­не­цов, А. С. Ве­дер­ни­ков, Н. С. Вой­тин­ская, Н. М. Гри­горь­ев, В. М. Ер­мо­лае­ва, А. Л. Ка­план, В. Е. Пес­тель, А. Н. Са­мо­хва­лов, Н. Е. Сверч­ков, Е. И. Ту­ро­ва, Н. А. Тыр­са, Н. М. Чер­ны­шёв, М. М. Ше­мя­кин, А. Г. Яким­чен­ко и др.

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