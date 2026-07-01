ЛИСТ ФРАНЦ

ЛИСТ ФРАНЦ - венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог.

Музыкальный пи­са­тель и об­щественный дея­тель. Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей позд­не­го ро­ман­тиз­ма. В 9 лет на­чал пуб­лич­но вы­сту­пать, в 1822 году за­ни­мал­ся в Ве­не у К. Чер­ни (фортепиано) и А. Саль­е­ри (ком­по­зи­ция). По­сле ус­пеш­ных кон­цер­тов в Ве­не и Пеш­те (1822-1823 годы) Лист пе­ре­ехал в Па­риж. В кон­сер­ва­то­рию не был при­нят как ино­стра­нец, брал уро­ки ком­по­зи­ции у Ф. Па­эра и А. Рей­хи, вы­сту­пал в Па­ри­же и Лон­до­не, мно­го со­чи­нял. Ху­дожественные прин­ци­пы Листа фор­ми­ро­ва­лись в рус­ле французского ро­ман­тиз­ма, в об­ще­нии с В. Гю­го , О. де Баль­за­ком, Г. Гей­не, под воз­дей­ст­ви­ем ис­кус­ст­ва Г. Бер­лио­за, Н. Па­га­ни­ни, Ф. Шо­пе­на. Они сфор­му­ли­ро­ва­ны в се­рии ста­тей «О по­ло­же­нии лю­дей ис­кус­ст­ва и об ус­ло­ви­ях их су­ще­ст­во­ва­ния в об­ще­ст­ве» (1835) и в «Пись­мах ба­ка­лав­ра му­зы­ки» (1837-1839 годы), на­пи­сан­ных в со­труд­ни­че­ст­ве с М. д’Агу (впо­след­ст­вии пи­са­ла под псевд. Да­ни­ель Стерн), с ко­то­рой Лист со­вер­шил дли­тель­ное пу­теше­ст­вие в Швей­ца­рию (1835-1837 годы), где пре­по­да­вал в Же­нев­ской консерватории, и в Ита­лию (1837-1839 годы).

Ин­тен­сив­но га­ст­ро­ли­ро­вал по Ев­ро­пе (1839-1847 годы), три­ум­фом со­про­во­ж­дал­ся при­езд Листа в Венг­рию, где его че­ст­во­ва­ли как национального ге­роя. В 1842, 1843, 1847 годах Лист по­бы­вал в Рос­сии [Санкт-Пе­тер­бург, Мо­ск­ва, Ки­ев, Одес­са, Ели­са­вет­град (ны­не Ки­ро­во­град)]; за­вя­зав дру­же­ские свя­зи с русскими му­зы­кан­та­ми, сде­лал транс­крип­ции «Мар­ша Чер­но­мо­ра» из опе­ры «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки , ро­ман­са А.А. Алябь­е­ва «Со­ло­вей» и др. Соз­дал в эти го­ды мно­го­численные фортепианные пе­ре­ло­же­ния (5-7-й сим­фо­ний Л. ван Бет­хо­ве­на, «Фан­та­сти­че­ской сим­фо­нии» Г. Бер­лио­за, увер­тюр к «Виль­гель­му Тел­лю» Дж. Рос­си­ни и «Воль­но­му стрел­ку» К.М. фон Ве­бе­ра, пе­сен Ф. Шу­бер­та, ор­ган­ных пре­лю­дий и фуг И.С. Ба­ха), опер­ные па­ра­фра­зы и фан­та­зии (на те­мы «Дон Жуа­на» В.А. Мо­цар­та, опер В. Бел­ли­ни, Г. До­ни­цет­ти, Дж. Мей­ер­бе­ра, позд­нее - Дж. Вер­ди). Пре­кра­тил пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния в 1847 году (про­щаль­ный кон­церт со­сто­ял­ся в Ели­са­вет­гра­де), по­сле че­го обос­но­вал­ся в Вей­ма­ре, где ещё в 1844 году за­нял долж­ность при­двор­но­го ка­пель­мей­сте­ра.

