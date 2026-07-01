ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ - наука о художественной литературе.
Включает ряд дисциплин, основные из которых - теория литературы и история литературы. Теория литературы (восходящая к нормативной поэтике и нередко именуемая этим термином) изучает сущность литературы как вида искусства, специфику литературных форм, жанров, стилей, направлений. Игнорируя частное и конкретное, она концентрируется на общих закономерностях устройства литературного произведения и константах литературного процесса. История литературы, напротив, сосредоточена прежде всего на частном, выявляя индивидуальные, неповторимые черты, присущие национальным литературам, творчеству отдельных писателей или отдельным произведениям. Так, историк литературы, в отличие от теоретика, стремится установить не постоянные, неизменные признаки барокко или романтизма, а, например, своеобразие русского или немецкого барокко XVII века, развитие романтизма или отдельных романтических жанров во французской, русской или английской литературе, и т.д. Промежуточное место между теорией и историей литературы занимает историческая поэтика, изучающая литературные формы в развитии (например, прослеживая эволюцию романа как жанра). Иногда к Литературе причисляют литературную критику, но существует выраженная тенденция к их размежеванию.
Сложная структура литературного произведения, которое, с одной стороны, является самоценным словесно-языковым феноменом, а с другой стороны, соотносится с различными культурными областями (философией, религией, искусством, общественной жизнью и т.п.), обусловливает многосоставность Литературоведения как науки, наличие в нём широких междисциплинарных связей (особенно тесны связи Литературоведения с языкознанием, с которым оно составляет единую гуманитарную дисциплину - филологию). Взаимодействие Литературоведения с друними гуманитарными науками привело к возникновению в нём различных направлений и методов, акцентирующих тот или иной аспект литературы в её связи с другими сферами культуры: так, социологический метод трактовал литературу как фактор общественной жизни; духовно-историческая школа, применявшая к литературе методы герменевтики, рассматривала произведение как некое сообщение о внутреннем мире автора, нуждающееся в расшифровке; ритуально-мифологическая критика, опиравшаяся на психологические теории К.Г. Юнга, трактовала литературный текст как опосредованное воспроизведение мифа или религиозного ритуала; психоаналитическая критика, переносящая на литературу методы и идеи психоанализа, интерпретирует литературные произведение как выражение подсознательных комплексов персонажа или самого автора.
Литературным произведением как собственно словесным феноменом занимается, в частности, cтилистика, изучающая язык художественной литературы: функции слов высокого и низкого стилей, поэтизмов и просторечий, особенности употребления слов в переносном значении - метафор, метонимий и др. Специфику поэтической речи изучает стиховедение, занимающееся классификацией, определением своеобразия и историей основных явлений стихосложения: ритмики, метрики, строфики, рифмы. Стиховедение нередко использует математические подсчёты, компьютерную обработку текста; по своей точности оно ближе к естественно-научным, нежели к гуманитарным дисциплинам. Материальная сторона литературного произведения как рукописи или совокупности рукописей, имеющих свою историю, является предметом изучения текстологии и палеографии. Потребность изучать литературный процесс в совокупности фиксирующих его документов - как письменных, так и печатных - вовлекает в область литературоведческих исследований такие смежные науки, как архивоведение и библиографию.
Исторический очерк
У истоков европейского Литературоведения - суждения античных мыслителей, в частности Платона, который в трактате «Государство» наметил деление литературы на роды литературные, предвосхищающее обоснованную в XVIII вtrt триаду родов (эпос, драма, лирика). Начиная с эпохи античности и до конца XVIII века проблематика теории литературы разрабатывалась главным образом в трактатах по риторике - дисциплине, учившей красноречию, и поэтике - дисциплине, учившей сочинять литературные тексты. Трактаты по риторике и поэтике имели нормативный характер: они предписывали правила создания текста, но не делали его предметом научного анализа в современном смысле слова. Кроме того, в риторических руководствах не разграничивалась художественная литература в современном понимании и нехудожественная сочинения (судебные речи, письма и т.д.). Тем не менее авторами этих трактатов был выработан ряд категорий, которые перешли в современное Литературоведение. Риторика способствовала разработке теории прозы и стилистики; поэтика занималась построением системы родов и жанров, разработкой учения о сюжете и др. Первым собственно поэтологическим трактатом стала «Поэтика» Аристотеля, который перечислил выразительные средства поэзии, сопоставил трагедию и эпос, описал характер трагедийного конфликта, особенности сюжета трагедии и др. Определив поэзию как подражание, Аристотель поставил проблему соотношения литературного вымысла и реальности, которая в дальнейшем станет одной из центральных в европейской поэтике и литературоведении.
