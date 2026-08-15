ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ЛИТЕРАТУ́РНОЕ НАСЛЕ́ДСТВО - не­пе­рио­дические сбор­ни­ки РАН, пуб­ли­кую­щие не­из­дан­ные до­ку­мен­таль­ные ма­те­риа­лы по ис­то­рии русской литературы и об­щественной мыс­ли.

Из­да­ние су­ще­ст­ву­ет с 1931года; его пер­вые ру­ко­во­ди­те­ли - И. С. Зиль­бер­штейн и С. А. Ма­ка­шин. С 1961 года вы­хо­дят под гри­фом Института ми­ро­вой ли­те­ра­ту­ры им. М. Горь­ко­го. Сборники вклю­ча­ют тек­сты ра­нее не пуб­ли­ко­вав­ших­ся про­из­ве­де­ний, ис­сле­до­ва­тель­ские ста­тьи, об­зо­ры, биб­лио­гра­фические ука­за­те­ли, вос­про­из­во­дят ав­то­гра­фы, порт­ре­ты, кар­ти­ны, фо­то­гра­фии (мно­гие из них пуб­ли­ку­ют­ся впер­вые) и т. п. От­дель­ные то­ма «Литературного наследия» по­свя­ще­ны: Л. Н. Ан­д­рее­ву, В. Г. Бе­лин­ско­му, А. А. Бло­ку, В. Я. Брю­со­ву, И. А. Бу­ни­ну, А. И. Гер­це­ну, И. А. Гон­ча­ро­ву, М. Горь­ко­му, А. С. Гри­бое­до­ву, Ф. М. Дос­то­ев­ско­му, Н. С. Лес­ко­ву, В. В. Мая­ков­ско­му, А. Н. Ост­ров­ско­му, А. С. Пуш­ки­ну, М. Е. Сал­ты­ко­ву-Щед­ри­ну, Л. Н. Тол­сто­му, И. С. Тур­ге­не­ву, Ф. И. Тют­че­ву, А. А. Фе­ту, А. П. Че­хо­ву и др. К 2008 году вы­шло 103 то­ма.

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