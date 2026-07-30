ЛИТКЕ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ
ЛИТКЕ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ - российский мореплаватель и географ, исследователь Арктики, адмирал (1855), граф (c 1866), член-корреспондент (1829), почетный член (1855) и президент (1864) Петербургской АН.
Родился в семье инспектора петербургской и кронштадтской таможен. Рано осиротев, Литке не получил систематического образования. На флоте с 1813 года. В 1817-1819 годах участвовал в кругосветном плавании В. М. Головнина на шлюпе «Камчатка» как начальник гидрографической экспедиции. В 1821-1824 годах - начальник экспедиции на военном бриге «Новая Земля», исследовавшем побережье архипелага Новая Земля, восточную часть Баренцева моря и Белое море. В 1826-1829 годах руководил кругосветной экспедицией на шлюпе «Сенявин»; описал западное побережье Берингова моря, от Камчатки до Авачинской губы, а также острова Прибылова, острова Бонин (Огасавара) и Каролинский архипелаг, открыв в нём 12 островов.
По возвращении Литке получил чин капитана 1 ранга. В 1832-1848 годах в звании флигель-адъютанта; в 1847-1852 годах Литке - попечитель при великом князе Константине Николаевиче. Литке принадлежит идея первого записывающего «приливомера» (1839; построен и установлен в 1841 году на берегах Северного Ледовитого и Тихого океанов). Литке - один из организаторов Императорского Русского географического общества, в 1845-1850 годах его первый вице- председатель, в 1857-1872 годах фактический руководитель. В 1850-1857 годах - ревельский военный губернатор и главный командир Ревельского (Таллинского), затем Кронштадтского портов. С 1855 года Литке - член Государственного совета. В 1873 году Императорским Русским географическим обществом учреждена Большая золотая медаль имени Литке. Награждён орденами Святого Георгия 4-й степени (1830), Святого Владимира (1832), Святого Александра Невского (1852; алмазными знаками к нему - 1858), Святого Андрея Первозванного (1870; алмазными знаками к нему - 1876) и др.
В честь Литке названы: мыс, полуостров, гора и залив в архипелаге Новая Земля; острова в архипелаге Земля Франца-Иосифа, Байдарацкой губе, архипелаге Норденшельда; пролив между полуостровом Камчатка и островом Карагинский и др.
Сочинения:
Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля» в 1821–1824 гг. 2-е изд. М., 1948.
Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826-1829 гг. 2-е изд. М., 1948.
Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану. М., 2008.