Зарождение истории литературы связано с александрийской филологией, представители которой начали работу по собиранию текстов писателей и по установлению их канонических версий, занимались комментированием произведений, прежде всего поэм Гомера. В эпоху Возрождения, когда возобновился интерес к античной литературе и к классическим латинскому и греческому языкам, работа по изданию и комментированию античных авторов возобновилась, причём в ходе неё были выработаны литературоведческие жанры (примечания, вступит. статья и т. д.), которые сохраняют значение и в современной издательской и комментаторской работе.
В странах Востока уже в древности возникли свои поэтологические традиции, в русле которых разрабатываются и общие проблемы поэтического языка (учение о дхвани в трактатах индийских теоретиков Анандавардханы, Абхинавагупты), и частные вопросы (учение об украшениях, жанрах, формах стиха - арабских аруд, и др.).
Формированию Литературоведения как самостоятельной науки в середине XIX века предшествовало возникновение эстетики, в которой предметом анализа стала, в частности, литература как проявление прекрасного. В отличие от нормативной поэтики, дававшей автору набор конкретных предписаний, эстетика стремилась выявить общие законы литературного творчества и литературного процесса, предвосхищая тем самым проблематику современной теории литературы. В рамках эстетики впервые был поставлен вопрос о специфике литературы как вида искусства: Г.Э. Лессинг в трактате «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766) показал принципиальное различие литературы и изобразительного искусства. В «Лекциях по эстетике» (тома 1-2, 1835-1838) Г. В. Ф. Гегеля дана развёрнутая характеристика литературных родов, которая была унаследована современной теорией литературы.
В XIX веке формируются общеевропейские литературоведческие школы, различающиеся по методологии. Одной из первых сложилась мифологическая школа, возникшая на волне романтического интереса к фольклору и к народным обрядам и мифам (братья Я. и В. Гримм, А. Кун в Германии; Дж. Кокс в Великобритании; М. Бреаль во Франции, и др.). Романтизм, с его установкой на восприятие жизни и творчества писателя как единого целого, повлиял и на становление биографического метода (Ш. О. Сент-Бёв). Успехи естествознания в середине XIX века, способствовавшие стремлению к точному знанию во всех областях науки, в том числе и в сфере Литературоведения, во многом определили позитивистские методологические принципы культурно-исторической школы (И. Тэн, Ф. Де Санктис, В. Шерер, Г. Лансон и др.): сосредоточившись на изучении закономерностей литературной эволюции, она декларировала обусловленность художественного произведения факторами природно-климатической и социальной среды. Выдвинутая И. В. Гёте в 1827 году идея «всемирной литературы» (Weltliteratur) как единого динамичного целого, в котором преодолены национальные рамки и совершается беспрепятственный обмен идеями, образами, художественными приёмами, была одним из главных факторов, которые привели к интенсивному развитию сравнительно-исторического литературоведения, сосредоточившегося на изучении межнациональных литературных связей (Т. Бенфей в Германии, Г. М. Поснетт в Великобритании, и др.). Во 2-й половине XIX века принципы биографического метода были развиты в русле психологической школы (Э. Эннекен во Франции, Й. Фолькельт в Германии, и др.), изучавшей связь между психологией писателя и его творчеством. В середине - 2-й половины XIX века создаются капитальные истории национальных литератур: «История поэтической национальной литературы немцев» Г.Г. Гервинуса (тома 1-5, 1835-1842), «История английской литературы» И. Тэна (тома 1-4, 1863-1864), «История французской литературы» Г. Лансона (1894) и др.
