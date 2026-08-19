ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЁБА

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЁБА - российский ли­те­ра­тур­но-кри­тический жур­нал.

Из­да­вал­ся с 1930 года в Ле­нин­гра­де , в 1935-1941 годы - в Мо­ск­ве. Ос­но­ван М. Горь­ким для обу­че­ния литературному ре­мес­лу мо­ло­до­го по­ко­ле­ния сов.етских пи­са­те­лей. Пуб­ли­ко­вал по­эзию и про­зу на­чи­наю­щих ав­то­ров, со­про­во­ж­дая их литературно- кри­тическим раз­бо­ром; пе­ча­тал об­зо­ры книж­ных но­ви­нок, тео­ре­тические и кри­тические ста­тьи о русской и за­ру­беж­ной литературе, ин­тер­вью с пи­са­те­ля­ми и др. С «Литературной учебой» со­труд­ни­ча­ли М. В. Иса­ков­ский, М. Л. Сло­ним­ский, О. Д. Форш, В. В. Виш­нев­ский, А. С. Ма­ка­рен­ко, Н. Ф. По­го­дин, К. А. Фе­дин, К. Г. Пау­стов­ский, Б. А. Лав­ре­нёв; из­вест­ные ли­те­ра­ту­ро­ве­ды и кри­тики.

2) Российская ли­те­ра­тур­но-кри­тический жур­нал. Ос­но­ван в 1978 году как пе­чат­ный ор­ган СП СССР и ЦК ВЛКСМ. Вы­хо­дит в Мо­ск­ве, 1 раз в 2 ме­ся­ца. Про­дол­жа­ет тра­диции од­но­именного жур­на­ла, ос­но­ван­но­го М. Горь­ким. В раз­ное вре­мя в нём пе­ча­та­лись Л. А. Ан­нин­ский, В. П. Ас­та­фь­ев, Л. Н. Гу­ми­лёв, И. П. Зо­ло­тус­ский, Д. С. Ли­ха­чёв, А. Ф. Ло­сев, В. А. Пье­цух, В. Г. Рас­пу­тин и др. Во 2-й половине 1980-х - 1-й половине 1990-х годов в «Литературной учебе» бы­ли впер­вые опуб­ли­ко­ва­ны многие те­кс­ты А. Ф. Ло­се­ва, В. В. Ро­за­но­ва, В. С. Со­ловь­ё­ва, П. А. Фло­рен­ско­го и других русских фи­ло­со­фов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)