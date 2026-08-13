ЛИТКОСКИЙ МУЗЕЙ

Литкоский отдел МБУК «Тарского историко-краеведческого музея» самый отдаленный отдел в Тарском районе.

Музей был образован в 1999 году к 100-летию села Литковка. Экспонаты музея собирали в селе, многие пожилые люди приносили вещи.

В 2013 году вошел в состав Тарского историко-краеведческого музея. Музей расположен в здании жилого дома. Дом раньше принадлежал учительнице Ленц Наталье Густовне. Уехав в Германию , Наталья Густовна передала дом Литковскому сельскому поселению.

В доме имеются прихожая, небольшая кухня и три комнаты, в которых и расположились экспонаты музея.

Иллюстрации:

Литкоский отдел Тарского историко-краеведческого музея.