Под влиянием различных эстетических и философских течений (немецкая романтическая эстетика, философия жизни) и в полемике с позитивизмом и культурно-исторической школой в Германии в конце XIX века зарождается духовно-историческая школа (В. Дильтей, Р. Унгер, Ф. Штрих, К. Фиетор, Ю. Петерсон, О. Вальцель и др.). Своей целью она ставила реконструкцию внутреннего мира автора посредством «вчувствования». Идеи школы нашли приверженцев в Венгрии (Я. Хорват, А. Серб, Т. Тинеман) и Швейцарии (Э. Эрматингер). На её основе сложилась так называемая швейцарская школа интерпретации (Э. Штайгер, В. Кайзер).
На рубеже XIX-XX веков в западном искусствознании утверждается формально-стилистический метод; его литературоведческим преломлением стали, в частности, работы по изучению «морфологии романа» (немецкий учёный В. Дибелиус). Заданная в формально-стилистических исследованиях (а также в эстетике Б. Кроче) установка на изучение «выразительной» стороны литературного произведения нашла претворение в так называемой стилистической критике (Л. Шпитцер в Германии, П. Гиро во Франции, Б. Террачини в Италии, и др.).
В рамках психоанализа как новой области психологии на рубеже XIX-XX веков зарождается психоаналитическая критика, первым представителем которой можно считать З. Фрейда, применившего свои представления о бессознательном к интерпретации литературной классики. Наибольшее развитие психоаналитическая критика нашла в США (Ф. Прескот, К. Эйкен и др.). На основе сближения с антропологией и этнологией (Дж. Фрэзер и др.) и аналитической психологией К. Г. Юнга в 1950-х годах в американском Литературоведении возникает ритуально-мифологическая критика (М. Бодкин, Н. Фрай и др.), избирающая предметом исследования повторяющиеся в литературном произведении мотивы и символические образы, которые рассматриваются как воплощение архетипов коллективного бессознательного.
В 1920-1950-х годах интенсивно развивалась компаративистика: во Франции - Ф. Бальдансперже, П. Ван Тигем («История литературы Европы и Америки от Возрождения до наших дней», 1946), М. Ф. Гюйяр («Сравнительное литературоведение», 1951); в США - В. Фридерих («Основы сравнительного изучения литературы от Данте Алигьери до Юджина О’Нила», 1954).
Восприятие литературного текста как автономного явления, изолированного от действительности, было характерно для американской новой критики, сформировавшейся в 1930-х годах и занимавшей доминирующее положение в США в 1940-1950-х годы. (А. Ричардс, А. Тейт, К. Брукс, К. Бёрк, Дж.К. Рэнсом, Р.П. Блэкмур). Развивая идеи ряда литературных критиков (У. Эмпсона, Т.Э. Хьюма) и поэтов (Т.С. Элиота, Э. Паунда), новая критика сосредоточилась на принципиальной многозначности литературного произведения, раскрываемой методом «пристального чтения».
В исследовании общих механизмов, обусловливающих целостность европейской литературы на протяжении всей её эволюции, важную роль сыграли фундаментальные труды немецких учёных: Э. Ауэрбаха, который в книге «Мимесис» (1946) проследил стилистическую эволюцию европейской литературы, объединённой общей задачей «мимесиса» - отображения действительности; и Э. Р. Курциуса, показавшего непрерывность европейской литературной традиции, идущей от античности через средневековую латинскую культуру к Новому времени в книге «Европейская литература и латинское Средневековье» (1948).
В конце 1950-1970-х годов ведущим направлением Литературоведения становится импортированный из лингвистики и семиотики структурализм, в качестве литературоведческого метода первоначально разрабатываемый во Франции, как французская версия новой критики (Р. Барт, А. Ж. Греймас, К. Бремон, Ц. Тодоров, Ю. Кристева и др.), а затем распространившийся в различных странах Европы (в частности, в Чехословакии - Я. Мукаржовский) и Америки. Если структурализм опирался на теорию знака Ф. де Соссюра и рассматривал и литературный текст и литературный процесс как знаковые системы, то наследовавшее ему новое направление постструктурализма, напротив, исходило из критики (главным образом французским философом Ж. Деррида) традиционной теории знака как единства означающего и означаемой реальности. Литературный текст в постструктуралистском Литературоведении соотносится лишь с другими текстами, но не с реальностью; главным свойством текста провозглашается его интертекстуальность, предполагающая неизбежно цитатный характер любого литературного произведения. Главный метод постструктурализма - деконструкция получила разработку в методике йельской школы (Х. Блум, П. М. де Ман, Дж. Хартман, Дж. Х. Миллер и др.), сосредоточенной на выявлении внутренней противоречивости текста, обнаружении в нём скрытых «фигур», мнимо отсылающих к реальности, а на самом деле - к другим текстам литературной традиции.
