ЛИТОФОНЫ
ЛИТОФОНЫ - ударные музыкальные инструменты из камня; вид идиофонов.
(от лито... и ...фон). Звук извлекается ударом колотушки, молотка, камня и др. Могут иметь фиксированную и нефиксированную высоту звука. Древнейшие образцы относятся к неолитической бакшонской культуре (набор прямоугольных плит разного веса и размера) и культуре Кобустана (большая каменная плита на подставках). В Китае с глубокой древности и до XIX века при императорском дворе использовались церемониальные нефритовые Литофоны в виде дисков (пи) различного диаметра с отверстием в центре (такой диск символизировал Небо). В древнем и средневековом Китае Литофоны (одиночные - тэцин и в наборах - бяньцин), производящие звуки определённой высоты в строе люй-люй, входили в состав конфуцианского оркестра. Литофоны характерны для культур Вьетнама (кхань - традиционные Литофоны в форме угла или полумесяца), Кореи, Японии, Камбоджи, Океании, Латинской Америки. Ансамбли Литофонов поныне распространены во Вьетнаме (на них исполняются мелодии во время сезонных праздников и на похоронных церемониях), одиночные Литофоны - у берберов (адха), тувинцев (даш; у тех и других ритмичные удары по камню сопровождают пение), нанайцев (используются в шаманских церемониях) и др.
Разновидности Литофонов
Каменные била (сохранились в культовой практике христианских монастырей в Египте, Эфиопии; использовались в буддийских монастырях Тибета); так называемые поющие колонны (столбы различного диаметра и формы; встречаются в Индии в штатах Карнатака, Андхра-Прадеш, Тамилнад, предположительно использовались во время храмовых танцев, особенно в XIV-XVI века). Встречаются также соударяемые Литофоны (узбекский, таджикский - кайрак, гавайский - хула или- или), которые применяются в традиционных танцах.
В европейской оркестровой музыке в XX веке стали применять наборы маленьких каменных пластинок (нем. Steinspiel; от Stein – «камень» и Spiel – «игра»), производящих хроматический звукоряд (такой инструмент использовал К. Орф).