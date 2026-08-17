ЛИТОГРАФИЯ
ЛИТОГРАФИЯ (от лито... и греч. γράφω - писать) - способ печати, при котором оттиски получаются в результате переноса краски под давлением с плоской (нерельефной) печатной формы (камня) непосредственно на бумагу.
Изображение наносится жирной тушью: пером - для передачи тонких штрихов, кистью - для передачи больших участков сплошного тона (плашек) или литографским карандашом. Изображение часто переводится на камень с рисунка, выполненного на специальной литографской бумаге - корнпапире. После химической обработки камня, последовательного нанесения на поверхность формы воды и затем краски производится печатание. Литография изобретена окло 1798 года в Германии А. Зенефельдером, который в 1806 году открыл первую литографскую мастерскую в Мюнхене. Позднее мастерские были созданы в Париже и Санкт-Петербурге (1816), Лондоне (1822). В XIX веке Литография широко применялась для репродуцирования картин, печати чёрно-белых и многоцветных эстампов, книжных иллюстраций, географических карт, этикеток, плакатов, афиш, наглядных пособий и др. Эстампы печатали на ручных литографских станках; при выполнении многотиражных заказов оттиски получали на литографских печатных машинах. В дальнейшем появились аналоги и модификации Литографии, например автолитография, форму для которой выполнял сам автор. Распространение получила хромолитография с возможностью использования различных печатных красок (до нескольких десятков на одном оттиске). Для репродуцирования исполненных маслом картин применяется способ олеографии: тиснения и каландрирования литографских оттисков, что позволяет создавать произведения с имитацией рельефа холста и мазков кисти художника. В 1930-е годы Литография стала интенсивно вытесняться более совершенной офсетной печатью. Потеряв своё промышленное значение, Литография продолжает использоваться как один из видов станковой техники при создании художественных произведений.
Литографией называется также вид малотиражной графики и собственно оттиск, полученный с использованием этой техники, а также полиграфическое предприятие, специализирующееся на литографской печати.
Исторический очерк
Специфический язык художественной Литографии оформился в 1820-х годы во Франции под влиянием романтизма; в это время к Литографии обращаются живущие здесь испанец Ф. Гойя и англичанин Р. Бонингтон, анималистические и жанровые серии исполняет Т. Жерико; ряд художников (Н. Т. Шарле, О. Раффе) посвящают свои листы эпизодам наполеоновских войн, появляются литографы-портретисты (А. Девериа, Ф. Крюгер) и авторы историко-жанровых сцен (Э. Изабе). Широкое распространение во Франции, а также в Великобритании получает видовая Л. Крупнейший мастер романтической Литографии - Э. Делакруа, выполнивший несколько иллюстративных серий по мотивам произведений И. В. Гёте и У. Шекспира; для его техники характерны процарапывание фона, резкие контуры, тонкие растушёвки. Наиболее распространённым жанром раннего периода истории Литографии была карикатура нравов (А. Монье, Л. Буальи), которая после Июльской революции 1830 года сменяется политической и социальной карикатурой (Ж. Ж. Гранвиль, Ш. Ж. Травьес, А. Г. Декан). Публицистическая заострённость образов, виртуозное использование особенностей техники отличают литографические серии О. Домье, виднейшего мастера Литографии середины XIX века, оказавшего значительное воздействие на её дальнейшее развитие. В области бытовой карикатуры работали многие мастера Литографии, из которых выделяются П. Гаварни и А. Шам. В Германии технику Литографии использует А. фон Менцель. В Латинской Америке в 1-й половине XIX века Литографию исполняют многие художники - представители костумбризма.