В то время как американскоt и французское постструктуралистское Литературоведение 1970-1980-х годов ориентировалось на постмодернистскую критику европейской классической философии, немецкое Литературоведение продолжало выстраивать свою методологию на базе философских традиций. Философия герменевтика, в конце XIX века уже послужившая основой духовно-исторической школы, в начале 1960-х годов дала импульс к развитию рецептивной критики (Х. Р. Яусс, В. Изер, Г. Блумберг, Г. Тримм и др.), сделавшей акцент на восприятии литературного произведения читателем: литературный текст понимается как «партитура» для множества читательских истолкований; читатель формулирует «ненаписанный смысл текста».
Промежуточное место между структурализмом и рецептивной критикой заняла в 1970-е годы нарратология, в духе постструктурализма анализирующая коммуникативную структуру текста (Р.Барт, Ж. Женетт, голландский учёный Я. Линтвельт и др.). Интерес к коммуникативной природе литературы, к внетекстовым инстанциям автора и читателя проявился и в деятельности генетической критики, зародившейся в 1970-х годы во Франции (А. Грезийон, Ж. Бельмен-Ноэль, П. М. де Биази и др.): с помощью анализа редакций и вариантов текста она стремится проследить динамичное развитие авторского замысла, противопоставляемого статичному «каноническому тексту».
Под влиянием психоанализа, с одной стороны, и структурализма и постструктурализма в его французской версии - с другой, в 1970-е годы складывается феминистская критика (С. де Бовуар, Э. Сиксу, Л. Иригарай во Франции; Э. Шоуолтер, Б. Кристиан, С. Губар в США, и др.), в 1980-е годы ставшая одним из господствующих направлений на Западе, особенно в Америке: отвергая господство в литературе мужского «письма», она обращается к творчеству писателей- женщин и анализирует специфические черты их стиля.
Взаимодействие Литературоведения с психологией и граничащими с медициной естественными науками (нейробиологией и нейрофизиологией) характерно для сформировавшегося в последние десятилетия XX века когнитивного Литератороведения (М. Тёрнер, А. Ричардсон, Н. Холланд, Дж. Лакофф в США; Ж. Фоконье во Франции; П. Стоквелл, К. Эммотт в Великобритании; Р. Цур в Израиле, и др.), рассматривающего литературу как одну из форм ментальной деятельности и интерпретирующего художественную образность (метафоры и т. д.) как способ познания мира.
Реакцией на методы новой критики, трактовавшей литературное произведение как замкнутый, изолированный от реальности «организм», стал возникший в 1980-е гг. в англо-американском Литературном «новый историзм» (С. Гринблатт, Л. А. Монроз): он видел в литературе одну из многих социокультурных практик, находящихся в состоянии взаимообмена, «круговорота социальной энергии». Среди самых влиятельных направлений в Литературоведении конца XX века - мультикультурализм, который отказывается от идеи образцовых произведений («шедевров») и, настаивая на полицентричности культурного пространства, пересматривает историю национальных литератур (Э. Саид, Р. Бромли в США; Л. Хатчен в Канаде, и др.).
Современное Литературоведение, основываясь преимущественно на достижениях структурно-семиотического подхода, стремится рассматривать свой материал в широком культурно-историческом контексте и с привлечением методов смежных гуманитарных дисциплин. С одной стороны, оно размывает границы «художественной литературы», привлекая к анализу всё более широкий круг материалов и уравнивая тексты художественные и нехудожественные (например, в «новом историзме»); с другой - оно само стремится приблизиться к литературе, в этом плане также разрушая границы между «научностью» и «художественностью».
