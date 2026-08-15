ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЛИТЕРАТуРНЫЙ МУЗеЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ГЛМ) - круп­ней­ший в РФ му­зей ис­то­рии русской ли­те­ра­ту­ры .

Соз­дан в Мо­ск­ве при­ка­зом Нар­ком­про­са РСФСР от 16.12.1934 года в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Центрального му­зея ху­дожественной литературы, кри­ти­ки и пуб­ли­ци­сти­ки (1933) и Литературного му­зея (1921-1933) при Все­со­юз­ной библиотеке им. В. И. Ле­ни­на. За­ни­ма­ет по­ме­ще­ния На­рыш­кин­ских па­лат московского Вы­со­ко­пет­ров­ско­го мо­на­сты­ря. Пер­вый ди­рек­тор Литературного музея - В. Д. Бонч-Бруе­вич (до 1940 года). По­ста­нов­ле­ни­ем Сов­нар­ко­ма от 29.03.1941 года ру­ко­пис­ный фонд Литературного музея был пе­ре­дан Главному ар­хив­но­му управ­ле­нию НКВД CCCР для ор­га­ни­за­ции Рос­сий­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го ар­хи­ва ли­те­ра­ту­ры и ис­кус­ст­ва. Фон­ды Литературного музея вклю­ча­ют ар­хи­вы и лич­ные ве­щи А. И. Гер­це­на, И. А. Гон­ча­ро­ва, Г. Р. Дер­жа­ви­на, Н. М. Ка­рам­зи­на, Н. С. Лес­ко­ва, М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, А. В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­на, И. С. Тур­ге­не­ва, А. А. Фе­та и других пи­са­те­лей и дея­те­лей русской куль­ту­ры XVIII-XX веков; ар­хи­вы из­да­тельств, творческих объ­е­ди­не­ний, ру­ко­пис­ные и пер­во­пе­чат­ные кни­ги, пер­вые кни­ги гра­ж­дан­ской пе­ча­ти пет­ров­ско­го вре­ме­ни, при­жиз­нен­ные из­да­ния с ав­то­гра­фа­ми пи­са­те­лей; жи­во­пись, гра­фи­ку, ли­то­гра­фии, ри­сун­ки, пред­ме­ты де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства; кол­лек­ции луб­ка, афиш, пла­ка­тов, фольк­ло­ра, фо­но- и ви­део­за­пи­сей, ред­кие фо­то­гра­фии; книж­ные со­б­ра­ния (Д. Бед­но­го, Н. Д. Те­ле­шо­ва и др.).

При Литературном музее дей­ст­ву­ют фи­лиа­лы, рас­по­ло­жен­ные в различных рай­онах Мо­ск­вы и Под­мос­ко­вья: Дом-му­зей А. И. Гер­це­на, Му­зей-квар­ти­ра Ф. М. Дос­то­ев­ско­го, Дом- му­зей М. Ю. Лер­мон­то­ва, Ме­мо­ри­аль­ный ка­би­нет А. В. Лу­на­чар­ско­го, Дом И. С. Ост­ро­ухо­ва, Дом-му­зей Б. Л. Пас­тер­на­ка, Дом-му­зей М. М. При­шви­на, Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-квар­ти­ра А. Н. Тол­сто­го, Дом-му­зей А. П. Че­хо­ва, Дом-му­зей К. И. Чу­ков­ско­го; Му­зей Се­реб­ря­но­го ве­ка («Дом В. Я. Брю­со­ва»). Литературный музей из­да­ёт сборники на­учных тру­дов «Зве­но», аль­бо­мы- ка­та­ло­ги, тек­сты фо­но­гра­фических и грам­мо­фон­ных за­пи­сей и др.

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