С 1840-х годов в искусстве Литографии заметен упадок, связанный с вытеснением её из журналов и заменой торцовой ксилографией. Новый подъём искусства Литографии происходит с конца1860-х годов. Во Франции Э. Мане находит новые художественные возможности Литографии, полнее выявляя фактуру материала; к Литографии часто обращаются в этот период мастера импрессионизма - О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро. Импрессионизм своеобразно проявляется у мастеров Германии (Л. Коринт, М. Либерман, М. Слефогт) и США (Дж. Уистлер). В конце XIX века заметный след в Литографии оставляют символизм и стиль модерн (О. Редон, Э. Каррьер во Франции; Ф. Ропс в Бельгии; Э. Мунк в Норвегии). Особое место в Литографии на рубеже XIX–XX веков занимает цветной эстамп, часто используемый в афише (А. де Тулуз-Лотрек, М. Дени, П. Боннар, Э. Вюйар во Франции). Традиции Домье продолжаются в социально-критических листах Ж. Л. Форена и Т. Стейнлена во Франции, Ф. Брэнгвина в Великобритании. После 1-й мировой войны ряд серий и отдельных листов создают немецкие экспрессионисты (М. Бекманн, Г. Грос, Э. Барлах) и художники группы «Мост» (Э. Хеккель, М. Пехштейн, Э. Л. Кирхнер); в 1930-е годы активная антифашистская направленность характерна для литографий К. Кольвиц. В XX веке Литография становится очень разнообразной в своих выразительных возможностях, охватывая широкий диапазон интонаций - от тонкого лиризма до публицистической страстности. К Литографии обращались крупные мастера XX века: А. Матисс, П. Пикассо и М. Шагал во Франции, О. Кокошка в Австрии, Х. Эрни в Швейцарии, Х. Т. Рихтер, О. Дикс в Германии, М. Швабинский в Чехословакии, Г. Мукки в Италии, Д. Сикейрос, П. О’Хиггинс в Мексике и многие другие.
В России в 1-й половине XIX века техника Литографии привлекает крупных графиков и живописцев - В. Л. Боровиковского, А. О. Орловского, О. А. Кипренского, А. Г. Венецианова и его учеников, К. П. Брюллова и др. В 1820-1830-е годы интерес русских художников обращён преимущественно к пейзажу (литографированные «Виды Санкт-Петербурга и его окрестностей», издававшиеся ОПХ в 1823-1827 годы; также В. С. Садовников, С. Ф. Галактионов, А. П. Брюллов, А. Е. Мартынов, К. П. Беггров). С распространением Литографии в 1830-1840-х годы связана деятельность ОПХ, которое заказывало молодым художникам воспроизведение в Литографии картин Эрмитажа. В середине XIX века появляются жанровые Литографии (И. С. Щедровский), нравственно-сатирические листы (М. Л. Невахович и В. Ф. Тимм). Их традиции продолжили во 2-й половине XIX века мастера иллюстраций и бытовой карикатуры П. М. Шмельков, П. М. Боклевский, А. И. Лебедев и др. В последней трети XIX века новый интерес к Литографии проявился в основном в пейзажах И. И. Шишкина, иллюстрациях и жанровых сценах И. Е. Репина, портретах В. А. Серова. С конца 1900-х годов в области литографического пейзажа работали К. Ф. Юон, К. Ф. Богаевский, В. И. Соколов. В 1910-х годах тиражировались Литографии и литографированные книги Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова; создавались литографические листы другими мастерами русского авангарда (Д. Д. Бурлюком, О. В. Розановой и К. С. Малевичем, Л. М. Лисицким). В технике Литографии работали мастера «Мира искусства» и художники, близкие этому объединению (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, В. А. Ватагин, Г. С. Верейский, М. В. Добужинский, П. В. Кузнецов, Б. М. Кустодиев, Д. И. Митрохин, П. В. Митурич, А. П. Остроумова-Лебедева, С. В. Чехонин и др.). Литографическая книжная иллюстрация представлена работами В. В. Лебедева, Е. А. Кибрика, В. М. Конашевича, Н. Ф. Лапшина, А. Ф. Пахомова, М. С. Родионова, К. И. Рудакова, Е. И. Чарушина. В XX веке в разные периоды творчества к Литографии обращались Ю. П. Анненков, Ю. А. Васнецов, А. С. Ведерников, Н. С. Войтинская, Н. М. Григорьев, В. М. Ермолаева, А. Л. Каплан, В. Е. Пестель, А. Н. Самохвалов, Н. Е. Сверчков, Е. И. Турова, Н. А. Тырса, Н. М. Чернышёв, М. М. Шемякин, А. Г. Якимченко и др.