ЛИТЬЁ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЛИТЬЁ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ - процесс изготовления произведений искусства посредством литья металлов и сплавов.
Методами Литья художественного создаются скульптурные произведения, архитектурные фрагменты и детали (ограды, ворота, двери, капители и целые колонны), декоративно-прикладные изделия (сосуды, светильники, настольные приборы, произведения ювелирного искусства и т. д.).
Существует несколько методов Литья художественного, из которых наиболее распространённый основан на технике восковой модели, или «потерянного (утраченного) воска» (франц. « ̀a cire perdue»). Готовая отливка дорабатывается различными методами, среди которых - чеканка, гравирование, золочение, патинировка и др. Подробно этот метод описан в «Трактате о скульптуре» Б. Челлини (1568); он обеспечивает точность отливки и выразительную поверхность изделия, воспроизведение с абсолютной точностью всех нюансов модели. К недостаткам метода относится утрата восковой модели при отливке. В античности и в Новое время (с XVI века) методы Литья художественного используются для копирования произведений скульптуры, выполненных в других материалах.
Литье художественное зародилось в эпоху освоения способов добычи и обработки металла. Шедеврами Литья художественного являются бронзовые статуи греческой архаики. В искусстве кочевников Евразии, Европы бронзового и раннего железного века, Древней Греции и Древнего Рима обычно использовался метод восковой модели. Искусство бронзового Литья художественного пережило новый высокий подъём в странах Западной Европы в средние века и в эпоху Возрождения, особенно в Германии (двери дворцовой императорской капеллы в Ахене, 804 год; мастерская литейщиков в Хильдесхайме, XI-XII века) и Италии («Райские двери» баптистерия во Флоренции работы Л. Гиберти, 1425-1452; произведения Донателло). Литье художественное из чугуна применялось с VI веке до н. э. в Китае; в Европе оно получило распространение с XV века н. э. (сначала в Германии, затем и в других странах) - из чугуна создавались скульптура, надгробия, ограды, садовая мебель. С IV-V века небольшие изделия изготовлялись из олова (амулеты из коптских гробниц и т. д.); в XVI-XVIII веках были популярны оловянные сосуды, плакетки, медали. В XVII-XVIII веке отливалась парковая скульптура из свинца (Версаль, Петродворец).
В России с XI-XII веков развивалось бронзовое, серебряное и золотое (с XVI века также чугунное) Литье художественное. Особенно знамениты крупные отливки из бронзы: «Царь-пушка» (1586, мастер А. Чохов), «Царь-колокол» (1735, мастера И. Ф. и М. И. Маторины), памятники [императору Петру I скульпторов К. Б. Растрелли (1745-1747) и Э. М. Фальконе («Медный всадник», отливка 1774-1778) в Санкт-Петербурге; произведения М. И. Козловского, И. П. Мартоса, П. К. Клодта и многих других]. В XVIII - начале XIX века из бронзы изготовлялись литые золочёные или патинированные детали архитектуры и мебели, из чугуна - ограды, надгробия, скульптура. С середины XIX века славится каслинское чугунное литьё.