ЛИТОФОНЫ

ЛИТОФОНЫ - удар­ные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты из кам­ня; вид идио­фо­нов.

(от ли­то... и ...фон). Звук из­вле­ка­ет­ся уда­ром ко­ло­туш­ки, мо­лот­ка, кам­ня и др. Мо­гут иметь фик­си­ро­ван­ную и не­фик­си­ро­ван­ную вы­со­ту зву­ка. Древ­ней­шие об­раз­цы от­но­сят­ся к не­оли­тической бак­шон­ской куль­ту­ре (на­бор пря­мо­уголь­ных плит раз­но­го ве­са и раз­ме­ра) и куль­ту­ре Ко­бу­ста­на (боль­шая ка­мен­ная пли­та на под­став­ках). В Ки­тае с глу­бо­кой древ­но­сти и до XIX века при императорском дво­ре ис­поль­зо­ва­лись це­ре­мо­ни­аль­ные неф­ри­то­вые Литофоны в ви­де дис­ков (пи) различного диа­мет­ра с от­вер­сти­ем в цен­тре (та­кой диск сим­во­ли­зи­ро­вал Не­бо). В древ­нем и средневековом Ки­тае Литофоны (оди­ноч­ные - тэ­цин и в на­бо­рах - бянь­цин), про­из­во­дя­щие зву­ки оп­ре­де­лён­ной вы­со­ты в строе люй-люй, вхо­ди­ли в со­став кон­фу­ци­ан­ско­го ор­ке­ст­ра. Литофоны ха­рак­тер­ны для куль­тур Вьет­на­ма (кхань - тра­диционные Литофоны в фор­ме уг­ла или по­луме­ся­ца), Ко­реи, Япо­нии , Кам­бод­жи, Оке­а­нии, Латинской Аме­ри­ки. Ан­самб­ли Литофонов по­ны­не рас­про­стра­не­ны во Вьет­на­ме (на них ис­пол­ня­ют­ся ме­ло­дии во вре­мя се­зон­ных празд­ни­ков и на по­хо­рон­ных це­ре­мо­ни­ях), оди­ноч­ные Литофоны - у бер­бе­ров (ад­ха), ту­вин­цев (даш; у тех и дру­гих рит­мич­ные уда­ры по кам­ню со­про­во­ж­да­ют пе­ние), на­най­цев (ис­поль­зу­ют­ся в ша­ман­ских це­ре­мо­ни­ях) и др.

Раз­но­вид­но­сти Литофонов

Ка­мен­ные би­ла (со­хра­ни­лись в куль­то­вой прак­ти­ке хри­сти­ан­ских мо­на­сты­рей в Егип­те, Эфио­пии; ис­поль­зо­ва­лись в буд­дий­ских мо­на­сты­рях Ти­бе­та); так называемые по­ющие ко­лонны (стол­бы различного диа­мет­ра и фор­мы; встре­ча­ют­ся в Ин­дии в шта­тах Кар­на­та­ка, Ан­дх­ра-Пра­деш, Та­мил­над, пред­по­ло­жи­тель­но ис­поль­зо­ва­лись во вре­мя хра­мо­вых тан­цев, осо­бен­но в XIV-XVI века). Встре­ча­ют­ся так­же со­уда­ряе­мые Литофоны (узбекский, таджикский - кай­рак, га­вай­ский - ху­ла или- или), ко­то­рые при­ме­ня­ют­ся в тра­диционных тан­цах.

В ев­ропейской ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ке в XX веке ста­ли при­ме­нять на­бо­ры ма­лень­ких ка­мен­ных пла­сти­нок (нем. Steinspiel; от Stein – «ка­мень» и Spiel – «иг­ра»), про­из­во­дя­щих хро­ма­ти­че­ский зву­ко­ряд (та­кой ин­ст­ру­мент ис­поль­зо­вал К. Орф).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)