Вей­мар­ский пе­ри­од жиз­ни Листа (1848-1861 годы) - вре­мя ин­тен­сив­но­го твор­че­ст­ва. На ос­но­ве на­пи­сан­но­го в 1830-х годах «Аль­бо­ма пу­те­ше­ст­вен­ни­ка» соз­дал «Го­ды стран­ст­вий» - цик­лы фортепианных пьес (1-й год - Швей­ца­рия, 1848-1855 годы; 2-й год - Ита­лия, 1838-1849 годы, с до­бав­ле­ни­ем «Ве­не­ция и Не­аполь», 1840-1859 годы). За­вер­шил 12 этю­дов выс­ше­го ис­пол­ни­тель­ско­го мас­тер­ст­ва («Этю­ды транс­цен­дент­но­го ис­пол­не­ния», 1851), «Боль­шие этю­ды по ка­при­сам Па­га­ни­ни» (2-я редакция 1851); «По­эти­че­ские и ре­ли­ги­оз­ные гар­мо­нии» (10 пьес для фортепиано, 1852). Про­дол­жая ра­бо­ту над венгерскими на­пе­ва­ми (Вен­гер­ские на­цио­наль­ные ме­ло­дии для фортепиано, 1840), соз­дал по­лу­чив­шие ши­ро­кую из­вест­ность 15 Вен­гер­ских рап­со­дий для фортепиано (1847-1853 годы). В это вре­мя со­чи­не­ны центральные про­из­ве­де­ния Листа: 12 сим­фо­ни­че­ских по­эм (1847-1858 годы), Со­на­та h-moll (1852-1853 годы), «Фа­уст-сим­фо­ния в трёх ха­рак­тер­ных кар­ти­нах» по И.В. Гё­те (1854-1857 годы), Сим­фо­ния к «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те (1856). На­пи­са­ны так­же 2 кон­цер­та (Es-dur, 1835-1856 годы, и A-dur, 1839-1861 годы) и «Пля­ска смер­ти» (1847-1865 годы) для фортепиано с ор­ке­ст­ром, «Ме­фи­сто-вальс» (по «Фау­сту» Н. Ле­нау, 1860) и др. Рас­цве­та дос­тиг­ла и его музыкально-кри­тическая дея­тель­ность: книга « Ф. Шо­пен » (1852), статьи (около 1855 года) «Бер­лиоз и его сим­фо­ния "Га­рольд"», «Ро­берт Шу­ман», «"Ор­фей" Глю­ка», «"Эв­ри­ан­та" Ве­бе­ра», «"Ле­ту­чий гол­лан­дец" Р. Ваг­не­ра» и др. Во­круг Листа в Вей­ма­ре объ­е­ди­ни­лась груп­па еди­но­мыш­лен­ни­ков (пиа­нист и ди­ри­жёр X. фон Бю­лов, ком­по­зи­то­ры П. Кор­не­ли­ус, Й. Рафф, К. Тау­зиг, музыкальный кри­тик Р. Поль, по­эт А. Гоф­ман фон Фал­лерс­ле­бен и др.; смотри так­же Вей­мар­ская шко­ла). В Вей­ма­ре Лист по­ста­вил ред­ко ис­пол­няв­шие­ся опе­ры В.А. Мо­цар­та, К.В. Глю­ка, Л. ван Бет­хо­ве­на, ряд современных опер, дра­му-мис­те­рию «Ман­фред» Дж. Бай­ро­на с му­зы­кой Р. Шу­ма­на, ди­ри­жи­ро­вал сим­фо­ния­ми и опе­ра­ми Г. Бер­лио­за. Осо­бен­но мно­го сде­лал Лист для про­па­ган­ды со­чи­не­ний Р. Ваг­не­ра (в т. ч. осу­ще­ст­вил пер­вую по­ста­нов­ку его опе­ры «Ло­эн­грин»). Про­ти­во­дей­ст­вие при­двор­ных кру­гов вы­ну­ди­ло Листа в 1858 году от­ка­зать­ся от долж­но­сти опер­но­го, а в 1861 году - при­двор­но­го ка­пель­мей­сте­ра.

