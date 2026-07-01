ЛИСТ ГУСТАВ ИВАНОВИЧ

Известный московский предприниматель, основатель производства противопожарной техники в России.

Биография и карьера

Родом из германских земель. Заводскому делу обучался в Америке. Обосновался в нашей стране в 1856 г. Трудиться начал на сахарном заводе в Воронежской губернии, где работал механиком, там же построил свой первый механический пожарный насос.

В 1863 г. в первопрестольной Лист организовал мастерскую, в которой изготавливались пожарные трубы и насосы. В 1872 г. на Софийской набережной появился механический завод. Но еще до его открытия пожарные трубы, изготовленные в мастерской Листа, были награждены золотой медалью Русского Технического общества.

Высокое качество продукции мастерской, а потом и завода не осталось незамеченным, - об этом часто писали газеты.

В 1882 г. фирма «Густав Лист» получила право изображать на своих изделиях и вывесках Государственный герб России, а через 10 лет производимая на этом предприятии техника получила высшие награды на Всероссийской пожарной выставке, от Военного министерства.

Производство первых в нашей стране паровых пожарных труб было организовано на заводе в 1890 г. Вплоть до 1913 г. компания Г.И. Листа была фактически монополистом в этой области промышленности империи.

В 1897 г. она превратилась в акционерное общество чугунолитейного, механического и машиностроительного заводов, в его правлении теперь состояли и сыновья основателя — Николай и Александр. Предприятия Листа были многопрофильными, производившими все виды водопроводного оборудования, а также пожарные краны, весы и т. п.

В 1897-1898 гг. за Бутырской заставой был возведен новый листовский машиностроительный завод. Количество рабочих на нем насчитывало 1 тыс. человек. С 1922 г. это был завод компрессоров под названием «Борец».

Деятельность Г.И. Листа не раз отмечалась различными наградами. В 1896 г. он был удостоен звания коммерции советника, а в 1911-м - статского советника.

В 1898 г. предприниматель купил дом в Глазовском переулке, где и обитал в дальнейшем.

Смерть настигла его в 1913 г., погребен на Введенском кладбище.

Завод на Софийской набережной не прекращал работать во время Первой мировой войны, а потом был национализирован большевиками, переименован в «Красный факел» и продолжил работу по изготовлению противопожарной техники.