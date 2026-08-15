ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИТЕРАТуРНЫЙ МУЗеЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ГЛМ) - крупнейший в РФ музей истории русской литературы.
Создан в Москве приказом Наркомпроса РСФСР от 16.12.1934 года в результате объединения Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики (1933) и Литературного музея (1921-1933) при Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. Занимает помещения Нарышкинских палат московского Высокопетровского монастыря. Первый директор Литературного музея - В. Д. Бонч-Бруевич (до 1940 года). Постановлением Совнаркома от 29.03.1941 года рукописный фонд Литературного музея был передан Главному архивному управлению НКВД CCCР для организации Российского государственного архива литературы и искусства. Фонды Литературного музея включают архивы и личные вещи А. И. Герцена, И. А. Гончарова, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. В. Сухово-Кобылина, И. С. Тургенева, А. А. Фета и других писателей и деятелей русской культуры XVIII-XX веков; архивы издательств, творческих объединений, рукописные и первопечатные книги, первые книги гражданской печати петровского времени, прижизненные издания с автографами писателей; живопись, графику, литографии, рисунки, предметы декоративно-прикладного искусства; коллекции лубка, афиш, плакатов, фольклора, фоно- и видеозаписей, редкие фотографии; книжные собрания (Д. Бедного, Н. Д. Телешова и др.).
При Литературном музее действуют филиалы, расположенные в различных районах Москвы и Подмосковья: Дом-музей А. И. Герцена, Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Дом- музей М. Ю. Лермонтова, Мемориальный кабинет А. В. Луначарского, Дом И. С. Остроухова, Дом-музей Б. Л. Пастернака, Дом-музей М. М. Пришвина, Мемориальный музей-квартира А. Н. Толстого, Дом-музей А. П. Чехова, Дом-музей К. И. Чуковского; Музей Серебряного века («Дом В. Я. Брюсова»). Литературный музей издаёт сборники научных трудов «Звено», альбомы- каталоги, тексты фонографических и граммофонных записей и др.