С 1861 года Лист по­дол­гу жил в Ри­ме (в 1868-1869 и 1878-1879 годах так­же на Вил­ле д’Эсте в Ти­во­ли); по­пы­тал­ся ре­фор­ми­ро­вать цер­ков­ную му­зы­ку, в 1865 году при­нял сан аб­ба­та (от­час­ти под влия­ни­ем кня­ги­ни К. Вит­ген­штейн, с ко­то­рой он сбли­зил­ся в 1847 году). К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся мно­го­численные цер­ков­ные [в т. ч. «Хо­раль­ная мес­са» (Missa choralis, 1865), «Вен­гер­ская ко­ро­на­ци­он­ная мес­са» (1867), Ре­к­ви­ем (1868), гимн «Ave maris stel­la» (1865-1868 годы), хо­ры с ор­га­ном «Crux» (1865), «О salutaris hostia» (около 1870), «Ave verum corpus» (1871), «Via Cru­cis» (1876-1879 годы), «Ossa arida» (1879)] и па­ра­ли­тур­гические со­чи­не­ния (ора­то­рия « Хри­с­тос », 1866-1872 годы, пол­но­стью ис­пол­не­на в 1873 году, Вей­мар; ле­ген­ды, в т. ч. «Святая Це­ци­лия», 1874). Про­дол­жал со­чи­нять для фортепиано: в 1863 году соз­да­ны 2 кон­церт­ных этю­да («Шум ле­са», «Хо­ро­вод гно­мов») и «Ис­пан­ская рап­со­дия», в 1864 году - гран­ди­оз­ное пе­ре­ло­же­ние для фоанортепи 9-й сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на. На­строе­ния раз­оча­ро­ван­но­сти и скеп­си­са (им спо­соб­ст­во­ва­ли смерть сы­на и стар­шей до­че­ри, не­по­ни­ма­ние со­вре­мен­ни­ка­ми его ху­дожественных и об­щественных уст­рем­ле­ний) вы­ра­зи­лись в ме­ло­дек­ла­ма­ци­ях с фортепиано «Лю­бовь мёрт­во­го по­эта» (по стихам M. Йо­каи, 1874), «Сле­пой пе­вец» (по бал­ла­де А.К. Тол­сто­го, 1875), фортепианных пье­сах «Ки­па­ри­сы вил­лы д’Эсте» (из 3-го «Го­да стран­ст­вий», 1867-1877 годы), «Се­рые об­ла­ка» (1881), «Чар­даш смер­ти» (1882), «Тра­ур­ная гон­до­ла» (около 1885 года), 2-м (1881), 3-м (1883) и не­оконченом 4-м (1885) «Ме­фи­сто-валь­сах», «Ме­фи­сто-поль­ке» (1883), по­след­ней (13-й) сим­фо­нической по­эме «От ко­лы­бе­ли до мо­ги­лы» (1882). Вме­сте с тем в 1860-1880-х годах Лист при­ла­гал мно­го уси­лий для развития венгерской музыкальной куль­ту­ры. Он ре­гу­ляр­но жил в Пеш­те (Бу­да­пеш­те), ис­пол­нял там свои про­из­ве­де­ния, в т. ч. свя­зан­ные с национальной те­ма­ти­кой (ора­то­рия «Ле­ген­да о Святой Ели­за­ве­те», 1862; «Вен­гер­ская ко­ро­на­ци­он­ная мес­са» и др.), спо­соб­ст­во­вал ос­но­ва­нию Ака­де­мии му­зы­ки (был её пер­вым пре­зи­ден­том и про­фес­со­ром). Лист пре­по­да­вал так­же в Вей­ма­ре, ку­да к не­му при­ез­жа­ли со­вер­шен­ст­во­вать­ся му­зы­кан­ты из раз­ных стран, сре­ди ко­то­рых - А.И. Зи­ло­ти, В.В. Ти­ма­но­ва, А. Рей­зе­нау­эр, Э. д’Аль­бер, Э. За­уэр и др. (со все­ми уче­ни­ка­ми Лист за­ни­мал­ся бес­плат­но). Сре­ди про­из­ве­де­ний по­след­них лет - фортепианный цикл «Вен­гер­ские ис­то­ри­че­ские порт­ре­ты» (1870-1886 годы), Вен­гер­ские рап­со­дии (с 16-й по 19-ю), «За­бы­тые валь­сы» (1-4-й, 1881-1885 годы), транс­крип­ции «Смер­ти Изоль­ды» из опе­ры «Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра, по­ло­не­за из опе­ры «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го.