У истоков Литературоведения в России - поэтика и риторика XVII - начала XVIII веков (митрополита Макария, Феофана Прокоповича и др.), стиховедческие трактаты В.К. Тредиаковского, филологические труды М.В. Ломоносова, пособия 1770-1790-х годов по теории поэзии (А.Д. Байбакова, 1774) и прозы (И.С. Рижского, В.С. Подшивалова, оба 1796). Первые историко-литературные опыты носили комментаторский характер: таковы примечания А. Д. Кантемира к выполненным им переводам сборника анакреонтики (1736, издан 1867) и посланий Горация (1744); примечания А.П. Сумарокова к «Эпистоле о стихотворстве» (1747), в которых прокомментированы все встречавшиеся в тексте имена писателей, и др. Первым крупным историко-литературным трудом стал «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н.И. Новикова (1772).
В первые десятилетия XIX века начинается отход теоретико-литературной мысли от старой, риторической традиции [её приверженцами оставались А.С. Никольский («Основания российской словесности», часть 1-2, 1807), И.С. Рижский («Наука стихотворства», 1811), Н.Ф. Остолопов («Словарь древней и новой поэзии», часть 1-3, 1821), а также И. М. Борн, А. Ф. Мерзляков, Н. Ф. Кошанский] и переориентация её на новые идеи, связанные со становлением эстетики: сочинения Н.И. Язвицкого, П.Е. Георгиевского, А.И. Галича («Опыт науки изящного», 1825). Крупный стиховедческий трактат этого времени - «Опыт о русском стихосложении» А.Х. Востокова (1812).
Импульс историко-литературным исследованиям дан опубликованием в 1800 году «Слова о полку Игореве». В 1801-1802 годы вышла в свет первая (и единственная) часть «Пантеона российских авторов» - собрания гравированных портретов с текстами, сочинёнными Н.М. Карамзиным. Начинается активное собирание и изучение произведений древнерусской литературы. Одним из первых общих курсов по истории русской литературы стало «Краткое руководство к российской словесности» И. М. Борна (1808). Появились «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви» (часть 1-2, 1818) и «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России» (полностью издан в 1845 году) митрополита Евгения (Болховитинова), «Опыт краткой истории русской литературы» Н.И. Греча (1822), «История древней русской словесности» М. А. Максимовича (1839), «Опыт истории русской литературы» А.В. Никитенко (1845), «История русской словесности, преимущественно древней» С.П. Шевырёва (1846).
В 1820-1840-х годы отдельные теоретические и историко-литературные проблемы (осные принципы новых литературных направлений - романтизма, натуральной школы, реализма) разрабатывались главным образом в журнальной критике (статьи П.А. Вяземского, А.А. Бестужева, В.К. Кюхельбекера, Н.А. Полевого, В.Г. Белинского) и лишь изредка - в форме научного трактата («О романтической поэзии» О.М. Сомова, 1823; «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» Н.И. Надеждина, 1830).
Во 2-й половине XIX века в русском Литературоведении складываются три крупных направления: мифологическая школа (Ф.И. Буслаев, О.Ф. Миллер, А.А. Котляревский и А.Н. Афанасьев, создавший главный труд школы - «Поэтические воззрения славян на природу», тома 1-3, 1865-1869, а также А.А. Потебня, развивший теорию Буслаева в своих исследованиях мышления, языка и народной мифологии как взаимосвязанных компонентов и способствовавший формированию психологического направления в Литературоведении), сравнительно-историческое литературоведение (Александр Н. Веселовский, разработавший общую теорию развития поэзии и заложивший основы исторической поэтики), культурно-историческая школа (А. Н. Пыпин, создатель фундаментальной «Истории русской литературы», тома 1-4, 1898-99; Н.С. Тихонравов, Н.И. Стороженко, С.А. Венгеров и др.).
Значительную роль в развитии литературной теории и разработке историко-литературных проблем в этот период продолжает играть литературная критика (Н.Г.Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин, П.В. Анненков, В.П. Боткин, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов и др.).
