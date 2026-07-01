ЛИТХАЙ ПХАЯ
ЛИТХАЙ ПХАЯ (Пхая Ли Тхай) - таиландский буддийский поэт XIV века, король (1347-1376 годы) Сукхотхая (ныне Северный Таиланд).
Наставником Литхай Пхая был видный учёный Пхутхакосатьян из Харипхунчая. Первым из тайских монархов принял монашеский сан. Будучи наследником престола и вице-королём (упаратом) Сукхотхая, написал космологический трактат на тайском языке «Три мира» («Трайпхумикатха», 1345). Выполненный в жанре, близком к проповеди, трактат повествует о зарождении и устройстве вселенной; содержит классификацию богов, животных и демонов, а также видов смерти, грехов и воздаяния за них; приводит пророчество о гибели вселенной (где говорится о семи «лишних» солнцах, сжигающих землю) и пришествии Будды Будущего - Си Ария Меттейи. Описание буддийской Утопии - земли Уттаракуру включает элементы добуддийской мифологии тайских народов. Популярность в Таиланде и соседних странах приобрело учение Литхай Пхая о праведном правителе, соблюдающем 10 дхарм. Место тайского культа предков занимает в трактате концепция наследования религиозных заслуг умерших душами их потомков. Текст трактата нередко цитируют в своих проповедях буддийские монахи; его космогонические мотивы получили воплощение в настенной росписи буддийских храмов.