Основные эс­те­тические прин­ци­пы Листа - об­нов­ле­ние му­зы­ки пу­тём рас­кры­тия её внутренней свя­зи с по­эзи­ей, ос­во­бо­ж­де­ние ху­дожественного со­дер­жа­ния от схе­ма­тиз­ма, при­во­дя­щее к но­вым жан­рам и фор­мам. Про­грамм­ные пье­сы из «Го­дов стран­ст­вий», на­ве­ян­ные про­из­ве­де­ния­ми литературы, жи­во­пи­си, скульп­ту­ры, народными ле­ген­да­ми (Фан­та­зия-со­на­та «По­сле чте­ния Дан­те», «Со­не­ты Пет­рар­ки», «Об­ру­че­ние» по кар­ти­не Ра­фа­эля, «Мыс­ли­тель» по скульп­ту­ре Ми­ке­ланд­же­ло, «Ча­сов­ня Виль­гель­ма Тел­ля»), об­раз­ами при­ро­ды («На Вал­лен­штадт­ском озе­ре», «У род­ни­ка»), яв­ля­ют­ся музкальнымиы по­эма­ми раз­ных мас­шта­бов. Тер­мин «по­эма» (нем. Dichtung) сам Лист при­ме­нил к но­во­му, соз­дан­но­му им жан­ру - круп­ным од­но­ча­ст­ным про­грамм­ным сим­фо­нич. про­из­ве­де­ни­ям. Их за­го­лов­ки ад­ре­су­ют слу­ша­те­ля к сти­хо­тво­ре­ни­ям А. Ла­мар­ти­на («Пре­лю­ды»), В. Гю­го («Что слыш­но на го­ре», «Ма­зе­па»), Ф. Шил­ле­ра («Идеа­лы»), тра­ге­ди­ям У. Шек­спи­ра («Гам­лет»), И. Г. Гер­де­ра («Про­ме­тей»), к древнегреческому ми­фу («Ор­фей»), кар­ти­не В. Ка­уль­ба­ха («Бит­ва гун­нов»), дра­ме И.В. Гё­те («Тас­со. Жа­ло­ба и три­умф»; близ­ка так­же по­эме Дж. Бай­ро­на «Жа­ло­ба Тас­со»). Твор­че­ст­во Листа опи­ра­лось на национальную поч­ву. Осо­бен­но­сти вен­гер­ско-цы­ган­ско­го сти­ля вер­бун­кош, рит­мы чар­да­ша на­шли вы­ра­же­ние в его мно­го­численных об­ра­бот­ках народных ме­ло­дий (19 Вен­гер­ских рап­со­дий, соз­дан­ных в основном на ма­те­риа­ле городского фольк­ло­ра). В твор­че­ст­ве Листа при­сут­ству­ет и те­ма национально-ос­во­бо­дительной борь­бы венгерского на­ро­да («Ра­ко­ци-марш», «По­гре­баль­ное ше­ст­вие» для фортепиано; сим­фо­ническая по­эма «Плач о ге­ро­ях» и др.).

