ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.М. Горького - государственное высшее учебное заведение в Москве.
Основан постановлением Президиума Всесоюзного оргкомитета СП СССР от 10.07.1933 года «О работе с начинающим автором» как Вечерний рабочий литературный унивеситет. Открыт 1.12.1933 года; с 1936 года под названием «Литературный институт»; имя А.М. Горького присвоено в 1946 году. В 1936-1991 годы – при СП СССР; с 1992 года - в ведении Минестерства образования и науки РФ. Готовит профессиональных литераторов.
В составе Литературного института действуют очное и заочное отделения (с 1942 года; в 1963-1965 годы только заочное), аспирантура (с 1947 года), 2-годичные высшие литературные курсы (с 1953 года), 9 кафедр (литературного мастерства, художественного перевода, русской классической литературы и славистики, новейшей русской литературы, зарубежной литературы, теории литературы и литературной критики, русского языка и стилистики, иностранных языков, общественных наук). При институте работает библиотека. Лекционные курсы по общим и филологическим дисциплинам сочетаются со специальными занятиями студентов в творческих семинарах (проза, поэзия, драматургия; детская литература, литературная критика, публицистика, перевод художественной литературы). В разное время в Литературном институте преподавали писатели Н. Н. Асеев, В. А. Каверин, Л. А. Кассиль, Л. М. Леонов, Л. И. Ошанин, К. Г. Паустовский, М. А. Светлов, А. А. Сурков, К. А. Федин и др.; филологи С. М. Бонди, Вс. В. Иванов, В. В. Кожинов, А. А. Реформатский, А. А. Тахо-Годи, И. И. Толстой, Б. В. Томашевский и др. Среди выпускников Литературного института - прозаики: В. Н. Ажаев, Ч. Т. Айтматов, С. П. Антонов, В. П. Астафьев, Г. Я. Бакланов, С. А. Баруздин, В. И. Белов, Ю. В. Бондарев, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. О. Пелевин, А. И. Приставкин, В. Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, А. Б. Чаковский; поэты М. И. Алигер, Э. Л. Асадов, Б. А. Ахмадулина, Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, Е. А. Долматовский, Ю. В. Друнина, Н. М. Коржавин, М. Л. Матусовский, А. П. Межиров, С. В. Михалков, Ю. П. Мориц, Л. И. Ошанин, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов, К. М. Симонов, Б. А. Слуцкий, В. М. Тушнова; драматурги Н. В. Коляда, В. С. Розов. Осуществляет издательскую деятельность (с перерывом в 1987-1993 годы): сборники прозы («Начало», с 1982 года) и поэзии («Тверской бульвар, 25», с 1987 года), научные сборники, монографии и др.
Литературный институт расположен в бывшей городской усадьбе XVIII - начала XIX века на Тверском бульваре. Здесь в 1812 году родился А. И. Герцен; на рубеже XIX-XX веков в ней размещалось издательство братьев Гранат, в 1920-х годы - разместились писательские организации. Здесь жили писатели А. П. Платонов, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернак, Д. Л. Андреев и др.