На рубеже XIX-XX веков в трудах А.А. Шахматова и В.Н. Перетца складывается научная текстология. Развивается психологическая школа (Д.Н. Овсянико-Куликовский), а также вненаправленческое Литературоведение (историко-литературные работы В.С. Соловьёва, В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, К.Н. Леонтьева, И.Ф. Анненского). В начале XX века формируются новые направления в русском Литературоведении. Огромное влияние на отечественную и зарубежную филологию XX веке оказала формальная школа (Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Р.О. Якобсон), в теориях которой нашли отражение отдельные положения А.А. Потебни и Александра Н. Веселовского, а также стиховедческие взгляды А. Белого. В 1920-е годы развивается психоаналитическое Литературоведение (И.Д. Ермаков); социологический метод в Литературоведении представлен работами П.Н. Сакулина, В.М. Фриче, В.Ф. Переверзева.
В 1920-1950-х годах созданы значительные труды по теории поэтического слова («Композиция лирических стихотворений» В.М. Жирмунского, 1921; «Проблема стихотворного языка» Ю.Н. Тынянова, 1924; «Теория литературы. Поэтика» Б.В. Томашевского, 1925, и др.), стилистике (работы В.В. Виноградова). Типологию романно-прозаического слова разрабатывали Б.А. Грифцов («Теория романа», 1927) и М.М. Бахтин («Проблемы творчества Достоевского», 1929, и др.); аналитический подход к изучению произведения как идейно-стилистической целостности предложил А.П. Скафтымов (работы о Л.Н. Толстом, Ф. М. Достоевском, А.П. Чехове). Мифологические истоки литературного сюжета и жанра выявила О.М. Фрейденберг. Структура и генезис индоевропейской волшебной сказки исследованы в работах В.Я. Проппа. Применим в Литературоведение «точных методов», основанных на количественном анализе, занимался Б.И. Ярхо. Интенсивно развивалось пушкиноведение (М.П. Алексеев, Д.Д. Благой, С.М. Бонди, Б.С. Мейлах, Б.В. Томашевский, М.А. Цявловский, П.Е. Щёголев и др.); фундаментальные работы по истории древнерусской литературы созданы В.П. Адриановой-Перетц, Н.К. Гудзием. Значительный вклад в исследование русской литературы XVIII века внёс Г.А. Гуковский; в изучение зарубежных и восточных литератур - Е.Э. Бертельс, Б.Я. Владимирцов, А.К. Дживелегов, В.Ф. Шишмарёв; вопросы стиховедения разрабатывал А.П. Квятковский.
В Литературоведении 2-й половины XX века выделяются труды о русской литературе средних веков и Петровской эпохи (Д.С. Лихачёв, А.А. Морозов, А.М. Панченко); истории европейских литератур (Л.Г. Андреев, Н.Я. Берковский, Ю.Б. Виппер, И.Н. Голенищев-Кутузов, А.В. Карельский, А.В. Михайлов, Д.Д. Обломиевский и др.), работы в области стиховедения (М.Л. Гаспаров, В.Е. Холшевников). В СССР структуралистский подход к литературе развивался с начала 1960-х годов в рамках семиотики. Основателями отечественной структурно-семиотической школы (московско-тартуская семиотическая школа) были учёные из университета города Тарту (Эстония) и из Москвы: Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский и др. Продуктивным направлением стало изучение поэтики - эпоса и фольклорно-мифологических циклов (Е.М. Мелетинский), античной, византийской и средневековой литератур (С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, М.И. Стеблин- Каменский, А.А. Тахо-Годи, В.Н. Ярхо), русской литературы XIX века (С.Г. Бочаров, В.Э. Вацуро, Л.Я. Гинзбург, В.В. Кожинов, Ю.В. Манн, А.П. Чудаков) и современного периода (М.О. Чудакова). Большое влияние на отечественное и зарубежное Литературоведение оказали концепции М.М. Бахтина, которые стали активно входить в научный обиход в последней трети XX века: теория романа, разработанная на большом историко-литературном материале; идеи о значимости карнавального смеха в литературе, о двух типах художественного мышления - диалогическом и монологическом, и др. В изучение литератур Востока большой вклад внесли В.М. Алексеев, И.Ю. Крачковский, Н.И. Конрад, И.С. Брагинский, П.А. Гринцер, Б.Л. Рифтин, Л.З. Эйдлин.