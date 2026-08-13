ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ

ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ - му­зей-нек­ро­поль в Санкт-Пе­тер­бур­ге .

Ос­но­ван 1.01.1935 года как фи­ли­ал Государственного му­зея городской скульп­ту­ры в северо-восточной час­ти Вол­ков­ско­го пра­во­слав­но­го клад­би­ща. С этим угол­ком клад­би­ща пер­во­на­чаль­но был свя­зан то­по­ним «Над­труб­ные мос­тки»; название «Литераторские мостки» по­яви­лось в 1880-х годах (окон­ча­тель­но ут­вер­ди­лось по­сле по­хо­рон В. М. Гар­ши­на в 1888 году). Вклю­ча­ет мно­го­численные ис­то­рические за­хо­ро­не­ния и пе­ре­за­хо­ро­не­ния, а так­же церковь Вос­кре­се­ния (1782-1785, воз­мож­но, архитектор И. Е. Ста­ров; ис­поль­зу­ет­ся как вы­ста­воч­ный зал). Од­ним из пер­вых пи­са­те­лей здесь был по­хо­ро­нен А. Н. Ра­ди­щев (мо­ги­ла не со­хра­ни­лась). Во 2-й половине XIX века уча­сток ста­но­вит­ся тра­диционным ме­стом по­гре­бе­ния из­вест­ных пи­са­те­лей и других дея­те­лей русской куль­ту­ры. В раз­ные го­ды на Литераторских мостках бы­ли по­хо­ро­не­ны: пи­са­те­ли О. Ф. Берг­гольц, А. А. Гри­горь­ев, М. А. Куз­мин, А. И. Ку­прин, Н. С. Лес­ков, С. Я. Над­сон, Н. А. По­ле­вой, М. Е. Сал­ты­ков-Щед­рин, И. С. Тур­ге­нев, Г. И. Ус­пен­ский; кри­ти­ки В. Г. Бе­лин­ский, А. Л. Во­лын­ский, Н. А. Доб­ро­лю­бов, Д. И. Пи­са­рев; учё­ные Д. В. Ай­на­лов, В. М. Бех­те­рев, С. А. Вен­ге­ров, А. Ф. Иоф­фе, Д. И. Мен­де­ле­ев, Н. Н. Мик­лу­хо-Мак­лай, И. П. Пав­лов, А. С. По­пов; ком­по­зи­тор В. П. Со­ловь­ёв-Се­дой; ди­ри­жёр А. К. Ян­сонс; ак­тё­ры В. В. Мер­курь­ев, Н. К. Си­мо­нов, Ю. В. То­лу­бе­ев; ба­лет­мей­стер А. Я. Ва­га­но­ва; ре­жис­сё­ры Н. П. Аки­мов, А. А. Брян­цев, Г. М. Ко­зин­цев; ар­хи­тек­тор Н. А. Троц­кий; скульп­тор Л. В. Шер­вуд; ху­дож­ни­ки И. И. Брод­ский, Е. С. Круг­ли­ко­ва, К. С. Пет­ров-Вод­кин; об­щественные дея­те­ли В. И. За­су­лич, А. Ф. Ко­ни, Г. В. Пле­ха­нов; кни­го­из­да­тель Ф. Ф. Пав­лен­ков. Уже по­сле соз­да­ния му­зея на Литераторских мостках был пе­ре­не­сён с других клад­бищ прах пи­сате­лей Л. Н. Ан­д­рее­ва, А. Н. Апух­ти­на, А. А. Бло­ка, И. А. Гон­ча­ро­ва, Д. Н. Ма­ми­на-Си­би­ря­ка, И. И. Па­нае­ва; архитектора Л. Н. Бе­нуа, и др.

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