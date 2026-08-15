ЛИСТОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ
ЛИСТОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ - российский композитор, дирижёр.
Народный артист РСФСР (1973). В 1922 году окончил Саратовскую консерваторию по классу композиции Л. М. Рудольфа и по классу фортепьяно И.А. Розенберга. С 1923 года жил в Москве, работал в театре при Всероссийском пролеткульте, в 1934-1938 годы дирижёр Театра обозрений, в 1938-1940 годы - Московской оперетты. В 1941-1945 годы музыкальный консультант (дирижёр и концертмейстер) Политуправления ВМФ СССР.
Один из основателей жанра советской песни. Среди его лирических, патриотических и др. угих песен (всего свыше 800) всенародной популярностью пользовались «Песня о тачанке», «В землянке», «Жди меня», «Махорочка», «Ходили мы походами», «Амурский вальс», «Севастопольский вальс». Автор опер «Олеся» (по А.И. Куприну, 1957, Воронеж) и «Дочь Кубы» (1961, Саратов), музыкальных комедий и оперетт (всего 10) «Мечтатели» (1950, Москва), «Севастопольский вальс» (1961, Волгоград), «Сердце балтийца» (1964, Ленинград), других сочинений.