Лист во­шёл в ис­то­рию му­зы­ки как сме­лый но­ва­тор в об­лас­ти музыкальной фор­мы. В ин­стру­мен­таль­ную му­зы­ку ввёл прин­цип мо­но­те­ма­тиз­ма (сам Лист счи­тал пре­вра­ще­ние тем, ос­но­ван­ное на тех­ни­ке сво­бод­но­го варь­и­ро­ва­ния мо­ти­вов, главной чер­той сво­его ком­по­зиционного ме­то­да). В про­грамм­ных сим­фо­ни­ях и сим­фо­нических по­эмах Лист до­пус­кал от­каз от ре­приз­ных по­вто­ров; в тра­диционных жан­рах со­на­ты и кон­цер­та ос­тал­ся ве­рен ис­то­ри­че­ски сло­жив­шим­ся прин­ци­пам фор­мо­об­ра­зо­ва­ния и спо­со­бам за­круг­ле­ния фор­мы, вме­сте с тем ра­ди­каль­но об­но­вил од­но­ча­ст­ную со­нат­ную фор­му, уси­лил кон­траст ме­ж­ду её основными раз­де­ла­ми, при­дал ей чер­ты цик­лич­но­сти. Осо­бен­но зна­чи­тель­ны дос­ти­же­ния Листа в об­лас­ти гар­мо­нии. По­сле­до­ва­тель­но рас­ши­ряя гра­ни­цы то­наль­но­сти (при­мер край­ней то­наль­ной не­ус­той­чи­во­сти - «Ба­га­тель без то­наль­но­сти» для фортепиано, около 1885 года), он од­ним из пер­вых сис­те­ма­ти­че­ски и раз­но­сто­рон­не ис­поль­зо­вал не­обыч­ные сред­ст­ва гар­мо­нической кра­соч­но­сти: кон­тра­ст­ные со­пос­тав­ле­ния то­наль­но­стей (в т. ч. три­то­но­вые), мно­го­звуч­ные тер­цо­вые («Ossa arida»), квин­то­вые (1-й «Ме­фи­сто-вальс») и квар­то­вые (3-й «Ме­фи­сто-вальс») ак­кор­ды, слож­ные аль­те­ри­ро­ван­ные ак­кор­ды, ма­жо­ро-ми­нор, вво­дил эле­мен­ты хро­ма­тической сис­те­мы (тер­цо­вые ря­ды ак­кор­дов), мо­да­лиз­мы [например, пен­та­то­ни­ка в пье­се «На Вал­лен­штадт­ском озе­ре» из 1-го «Го­да стран­ст­вий», фри­гий­ская и «вен­гер­ская» (с дву­мя уве­ли­чен­ны­ми се­кун­да­ми) гам­мы в Cо­на­те h-moll, зву­ко­ря­ды це­ло­то­но­вый, тон-по­лу­тон (из­вест­ный как «гам­ма Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва») и др.]. Пе­ре­во­рот, про­из­ве­дён­ный им в пиа­ни­стическом искусстве, был ос­но­ван на сим­фо­ни­че­ской трак­тов­ке фор­те­пиа­но. Ис­поль­зуя все ре­ги­ст­ро­вые и ди­на­мические воз­мож­но­сти это­го ин­ст­ру­мен­та, Лист спо­соб­ст­во­вал де­мо­кра­ти­за­ции фортепианной иг­ры, вы­вел её из са­ло­на в боль­шой кон­церт­ный зал. По вы­ра­же­нию В.В. Ста­со­ва, на­чи­ная с Листа «для фор­те­пиа­но ста­ло воз­мож­но всё».

Лист дал ори­ги­наль­ные ре­ше­ния ора­то­ри­аль­ных жан­ров, ро­ман­тической пе­сен­ной ли­ри­ки («Ло­ре­лея» на стихотворение Г. Гей­не, «Как дух Лау­ры» на стихотворение В. Гю­го, «Три цы­га­на» на стихотворение Н. Ле­нау и др.), ор­ган­ной му­зы­ки (Фан­та­зия и фу­га на хо­рал «Ad nos, ad salutarem undam» из опе­ры Дж. Ме­йе­р­бе­ра «Про­рок», 1850; Пре­лю­дия и фу­га на те­мы B-A-C-H, 1856-1870 годы). В по­след­ние го­ды жиз­ни творческие уст­рем­ле­ния Листа су­ще­ст­вен­но из­ме­ни­лись, он соз­дал ас­ке­ти­че­ский, ла­ко­нич­ный стиль, сво­бод­ный от ро­ман­тических из­ли­шеств, и во мно­гом пред­вос­хи­тил музыкально-вы­ра­зи­тель­ные сред­ст­ва XX века.

Млад­шая дочь Листа и Ма­рии д’Агу Ко­зи­ма (в за­му­же­ст­ве фон Бю­лов, за­тем Ваг­нер) (1837-1930 годы), музыкально-те­ат­раль­ный дея­тель, пи­са­тель­ни­ца. По­сле смер­ти 2-го му­жа, Р. Ваг­не­ра, в те­че­ние многих лет бы­ла ди­рек­то­ром Бай­рёйт­ско­го фес­ти­ва­ля, осу­ще­ст­в­ля­ла по­ста­нов­ки ваг­не­ров­ских опер.

Сочинения:

Gesammelte Schriften / Hrsg. von L. Ra­mann. Lpz., 1880-1883. Bd 1-6;

Briefe. Lpz., 1893-1905. Bd 1-8;

Ф. Шо­пен. 2-е издание. М., 1956;

Избранные ста­тьи. М., 1959;

F. Liszt - R. Wag­ner. Briefwechsel. Fr./M., 1988;

Säm­t­liche Schriften / Hrsg. von D. Altenburg. Wies­baden u. a., 1989-2000-. Bd 1-5-;

Briefwe­chsel mit seiner Mutter. Eisenstadt, 2000;

F. Liszt - M. d’Agoult: Correspondance. P., 2001.