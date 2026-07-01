ЛИТЛ-РОК

ЛИТЛ-РОК (Little Rock) - го­род в южной час­ти США , административный центр шта­та Ар­кан­зас.

Население 192,2 тысяч человек (в том числе около 40% - аф­роа­ме­ри­кан­цы), с при­го­ро­да­ми - 633,8 тысяч человек(2010); вхо­дит в со­став городской агло­ме­ра­ции Литл-Рок - Пайн-Блафф с населением 841,3 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на реке Ар­кан­зас (пра­вый при­ток Мис­си­си­пи). Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Аэ­ро­порт.

На­зва­ние ме­ст­но­сти да­но французским пу­те­ше­ст­вен­ни­ком Ж. Б. де ла Ар­пом, ос­но­вав­шим в 1722 году на бе­ре­гах реке Ар­кан­зас две фак­то­рии: La Grande Roche (боль­шая ска­ла) и La Petite Roche (ма­лень­кая ска­ла, англ. - Little Rock). По­сле 1812 года ме­сто ста­ло за­се­лять­ся ко­ло­ни­ста­ми. В 1821 году Литл-Рок по­лу­чил ста­тус административного цен­тра тер­ри­то­рии Ар­кан­зас. Городской ста­тус с 1831года, с 1836 года сто­ли­ца соз­дан­но­го шта­та Ар­кан­зас. В 1861 году примк­нул к Кон­фе­де­ра­тив­ным Шта­там Аме­ри­ки, во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов за­нят вой­ска­ми се­ве­рян (1863). В 1880-е годы че­рез го­род про­шла же­лез­ная до­ро­га. В 1957-1958 годы Литл-Рок - ме­сто круп­ных ра­совых столк­но­ве­ний, спро­во­ци­ро­ван­ных по­пыт­кой гу­бер­на­то­ра шта­та Ар­кан­зас с по­мо­щью Национальной гвар­дии не до­пус­тить к за­ня­ти­ям в кол­лед­же аф­роа­ме­ри­кан­цев.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков Литл-Рока - зда­ния ста­ро­го Ка­пи­то­лия шта­та (1833-1840), но­во­го Ка­пи­то­лия (1899-1915, ар­хи­тек­то­ры Дж. Манн, К. Гил­берт). Центр ис­кусств Ар­кан­за­са (1960), Центр Б. Клин­то­на - уро­жен­ца шта­та (2004, архитектор Дж. Пол­шек; вклю­ча­ет пре­зи­дент­скую биб­лио­те­ку). Му­зей во­енной ис­то­рии Ар­кан­за­са имени Ма­кар­ту­ра (2001; в до­ме, где ро­дил­ся генерал Д. Ма­кар­тур).

Ряд медицинских научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний. Ар­кан­зас­ский университет медицинских на­ук (1879), Университет Ар­кан­за­са в Литл-Роке (1927); кол­лед­жи: Ф. Сми­та (1877), Ар­кан­зас­ский бап­ти­ст­ский (1884), Тех­нический институт ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и те­ле­ком­му­ни­ка­ций (Ин­диа­на­по­лис).

Литл-Рок - главный фи­нан­со­вый и промышленный центр шта­та Ар­кан­зас. Основные ра­бо­то­да­те­ли го­ро­да - ад­ми­ни­ст­ра­ция шта­та и уч­ре­ж­де­ния здра­во­охра­не­ния (Ар­кан­зас­ский университет медицинских на­ук, дет­ская кли­ни­ка Ар­кан­за­са и др.). Го­лов­ные офи­сы и фи­лиа­лы бан­ков, фи­нан­со­вых, стра­хо­вых, тор­го­вых ком­па­ний, юри­дических и кон­сал­тин­го­вых фирм, а так­же ком­па­ний в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, те­ле­ком­му­ни­ка­ций и др. Сре­ди круп­ных промышленных пред­при­ятий - ча­со­вой за­вод ком­па­нии «Ti­mex», цен­тры об­слу­жи­ва­ния авиационной тех­ни­ки «Hawker Beechcraft» и «Dassault Falcon», за­вод по про­изводству стрел­ко­во- артиллерийского во­о­ру­же­ний ком­па­нии «Remington Arms» (в при­го­ро­де Ло­нок).

В при­го­ро­де Расcелвилл - АЭС «Arkansas Nuclear One».

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