ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ - российская еженедельная газета, печатный орган СП РФ (до 1991 СП РСФСР) и Московской писательской организации.
Издаётся в Москве с 1963 года (возникла на основе газеты «Литература и жизнь», 1958-1963). Публикует поэзию, произведения «малой прозы» (рассказы, очерки), литературно-критические статьи, публицистику, исторические документы и мемуары. Среди авторов - известные писатели, критики, литературоведы (Л. А. Аннинский, Г. Я. Горбовский, Н. А. Зиновьев, В. Н. Крупин, С. А. Небольсин и др.). При газете существуют этнополитический и литературно-художественный журнал «Мир Севера», литературный альманах «Литрос», печатающий сочинения современных российских писателей, а также издательская серия «Библиотека "Литературной России"», выпускающая библиографические справочники, монографии, книги прозы.