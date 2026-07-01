ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ - российский кри­ти­ко-биб­лио­гра­фический жур­нал.

1) Российский кри­ти­ко-биб­лио­гра­фический жур­нал. Из­да­вал­ся в Мо­ск­ве в 1936-1941 годы при журнале «Ли­те­ра­тур­ный кри­тик» (до 1940), за­тем как пе­чат­ный ор­ган Института ми­ро­вой литературы имени М. Горь­ко­го. Вы­хо­дил 1 раз в 2 не­де­ли. Зна­ко­мил чи­та­те­ля с но­вин­ка­ми ми­ро­вой литературы и ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, пе­ча­тал биб­лио­гра­фические об­зо­ры, по­ле­мические ма­те­риа­лы, литературно-кри­тические ста­тьи и другое С «Литературным обозреним» со­труд­ни­ча­ли В. Р. Гриб, К. Л. Зе­лин­ский, А. П. Пла­то­нов (под псевдонимом Ф. Че­ло­ве­ков).

2) Российский ли­те­ра­тур­но-кри­тический жур­нал. Из­да­ёт­ся в Мо­ск­ве с 1973 года; с 2001 года под названием «Ста­рое ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние». Ос­но­ван как пе­чат­ный ор­ган СП СССР. Пуб­ли­ку­ет ста­тьи по про­бле­мам раз­ви­тия современной ли­те­ра­ту­ры, литературно-кри­тические и биб­лио­гра­фические ма­те­риа­лы, русскую и за­ру­беж­ную по­эзию и про­зу.

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