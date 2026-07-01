ЛИТЬЁ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

ЛИТЬЁ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ - про­цесс из­го­тов­ле­ния про­из­ве­де­ний искусства по­сред­ст­вом ли­тья ме­тал­лов и спла­вов.

Ме­то­да­ми Литья художественного соз­да­ют­ся скульп­тур­ные про­из­ве­де­ния, ар­хитектурные фраг­мен­ты и де­та­ли (ог­ра­ды, во­ро­та, две­ри, ка­пи­те­ли и це­лые ко­лон­ны), де­ко­ра­тив­но-при­клад­ные из­де­лия (со­су­ды, све­тиль­ни­ки, на­столь­ные при­бо­ры, про­из­ве­де­ния юве­лир­но­го искусства и т. д.).

Су­ще­ст­ву­ет несколько ме­то­дов Литья художественного, из ко­то­рых наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный ос­но­ван на тех­ни­ке вос­ко­вой мо­де­ли, или «по­те­рян­но­го (ут­ра­чен­но­го) вос­ка» (франц. « ̀a cire perdue»). Го­то­вая от­лив­ка до­ра­ба­ты­ва­ет­ся различными ме­то­да­ми, сре­ди ко­то­рых - че­кан­ка, гра­ви­ро­ва­ние, зо­ло­че­ние, па­ти­ни­ров­ка и др. Под­роб­но этот ме­тод опи­сан в «Трак­та­те о скульп­ту­ре» Б. Чел­ли­ни (1568); он обес­пе­чи­ва­ет точ­ность от­лив­ки и вы­ра­зительную по­верх­ность из­де­лия, вос­про­из­ве­де­ние с аб­со­лют­ной точ­но­стью всех ню­ан­сов мо­де­ли. К не­дос­тат­кам ме­то­да от­но­сит­ся ут­ра­та вос­ко­вой мо­де­ли при от­лив­ке. В ан­тич­но­сти и в Но­вое вре­мя (с XVI века) ме­то­ды Литья художественного ис­поль­зу­ют­ся для ко­пи­ро­ва­ния про­из­ве­де­ний скульп­ту­ры, вы­пол­нен­ных в других ма­те­риа­лах.

Литье художественное за­ро­ди­лось в эпо­ху ос­вое­ния спо­со­бов до­бы­чи и об­ра­бот­ки ме­тал­ла. Ше­дев­ра­ми Литья художественного яв­ля­ют­ся брон­зо­вые ста­туи греческой ар­хаи­ки. В искусстве ко­чев­ни­ков Ев­ра­зии, Ев­ро­пы брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ка, Древ­ней Гре­ции и Древ­не­го Ри­ма обыч­но ис­поль­зо­вал­ся ме­тод вос­ко­вой мо­де­ли. Искусство брон­зо­во­го Литья художественного пе­ре­жи­ло но­вый вы­со­кий подъ­ём в стра­нах Западной Ев­ро­пы в сред­ние ве­ка и в эпо­ху Воз­рож­де­ния, осо­бен­но в Гер­ма­нии (две­ри двор­цо­вой императорской ка­пел­лы в Ахе­не, 804 год; мас­тер­ская ли­тей­щи­ков в Хиль­дес­хай­ме, XI-XII века) и Ита­лии («Рай­ские две­ри» бап­ти­сте­рия во Фло­рен­ции ра­бо­ты Л. Ги­бер­ти, 1425-1452; про­из­ве­де­ния До­на­тел­ло). Литье художественное из чу­гу­на при­ме­ня­лось с VI веке до н. э. в Ки­тае; в Ев­ро­пе оно по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние с XV века н. э. (сна­ча­ла в Гер­ма­нии, за­тем и в других стра­нах) - из чу­гу­на соз­да­ва­лись скульп­ту­ра, над­гро­бия, ог­ра­ды, са­до­вая ме­бель. С IV-V века не­боль­шие из­де­лия из­го­тов­ля­лись из оло­ва (аму­ле­ты из копт­ских гроб­ниц и т. д.); в XVI-XVIII веках бы­ли по­пуляр­ны оло­вян­ные со­су­ды, пла­кет­ки, ме­да­ли. В XVII-XVIII веке от­ли­ва­лась пар­ко­вая скульп­ту­ра из свин­ца (Вер­саль, Пет­род­во­рец).

В Рос­сии с XI-XII веков раз­ви­ва­лось брон­зо­вое, се­реб­ря­ное и зо­ло­тое (с XVI века так­же чу­гун­ное) Литье художественное. Осо­бен­но зна­мени­ты круп­ные от­лив­ки из брон­зы: «Царь-пуш­ка» (1586, мас­тер А. Чо­хов), «Царь-ко­ло­кол» (1735, мас­те­ра И. Ф. и М. И. Ма­то­ри­ны), па­мят­ни­ки [императору Пет­ру I скульп­то­ров К. Б. Рас­трел­ли (1745-1747) и Э. М. Фаль­ко­не («Мед­ный всад­ник», от­лив­ка 1774-1778) в Санкт-Пе­тер­бур­ге; про­из­ве­де­ния М. И. Коз­лов­ско­го, И. П. Мар­то­са, П. К. Клод­та и многих других]. В XVIII - начале XIX века из брон­зы из­го­тов­ля­лись ли­тые зо­ло­чё­ные или па­ти­ни­ро­ван­ные де­та­ли ар­хи­тек­ту­ры и ме­бе­ли, из чу­гу­на - ог­ра­ды, над­гро­бия, скульп­ту­ра. С середины XIX века сла­вит­ся кас­лин­ское чу­гун­ное ли­тьё.

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