ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ - российская еже­не­дель­ная га­зе­та, пе­чат­ный ор­ган СП РФ (до 1991 СП РСФСР) и Мо­с­ков­ской пи­са­тель­ской ор­га­ни­за­ции.

Из­да­ёт­ся в Мо­ск­ве с 1963 года (воз­ник­ла на ос­но­ве газеты «Ли­те­ра­ту­ра и жизнь», 1958-1963). Пуб­ли­ку­ет по­эзию, про­из­ве­де­ния «ма­лой про­зы» (рас­ска­зы, очер­ки), литературно-кри­тические ста­тьи, пуб­ли­ци­сти­ку, ис­то­рические до­ку­мен­ты и ме­муа­ры. Сре­ди ав­то­ров - из­вест­ные пи­са­те­ли, кри­ти­ки, ли­те­ра­ту­ро­ве­ды (Л. А. Ан­нин­ский, Г. Я. Гор­бов­ский, Н. А. Зи­новь­ев, В. Н. Кру­пин, С. А. Не­боль­син и др.). При га­зе­те су­ще­ст­ву­ют эт­но­по­ли­тический и литературно-ху­дожественный журнал «Мир Се­ве­ра», литературный альманах «Лит­рос», пе­ча­таю­щий со­чине­ния современных российских пи­са­те­лей, а так­же из­да­тель­ская се­рия «Биб­лио­те­ка "Ли­те­ра­тур­ной Рос­сии"», вы­пус­каю­щая биб­лио­гра­фические спра­воч­ни­ки, мо­но­гра­фии, кни­ги про­зы.

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