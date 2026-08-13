ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА - русская газета.
1) Русская газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге с 1(13).01.1830 по 30.06(12.07).1831 год. Выходила раз в 5 дней. Редакторы-издатели: А. А. Дельвиг (по ноябрь 1830 года), затем (когда Дельвигу за отклики на Июльскую революцию во Франции было запрещено редактирование) - О. М. Сомов. В организации и издании ближайшее участие принимали А. С. Пушкин и П. А. Вяземский. Вела полемику с «Северной пчелой» и «Московским телеграфом»; печатая оригинальные и переводные (Э. Т. А. Гофман, В. Скотт, Л. Тик и др.) сочинения писателей-романтиков, в то же время выступала с критикой эстетических концепций романтизма (статьи П. А. Катенина). В отделе поэзии опубликованы отрывок из 8-й главы «Евгения Онегина» и ряд стихотворений Пушкина, сочинения Е. А. Баратынского, Д. В. Давыдова, А. В. Кольцова, И. А. Крылова, декабристов Ф. Н. Глинки, А. И. Одоевского, а также (анонимно) А. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера; в отделе прозы - главы из «Путешествия в Арзрум» и «Арапа Петра Великого» Пушкина, ранние произведения Н. В. Гоголя.
2) Русская газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1840-1849 годы. Выходила два, с 1841 года три раза в неделю, с 1842 года еженедельно. Редакторы: А. А. Краевский (1840, 1844-1846, 1847-1848), Ф. А. Кони (1841-1843), А. И. Иванов (1844), Н. А. Полевой (1846), В. Р. Зотов (1848-1849). Возникла из «Литературных прибавлений к "Русскому инвалиду"» (1831-1839) и имела подзаголовок «Вестник наук, искусств, литературы, новостей, театра и мод». При Краевском являлась своеобразным дополнением к журналу «Отечественные записки». Газета пропагандировала творчество представителей натуральной школы, публиковала физиологические очерки. Помимо художественных произведений русских и зарубежных писателей, печатала обзорные статьи по истории, литературе и искусству, биографии современников, библиографические обзоры, рецензии и др. С «Литературной газетой» сотрудничали В. Г. Белинский, Д. В. Григорович, В. И. Даль, А. В. Кольцов, И. И. Лажечников, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов (под псевдонимом Наум Перепельский), М. Л. Михайлов, И. И. Панаев, В. А. Соллогуб и др.
3) Российская еженедельная литературно-художественная и публицистическая газета. Издаётся в Москве с 22.04.1929 года. Возникла при участии М. Горького как печатный орган Федерации объединений советских писателей, с 1934 года - правления СП СССР. После объединения с газетой «Советское искусство» (в январе 1942 года) до ноября 1944 года выходила под названием «Литература и искусство». С 1947 года публикует также материалы на общественно-политические темы. Главными редакторами «Литературной газеты» в разное время были А. А. Фадеев, А. А. Сурков, К. М. Симонов, С. С. Смирнов, А. Б. Чаковский, Л. Н. Гущин; с 2001 года - Ю. М. Поляков. Печатает литературно-критические статьи, обзоры и рецензии, отрывки из художественных произведений русской и зарубежной литературы, публицистику; знакомит читателя с книжными новинками, новостями театра и кино. На страницах «Литературной газеты» выступают известные учёные, общественные деятели, литературоведы, театральные критики, сатирики, карикатуристы. При «Литературной газете» выходят газетные приложения: «Евразийская муза», «Литературный резерв», «Лад», «Московский вестник», «Многоязыкая лира России», «Подмосковье. Культурная реальность», «Невский проспект», «Семейное чтение», «Читающая Москва», «С пером и шпагой», «Русский вопрос», «Рукопожатие».
Награждена орденом Ленина (1971).