ЛИСЯНСКИЙ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
ЛИСЯНСКИЙ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский мореплаватель.
Капитан 1 ранга (1809). Дворянин. В 1786 году окончил Морской кадетский корпус. Участвовал в русской- шведской войне 1788-1790 голов (смотреть Русско- шведские войны). В 1790-1793 годы служил на кораблях Балтийского флота. В 1793-1800 стажировался на кораблях британского флота и участвовал в его боевых действиях (в Северной Америке, Вест-Индии, Индии, Южной Африке).
По возвращении в 1800 году в Россию командир фрегата на Балтийском флоте, участвовал в подготовке и осуществлении 1-й российской кругосветной экспедиции (1803-1806) под руководстовм капитан- лейтенанта И. Ф. Крузенштерна. Основными задачами экспедиции были доставка первого российского посольства в Японию, транспортировка провианта в город Петропавловск и в Русскую Америку (Новоархангельск), а также географические наблюдения по пути следования, описание острова Сахалин и устья реки Амур. 26.7(7.8).1803 года шлюпы «Надежда» (под командованием Крузенштерна) и «Нева» (под командованием Лисянского) вышли из Кронштадта, летом 1804 обошли мыс Горн, войдя в Тихий океан. После посещения Гавайских островов экспедиция разделилась: «Нева» направилась в Новоархангельск, где Лисянский пробыл более года, исследовав остров Кадьяк и архипелаг Александра, а «Надежда» - на Камчатку.
На обратном пути шлюпы встретились в городе Кантон (Гуанчжоу, Китай) и вместе достигли берегов Южной Африки, затем вновь разошлись. Переход от Кантона до города Портсмут (Великобритания) впервые в истории мореплавания Лисянский проделал безостановочно. В августе 1806 года «Нева» первой вернулась в Кронштадт; через две недели пришла «Надежда». Экспедиция обследовала малоизвестные районы Тихого океана, произвела разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения, составила гидрографические описания берегов, собрала обширный этнографический материал. В 1807-1808 годах Лисянский служил на Балтийском флоте, участвовал в боевых действиях против Великобритании и Швеции. В 1809 году вышел в отставку.
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1802) и другими.
В честь Лисянского названы: остров, открытый им в северо-западной части Гавайских островов, полуостров на северном побережье Охотского моря и гора на острове Сахалин.
Сочинения:
Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 1803-1806 годы. М., 1947.