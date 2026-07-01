ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.М. Горь­ко­го - государственное выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние в Мо­ск­ве .

Ос­но­ван по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма Все­со­юз­но­го орг­ко­ми­те­та СП СССР от 10.07.1933 года «О ра­бо­те с на­чи­наю­щим ав­то­ром» как Ве­чер­ний ра­бо­чий литературный унивеситет. От­крыт 1.12.1933 года; с 1936 года под названием «Литературный институт»; имя А.М. Горь­ко­го при­свое­но в 1946 году. В 1936-1991 годы – при СП СССР; с 1992 года - в ве­де­нии Минестерства об­ра­зо­ва­ния и нау­ки РФ. Го­то­вит профессиональных ли­те­ра­то­ров.

В со­ста­ве Литературного института дей­ст­ву­ют оч­ное и за­оч­ное от­де­ле­ния (с 1942 года; в 1963-1965 годы толь­ко за­оч­ное), ас­пи­ран­ту­ра (с 1947 года), 2-го­дич­ные выс­шие литературные кур­сы (с 1953 года), 9 ка­федр (литературного мас­тер­ст­ва, ху­дожественного пе­ре­во­да, русской клас­сической ли­те­ра­ту­ры и сла­ви­сти­ки, но­вей­шей русской литературы, за­ру­беж­ной литературы, тео­рии литературы и литературной кри­ти­ки, русского язы­ка и сти­ли­сти­ки, иностранных язы­ков, об­щественных на­ук). При институте ра­бо­та­ет библиотека. Лек­ци­он­ные кур­сы по об­щим и фи­ло­ло­гическим дис­ци­п­ли­нам со­че­та­ют­ся со специальными за­ня­тия­ми сту­ден­тов в творческих се­ми­на­рах (про­за, по­эзия, дра­ма­тур­гия; дет­ская литература, литературная кри­ти­ка, пуб­ли­ци­сти­ка, пе­ре­вод ху­дожественной литературы). В раз­ное вре­мя в Литературном институте пре­по­да­ва­ли пи­са­те­ли Н. Н. Асе­ев, В. А. Ка­ве­рин, Л. А. Кас­силь, Л. М. Ле­о­нов, Л. И. Оша­нин, К. Г. Пау­стов­ский, М. А. Свет­лов, А. А. Сур­ков, К. А. Фе­дин и др.; фи­ло­ло­ги С. М. Бон­ди, Вс. В. Ива­нов, В. В. Ко­жи­нов, А. А. Ре­фор­мат­ский, А. А. Та­хо-Го­ди, И. И. Тол­стой, Б. В. То­ма­шев­ский и др. Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков Литературного института - про­заи­ки: В. Н. Ажа­ев, Ч. Т. Айт­ма­тов, С. П. Ан­то­нов, В. П. Ас­тафь­ев, Г. Я. Бак­ла­нов, С. А. Ба­руз­дин, В. И. Бе­лов, Ю. В. Бон­да­рев, Ф. А. Ис­кан­дер, Ю. П. Ка­за­ков, В. О. Пе­ле­вин, А. И. При­став­кин, В. Ф. Тен­д­ря­ков, Ю. В. Три­фо­нов, А. Б. Ча­ков­ский; по­эты М. И. Али­гер, Э. Л. Аса­дов, Б. А. Ах­ма­ду­ли­на, Е. М. Ви­но­ку­ров, Р. Г. Гам­за­тов, Е. А. Дол­ма­тов­ский, Ю. В. Дру­ни­на, Н. М. Кор­жа­вин, М. Л. Ма­ту­сов­ский, А. П. Ме­жи­ров, С. В. Ми­хал­ков, Ю. П. Мо­риц, Л. И. Оша­нин, Р. И. Ро­ж­де­ст­вен­ский, Н. М. Руб­цов, К. М. Си­мо­нов, Б. А. Слуц­кий, В. М. Туш­но­ва; дра­ма­тур­ги Н. В. Ко­ля­да, В. С. Ро­зов. Осу­ще­ст­в­ля­ет из­да­тель­скую дея­тель­ность (с пе­ре­ры­вом в 1987-1993 годы): сборники про­зы («На­ча­ло», с 1982 года) и по­эзии («Твер­ской буль­вар, 25», с 1987 года), на­учные сборники, мо­но­гра­фии и др.

Литературный институт рас­по­ло­жен в быв­шей городской усадь­бе XVIII - начала XIX века на Твер­ском буль­варе. Здесь в 1812 году ро­дил­ся А. И. Гер­цен; на ру­бе­же XIX-XX веков в ней раз­ме­ща­лось издательство братьев Гра­нат, в 1920-х годы - разместились пи­са­тель­ские ор­га­ни­за­ции. Здесь жи­ли пи­са­те­ли А. П. Пла­то­нов, О. Э. Ман­дель­штам, Б. Л. Пас­тер­нак, Д. Л. Ан­д­ре­ев и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)