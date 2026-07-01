ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ В.П. АСТАФЬЕВА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ В.П. АСТАФЬЕВА - основан в 1997 году на базе коллекций Красноярского краевого краеведческого музея.

Литературный музей имени В.П. Астафьева располагается в старинном особняке, принадлежащем красноярской мещанке Ф.Г. Цукерман. Дом, построенный по проекту губернского архитектора В.А. Соколовского, является памятником деревянного зодчества XIX века.

На первом этаже располагаются экспозиции «Старая школа» и «Типография Е.Ф. Кудрявцева», выставочный зал и литературно-музыкальный салон. Музейная библиотека, сформированная из частных коллекций библиофила И.М. Кузнецова, красноярских писателей и поэтов, жителей города, представляет уникальный книжный фонд Сибири.

Экспозиция, расположенная на втором этаже, называется «Сны о Сибири» и состоит из одиннадцати залов. Экспозиция знакомит посетителя с образами Сибири, сформированными литературой : Страна «тово света», Земля обетованная, Страшное место, Страна без границ, Золотое дно, Страна мрака и холода, Беловодье, Место ссылки и каторги и т.п.

Литературный музей сегодня - это научно-просветительский, научно-исследовательский центр по изучению и пропаганде творческого наследия сибирских поэтов и писателей; это современные высокотехнологичные экспозиции, рассчитанные на удовлетворение рекреационных, эстетических (смотрите Психология искусства ), учебных, научных интересов посетителей.

Иллюстрации:

Литературный музей имени В.П. Астафьева