ЛИТКЕ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

ЛИТКЕ ФЁДОР ПЕТРО­ВИЧ - российский мо­ре­пла­ва­тель и гео­граф, ис­сле­до­ва­тель Арк­ти­ки, ад­ми­рал (1855), граф (c 1866), член-корреспондент (1829), почетный член (1855) и пре­зи­дент (1864) Пе­тербургской АН.

Ро­дил­ся в се­мье ин­спек­то­ра пе­тер­бург­ской и крон­штад­тс­кой та­мо­жен. Ра­но оси­ро­тев, Литке не по­лу­чил сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния. На фло­те с 1813 года. В 1817-1819 годах уча­ст­во­вал в кру­го­свет­ном пла­ва­нии В. М. Го­лов­ни­на на шлю­пе «Кам­чат­ка» как на­чаль­ник гид­ро­гра­фической экс­пе­ди­ции. В 1821-1824 годах - начальник экс­пе­ди­ции на во­енном бри­ге «Но­вая Зем­ля», ис­сле­до­вав­шем по­бе­ре­жье ар­хи­пе­ла­га Но­вая Зем­ля, восточную часть Ба­рен­це­ва моря и Бе­лое мо­ре. В 1826-1829 годах ру­ко­во­дил кру­го­свет­ной экс­пе­ди­ци­ей на шлю­пе «Се­ня­вин»; опи­сал западное по­бе­режье Бе­рин­го­ва моря, от Кам­чат­ки до Ава­чин­ской гу­бы, а так­же острова При­бы­ло­ва, острова Бо­нин (Ога­са­ва­ра) и Ка­ро­лин­ский ар­хи­пе­лаг, от­крыв в нём 12 ост­ро­вов.

По воз­вра­ще­нии Литке по­лу­чил чин ка­пи­та­на 1 ран­га. В 1832-1848 годах в зва­нии фли­гель-адъ­ю­тан­та; в 1847-1852 годах Литке - по­пе­чи­тель при великом князе Кон­стан­ти­не Ни­ко­лае­ви­че. Литке при­над­ле­жит идея пер­во­го за­пи­сы­ваю­ще­го «при­ли­воме­ра» (1839; по­стро­ен и ус­та­нов­лен в 1841 году на бе­ре­гах Северного Ле­до­ви­то­го и Ти­хо­го океа­нов). Литке - один из ор­га­ни­за­то­ров Императорского Русского гео­гра­фического общества , в 1845-1850 годах его пер­вый ви­це- председатель, в 1857-1872 годах фак­тический ру­ко­во­ди­тель. В 1850-1857 годах - ре­вель­ский во­енный гу­бер­на­тор и главный ко­ман­дир Ре­вель­ско­го (Тал­лин­ского), за­тем Крон­штадт­ско­го пор­тов. С 1855 года Литке - член Государственного со­ве­та. В 1873 году Императорским Русским гео­гра­фическим обществом уч­ре­ж­де­на Боль­шая зо­ло­тая ме­даль имени Лит­ке. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1830), Святого Вла­ди­ми­ра (1832), Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1852; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1858), Святого Анд­рея Пер­во­зван­но­го (1870; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1876) и др.

В честь Литке на­зва­ны: мыс, по­лу­ост­ров, го­ра и за­лив в ар­хи­пе­ла­ге Но­вая Зем­ля; ост­ро­ва в ар­хи­пе­ла­ге Зем­ля Фран­ца-Ио­си­фа, Бай­да­рац­кой гу­бе, ар­хи­пе­ла­ге Нор­ден­шель­да; про­лив ме­ж­ду полуостровом Кам­чат­ка и островом Ка­ра­гин­ский и др.

Сочинения:

Че­ты­рех­крат­ное пу­те­ше­ст­вие в Се­вер­ный Ле­до­ви­тый оке­ан на во­ен­ном бри­ге «Но­вая Зем­ля» в 1821–1824 гг. 2-е изд. М., 1948.

Пу­те­ше­ст­вие во­круг све­та на во­ен­ном шлю­пе «Се­ня­вин» в 1826-1829 гг. 2-е изд. М., 1948.

Пла­ва­ния во­круг све­та и по Се­вер­но­му Ле­до­ви­то­му океа­ну. М., 2008.