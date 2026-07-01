ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ - российский критико-библиографический журнал.
1) Российский критико-библиографический журнал. Издавался в Москве в 1936-1941 годы при журнале «Литературный критик» (до 1940), затем как печатный орган Института мировой литературы имени М. Горького. Выходил 1 раз в 2 недели. Знакомил читателя с новинками мировой литературы и литературоведения, печатал библиографические обзоры, полемические материалы, литературно-критические статьи и другое С «Литературным обозреним» сотрудничали В. Р. Гриб, К. Л. Зелинский, А. П. Платонов (под псевдонимом Ф. Человеков).
2) Российский литературно-критический журнал. Издаётся в Москве с 1973 года; с 2001 года под названием «Старое литературное обозрение». Основан как печатный орган СП СССР. Публикует статьи по проблемам развития современной литературы, литературно-критические и библиографические материалы, русскую и зарубежную поэзию и прозу.