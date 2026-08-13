ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА - русская га­зе­та.

1) Русская га­зе­та, из­да­вав­шая­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге с 1(13).01.1830 по 30.06(12.07).1831 год. Вы­хо­ди­ла раз в 5 дней. Ре­дак­то­ры-из­да­те­ли: А. А. Дель­виг (по но­ябрь 1830 года), за­тем (ко­гда Дель­ви­гу за от­кли­ки на Июль­скую ре­во­лю­цию во Фран­ции бы­ло за­пре­ще­но ре­дак­ти­ро­ва­ние) - О. М. Со­мов. В ор­га­ни­за­ции и из­да­нии бли­жай­шее уча­стие при­ни­ма­ли А. С. Пуш­кин и П. А. Вя­зем­ский. Ве­ла по­ле­ми­ку с «Се­вер­ной пче­лой» и «Мо­с­ков­ским те­ле­гра­фом»; пе­ча­тая ори­ги­наль­ные и пе­ре­вод­ные (Э. Т. А. Гоф­ман, В. Скотт, Л. Тик и др.) со­чи­не­ния пи­сате­лей-ро­ман­ти­ков, в то же вре­мя вы­сту­па­ла с кри­ти­кой эс­те­тических кон­цеп­ций ро­ман­тиз­ма (ста­тьи П. А. Ка­те­ни­на). В от­де­ле по­эзии опуб­ли­ко­ва­ны от­ры­вок из 8-й гла­вы «Ев­ге­ния Оне­ги­на» и ряд сти­хо­тво­ре­ний Пуш­ки­на, со­чи­не­ния Е. А. Ба­ра­тын­ско­го, Д. В. Да­вы­до­ва, А. В. Коль­цо­ва, И. А. Кры­ло­ва, де­каб­ри­стов Ф. Н. Глин­ки, А. И. Одо­ев­ско­го, а так­же (ано­ним­но) А. А. Бес­ту­же­ва и В. К. Кю­хель­бе­ке­ра; в от­де­ле про­зы - гла­вы из «Пу­те­ше­ст­вия в Ар­зрум» и «Ара­па Пет­ра Ве­ли­ко­го» Пуш­ки­на, ран­ние про­из­ве­де­ния Н. В. Го­го­ля.

2) Русская га­зе­та, из­да­вав­шая­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1840-1849 годы. Вы­хо­ди­ла два, с 1841 года три раза в не­де­лю, с 1842 года еже­не­дель­но. Ре­дак­то­ры: А. А. Кра­ев­ский (1840, 1844-1846, 1847-1848), Ф. А. Ко­ни (1841-1843), А. И. Ива­нов (1844), Н. А. По­ле­вой (1846), В. Р. Зо­тов (1848-1849). Воз­ник­ла из «Ли­те­ра­тур­ных при­бав­ле­ний к "Рус­ско­му ин­ва­ли­ду"» (1831-1839) и име­ла под­за­го­ло­вок «Вест­ник на­ук, ис­кусств, ли­те­ра­ту­ры, но­во­стей, те­ат­ра и мод». При Кра­ев­ском яв­ля­лась свое­об­раз­ным до­пол­не­ни­ем к журналу «Оте­че­ст­вен­ные за­пи­с­ки». Га­зе­та про­па­ган­ди­ро­ва­ла твор­че­ст­во пред­ста­ви­те­лей на­ту­раль­ной шко­лы, пуб­ли­ко­ва­ла фи­зио­ло­ги­че­ские очер­ки. По­ми­мо ху­дожественных про­из­ве­де­ний русских и за­ру­беж­ных пи­са­те­лей, пе­ча­та­ла об­зор­ные ста­тьи по ис­то­рии, литературе и искусству, био­гра­фии со­вре­мен­ни­ков, биб­лио­гра­фические об­зо­ры, ре­цен­зии и др. С «Литературной газетой» со­труд­ни­ча­ли В. Г. Бе­лин­ский, Д. В. Гри­го­ро­вич, В. И. Даль, А. В. Коль­цов, И. И. Ла­жеч­ни­ков, М. Ю. Лер­мон­тов, Н. А. Не­кра­сов (под псевдонимом На­ум Пе­ре­пель­ский), М. Л. Ми­хай­лов, И. И. Па­на­ев, В. А. Сол­ло­губ и др.

3) Российская еже­не­дель­ная ли­те­ра­тур­но-ху­до­же­ст­вен­ная и пуб­ли­ци­стическая га­зе­та. Из­да­ёт­ся в Мо­ск­ве с 22.04.1929 года. Воз­ник­ла при уча­стии М. Горь­ко­го как пе­чат­ный ор­ган Фе­де­ра­ции объ­е­ди­не­ний советских пи­са­те­лей, с 1934 года - прав­ле­ния СП СССР. По­сле объ­е­ди­не­ния с газетой «Со­вет­ское ис­кус­ст­во» (в январе 1942 года) до но­ября 1944 года вы­хо­ди­ла под названием «Ли­те­ра­ту­ра и ис­кус­ст­во». С 1947 года пуб­ли­ку­ет так­же ма­те­риа­лы на об­щественно-по­ли­тические те­мы. Главными ре­дак­то­ра­ми «Литературной газеты» в раз­ное вре­мя бы­ли А. А. Фа­де­ев, А. А. Сур­ков, К. М. Си­мо­нов, С. С. Смир­нов, А. Б. Ча­ков­ский, Л. Н. Гу­щин; с 2001 года - Ю. М. По­ля­ков. Пе­ча­та­ет литературно-кри­тические ста­тьи, об­зо­ры и ре­цен­зии, от­рыв­ки из ху­дожественных про­из­ве­де­ний русской и за­ру­беж­ной литературы, пуб­ли­ци­сти­ку; зна­ко­мит чи­та­те­ля с книж­ны­ми но­вин­ка­ми, но­во­стя­ми те­ат­ра и ки­но. На стра­ни­цах «Литературной газеты» вы­сту­па­ют из­вест­ные учё­ные, об­щественные дея­те­ли, ли­те­ра­ту­ро­ве­ды, те­ат­раль­ные кри­ти­ки, са­ти­ри­ки, ка­ри­ка­ту­ри­сты. При «Литературной газете» вы­хо­дят га­зет­ные при­ло­же­ния: «Ев­ра­зий­ская му­за», «Ли­те­ра­тур­ный ре­зерв», «Лад», «Мо­с­ков­ский вест­ник», «Мно­го­язы­кая ли­ра Рос­сии», «Под­мос­ко­вье. Куль­тур­ная ре­аль­ность», «Нев­ский про­спект», «Се­мей­ное чте­ние», «Чи­таю­щая Мо­ск­ва», «С пе­ром и шпа­гой», «Рус­ский во­прос», «Ру­ко­по­жа­тие».

На­гра­ж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1971).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)