ЛИТЛ-РОК
ЛИТЛ-РОК (Little Rock) - город в южной части США, административный центр штата Арканзас.
Население 192,2 тысяч человек (в том числе около 40% - афроамериканцы), с пригородами - 633,8 тысяч человек(2010); входит в состав городской агломерации Литл-Рок - Пайн-Блафф с населением 841,3 тысяч человек (2007). Расположен на реке Арканзас (правый приток Миссисипи). Узел автомагистралей и железных дорог. Аэропорт.
Название местности дано французским путешественником Ж. Б. де ла Арпом, основавшим в 1722 году на берегах реке Арканзас две фактории: La Grande Roche (большая скала) и La Petite Roche (маленькая скала, англ. - Little Rock). После 1812 года место стало заселяться колонистами. В 1821 году Литл-Рок получил статус административного центра территории Арканзас. Городской статус с 1831года, с 1836 года столица созданного штата Арканзас. В 1861 году примкнул к Конфедеративным Штатам Америки, во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов занят войсками северян (1863). В 1880-е годы через город прошла железная дорога. В 1957-1958 годы Литл-Рок - место крупных расовых столкновений, спровоцированных попыткой губернатора штата Арканзас с помощью Национальной гвардии не допустить к занятиям в колледже афроамериканцев.
Среди архитектурных памятников Литл-Рока - здания старого Капитолия штата (1833-1840), нового Капитолия (1899-1915, архитекторы Дж. Манн, К. Гилберт). Центр искусств Арканзаса (1960), Центр Б. Клинтона - уроженца штата (2004, архитектор Дж. Полшек; включает президентскую библиотеку). Музей военной истории Арканзаса имени Макартура (2001; в доме, где родился генерал Д. Макартур).
Ряд медицинских научно-исследовательских учреждений. Арканзасский университет медицинских наук (1879), Университет Арканзаса в Литл-Роке (1927); колледжи: Ф. Смита (1877), Арканзасский баптистский (1884), Технический институт информационных технологий и телекоммуникаций (Индианаполис).
Литл-Рок - главный финансовый и промышленный центр штата Арканзас. Основные работодатели города - администрация штата и учреждения здравоохранения (Арканзасский университет медицинских наук, детская клиника Арканзаса и др.). Головные офисы и филиалы банков, финансовых, страховых, торговых компаний, юридических и консалтинговых фирм, а также компаний в области информационных технологий, телекоммуникаций и др. Среди крупных промышленных предприятий - часовой завод компании «Timex», центры обслуживания авиационной техники «Hawker Beechcraft» и «Dassault Falcon», завод по производству стрелково- артиллерийского вооружений компании «Remington Arms» (в пригороде Лонок).
В пригороде Расcелвилл - АЭС «Arkansas Nuclear One».