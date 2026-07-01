ЛИТАВРИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЛИТАВРИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ­ - ви­зан­ти­нист, сла­вист, Академик РАН (1994), иностранный член Бол­гар­ской АН (1989).

Из се­мьи учи­те­лей. По­сле окон­ча­ния в 1942 году шко­лы в селе Тро­иц­кое в 1942–1946 годы ра­бо­тал учи­те­лем русского язы­ка, литературы и ма­те­ма­ти­ки в шко­ле села За­гай­но­во Ал­тай­ско­го края. В 1951году окон­чил ис­то­рический факультет МГУ . С 1955 года со­труд­ник сек­то­ра ви­зан­ти­но­ве­де­ния Института ис­то­рии АН СССР .

Ра­бо­тал в Институте сла­вя­но­ве­де­ния (в 1982-2005 годы заведующий от­де­лом ис­то­рии сред­них ве­ков, с 2005 главный на­учный со­труд­ник) в Институте все­об­щей ис­то­рии (c 1988 ру­ко­во­ди­тель Цен­тра по изу­че­нию ви­зантийской ци­ви­ли­за­ции) РАН. При уча­стии Литаврина в 1956-2008 годы из­да­но 60 то­мов «Ви­зан­тий­ско­го вре­мен­ни­ка» (с 1955 года от­ветственный сек­ре­тарь ред­кол­ле­гии, с 1968 заместитель от­ветстветственного ре­дак­то­ра, с 1989 от­ветственный редактор). Пре­зи­дент Национального комитета ви­зан­ти­ни­стов Рос­сии (1991-2006), ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ви­зан­ти­ни­стов (с 1991 года).

Спе­циа­лист в об­лас­ти ис­то­рии Ви­зан­тии (аг­рар­ные от­но­ше­ния, ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-на­ло­го­вая сис­те­ма, ере­тические дви­же­ния, взаи­мо­от­но­ше­ния с Древ­ней Ру­сью и на­ро­да­ми Бал­кан­ско­го полуострова), средневековой ис­то­рии Бол­га­рии в VII-XII веке, ран­ней ис­то­рии южного сла­вян­ст­ва. Один из ве­ду­щих ав­то­ров тру­дов «Ис­то­рия Ви­зан­тии» (тома 1-3, 1967), «Куль­ту­ра Ви­зан­тии» (тома 1-3, 1984-1991) и «Крат­кая ис­то­рия Бол­га­рии: С древ­ней­ших вре­мён до на­ших дней» (1987). По ини­циа­ти­ве и под ру­ко­во­дством Литаврина в 1980-1991годы вы­пол­не­ны ис­сле­до­ва­тель­ские про­ек­ты по ис­то­рии фор­ми­ро­ва­ния ран­не­фе­о­даль­ных славянских го­су­дарств, при­ня­тия сла­вя­на­ми хри­сти­ан­ст­ва и ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия у сла­вян эт­нического са­мо­соз­на­ния (с VI до XVI век). Воз­глав­лял ра­бо­ту по соз­да­нию двух­том­но­го «Сво­да древ­ней­ших пись­мен­ных из­вес­тий о сла­вя­нах» (1994-1995).

Ме­ж­ду­народная прнмия име­ни Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (1984), Государственная премия РФ (1996).

Сочинения:

Очер­ки ис­то­рии Ви­зан­тии и юж­ных сла­вян. М., 1958. СПб., 1998 (совместно с А.П. Ка­ж­да­ном).

Бол­га­рия и Ви­зан­тия в XI– XII вв. М., 1960.

Со­ве­ты и рас­ска­зы Ке­кав­ме­на. М., 1972. СПб., 2003 (под­готовка тек­ста, перевод, ком­ментарии).

Как жи­ли ви­зан­тий­цы. М., 1974. СПб., 1997.

Ви­зан­тий­ское об­ще­ст­во и го­су­дар­ст­во в X–XI вв. М., 1977.

Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный. Об управ­ле­нии им­пе­ри­ей. 2-е изд. М., 1991 (перевод, со­редакторство).

Ви­зан­тий­ский ме­ди­цин­ский трак­тат XI–XIV вв. СПб., 1997 (перевод, ком­ментарии).

Ви­зан­тия и сла­вя­не. СПб., 1999.

Ви­зан­тия, Бол­га­рия, Древ­няя Русь: (IX – на­ча­ло XII в.). СПб., 2000.