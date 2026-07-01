ЛИТХАЙ ПХАЯ

ЛИТХАЙ ПХАЯ (Пхая Ли Тхай) - таи­ландский буд­дий­ский по­эт XIV века, ко­роль (1347-1376 годы) Сук­хот­хая (ны­не Северный Таи­ланд).

На­став­ни­ком Литхай Пхая был вид­ный учё­ный Пхут­ха­ко­сать­ян из Ха­рип­хун­чая. Пер­вым из тай­ских мо­нар­хов при­нял мо­на­ше­ский сан. Бу­ду­чи на­след­ни­ком пре­сто­ла и ви­це-ко­ро­лём (упа­ра­том) Сук­хот­хая, на­пи­сал кос­мо­ло­гический трак­тат на тай­ском языке «Три ми­ра» («Трайп­ху­ми­кат­ха», 1345). Вы­пол­нен­ный в жан­ре, близ­ком к про­по­ве­ди, трак­тат по­ве­ст­ву­ет о за­ро­ж­де­нии и уст­рой­ст­ве все­лен­ной; со­дер­жит клас­си­фи­ка­цию бо­гов, жи­вот­ных и де­мо­нов, а так­же ви­дов смер­ти, гре­хов и воз­дая­ния за них; при­во­дит про­ро­че­ст­во о ги­бе­ли все­лен­ной (где го­во­рит­ся о се­ми «лиш­них» солн­цах, сжи­гаю­щих зем­лю) и при­ше­ст­вии Буд­ды Бу­ду­ще­го - Си Ария Мет­тейи. Опи­са­ние буд­дий­ской Уто­пии - зем­ли Ут­та­ра­ку­ру вклю­ча­ет эле­мен­ты до­буд­дий­ской ми­фо­ло­гии тай­ских на­ро­дов. По­пу­ляр­ность в Таи­лан­де и со­сед­них стра­нах при­об­ре­ло уче­ние Литхай Пхая о пра­вед­ном пра­вите­ле, со­блю­даю­щем 10 дхарм. Ме­сто тай­ско­го куль­та пред­ков за­ни­ма­ет в трак­та­те кон­цеп­ция на­сле­до­ва­ния ре­лигиозных за­слуг умер­ших ду­ша­ми их по­том­ков. Текст трак­та­та не­ред­ко ци­ти­ру­ют в сво­их про­по­ве­дях буд­дий­ские мо­на­хи; его кос­мо­го­нические мо­ти­вы по­лу­чи­ли во­пло­ще­ние в на­стен­ной рос­пи­си буд­дий­ских хра­мов.