ЛИТАВРИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЛИТАВРИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - византинист, славист, Академик РАН (1994), иностранный член Болгарской АН (1989).
Из семьи учителей. После окончания в 1942 году школы в селе Троицкое в 1942–1946 годы работал учителем русского языка, литературы и математики в школе села Загайново Алтайского края. В 1951году окончил исторический факультет МГУ. С 1955 года сотрудник сектора византиноведения Института истории АН СССР.
Работал в Институте славяноведения (в 1982-2005 годы заведующий отделом истории средних веков, с 2005 главный научный сотрудник) в Институте всеобщей истории (c 1988 руководитель Центра по изучению византийской цивилизации) РАН. При участии Литаврина в 1956-2008 годы издано 60 томов «Византийского временника» (с 1955 года ответственный секретарь редколлегии, с 1968 заместитель ответстветственного редактора, с 1989 ответственный редактор). Президент Национального комитета византинистов России (1991-2006), вице-президент Международной ассоциации византинистов (с 1991 года).
Специалист в области истории Византии (аграрные отношения, административно-налоговая система, еретические движения, взаимоотношения с Древней Русью и народами Балканского полуострова), средневековой истории Болгарии в VII-XII веке, ранней истории южного славянства. Один из ведущих авторов трудов «История Византии» (тома 1-3, 1967), «Культура Византии» (тома 1-3, 1984-1991) и «Краткая история Болгарии: С древнейших времён до наших дней» (1987). По инициативе и под руководством Литаврина в 1980-1991годы выполнены исследовательские проекты по истории формирования раннефеодальных славянских государств, принятия славянами христианства и становления и развития у славян этнического самосознания (с VI до XVI век). Возглавлял работу по созданию двухтомного «Свода древнейших письменных известий о славянах» (1994-1995).
Международная прнмия имени Кирилла и Мефодия (1984), Государственная премия РФ (1996).
Сочинения:
Очерки истории Византии и южных славян. М., 1958. СПб., 1998 (совместно с А.П. Кажданом).
Болгария и Византия в XI– XII вв. М., 1960.
Советы и рассказы Кекавмена. М., 1972. СПб., 2003 (подготовка текста, перевод, комментарии).
Как жили византийцы. М., 1974. СПб., 1997.
Византийское общество и государство в X–XI вв. М., 1977.
Константин Багрянородный. Об управлении империей. 2-е изд. М., 1991 (перевод, соредакторство).
Византийский медицинский трактат XI–XIV вв. СПб., 1997 (перевод, комментарии).
Византия и славяне. СПб., 1999.
Византия, Болгария, Древняя Русь: (IX – начало XII в.). СПб., 2000.