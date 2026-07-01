ЛИСТ ФРАНЦ
ЛИСТ ФРАНЦ - венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог.
Музыкальный писатель и общественный деятель. Один из ведущих представителей позднего романтизма. В 9 лет начал публично выступать, в 1822 году занимался в Вене у К. Черни (фортепиано) и А. Сальери (композиция). После успешных концертов в Вене и Пеште (1822-1823 годы) Лист переехал в Париж. В консерваторию не был принят как иностранец, брал уроки композиции у Ф. Паэра и А. Рейхи, выступал в Париже и Лондоне, много сочинял. Художественные принципы Листа формировались в русле французского романтизма, в общении с В. Гюго, О. де Бальзаком, Г. Гейне, под воздействием искусства Г. Берлиоза, Н. Паганини, Ф. Шопена. Они сформулированы в серии статей «О положении людей искусства и об условиях их существования в обществе» (1835) и в «Письмах бакалавра музыки» (1837-1839 годы), написанных в сотрудничестве с М. д’Агу (впоследствии писала под псевд. Даниель Стерн), с которой Лист совершил длительное путешествие в Швейцарию (1835-1837 годы), где преподавал в Женевской консерватории, и в Италию (1837-1839 годы).
Интенсивно гастролировал по Европе (1839-1847 годы), триумфом сопровождался приезд Листа в Венгрию, где его чествовали как национального героя. В 1842, 1843, 1847 годах Лист побывал в России [Санкт-Петербург, Москва, Киев, Одесса, Елисаветград (ныне Кировоград)]; завязав дружеские связи с русскими музыкантами, сделал транскрипции «Марша Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, романса А.А. Алябьева «Соловей» и др. Создал в эти годы многочисленные фортепианные переложения (5-7-й симфоний Л. ван Бетховена, «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза, увертюр к «Вильгельму Теллю» Дж. Россини и «Вольному стрелку» К.М. фон Вебера, песен Ф. Шуберта, органных прелюдий и фуг И.С. Баха), оперные парафразы и фантазии (на темы «Дон Жуана» В.А. Моцарта, опер В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Мейербера, позднее - Дж. Верди). Прекратил публичные выступления в 1847 году (прощальный концерт состоялся в Елисаветграде), после чего обосновался в Веймаре, где ещё в 1844 году занял должность придворного капельмейстера.
Веймарский период жизни Листа (1848-1861 годы) - время интенсивного творчества. На основе написанного в 1830-х годах «Альбома путешественника» создал «Годы странствий» - циклы фортепианных пьес (1-й год - Швейцария, 1848-1855 годы; 2-й год - Италия, 1838-1849 годы, с добавлением «Венеция и Неаполь», 1840-1859 годы). Завершил 12 этюдов высшего исполнительского мастерства («Этюды трансцендентного исполнения», 1851), «Большие этюды по каприсам Паганини» (2-я редакция 1851); «Поэтические и религиозные гармонии» (10 пьес для фортепиано, 1852). Продолжая работу над венгерскими напевами (Венгерские национальные мелодии для фортепиано, 1840), создал получившие широкую известность 15 Венгерских рапсодий для фортепиано (1847-1853 годы). В это время сочинены центральные произведения Листа: 12 симфонических поэм (1847-1858 годы), Соната h-moll (1852-1853 годы), «Фауст-симфония в трёх характерных картинах» по И.В. Гёте (1854-1857 годы), Симфония к «Божественной комедии» Данте (1856). Написаны также 2 концерта (Es-dur, 1835-1856 годы, и A-dur, 1839-1861 годы) и «Пляска смерти» (1847-1865 годы) для фортепиано с оркестром, «Мефисто-вальс» (по «Фаусту» Н. Ленау, 1860) и др. Расцвета достигла и его музыкально-критическая деятельность: книга «Ф. Шопен» (1852), статьи (около 1855 года) «Берлиоз и его симфония "Гарольд"», «Роберт Шуман», «"Орфей" Глюка», «"Эврианта" Вебера», «"Летучий голландец" Р. Вагнера» и др. Вокруг Листа в Веймаре объединилась группа единомышленников (пианист и дирижёр X. фон Бюлов, композиторы П. Корнелиус, Й. Рафф, К. Таузиг, музыкальный критик Р. Поль, поэт А. Гофман фон Фаллерслебен и др.; смотри также Веймарская школа). В Веймаре Лист поставил редко исполнявшиеся оперы В.А. Моцарта, К.В. Глюка, Л. ван Бетховена, ряд современных опер, драму-мистерию «Манфред» Дж. Байрона с музыкой Р. Шумана, дирижировал симфониями и операми Г. Берлиоза. Особенно много сделал Лист для пропаганды сочинений Р. Вагнера (в т. ч. осуществил первую постановку его оперы «Лоэнгрин»). Противодействие придворных кругов вынудило Листа в 1858 году отказаться от должности оперного, а в 1861 году - придворного капельмейстера.
С 1861 года Лист подолгу жил в Риме (в 1868-1869 и 1878-1879 годах также на Вилле д’Эсте в Тиволи); попытался реформировать церковную музыку, в 1865 году принял сан аббата (отчасти под влиянием княгини К. Витгенштейн, с которой он сблизился в 1847 году). К этому времени относятся многочисленные церковные [в т. ч. «Хоральная месса» (Missa choralis, 1865), «Венгерская коронационная месса» (1867), Реквием (1868), гимн «Ave maris stella» (1865-1868 годы), хоры с органом «Crux» (1865), «О salutaris hostia» (около 1870), «Ave verum corpus» (1871), «Via Crucis» (1876-1879 годы), «Ossa arida» (1879)] и паралитургические сочинения (оратория «Христос», 1866-1872 годы, полностью исполнена в 1873 году, Веймар; легенды, в т. ч. «Святая Цецилия», 1874). Продолжал сочинять для фортепиано: в 1863 году созданы 2 концертных этюда («Шум леса», «Хоровод гномов») и «Испанская рапсодия», в 1864 году - грандиозное переложение для фоанортепи 9-й симфонии Л. ван Бетховена. Настроения разочарованности и скепсиса (им способствовали смерть сына и старшей дочери, непонимание современниками его художественных и общественных устремлений) выразились в мелодекламациях с фортепиано «Любовь мёртвого поэта» (по стихам M. Йокаи, 1874), «Слепой певец» (по балладе А.К. Толстого, 1875), фортепианных пьесах «Кипарисы виллы д’Эсте» (из 3-го «Года странствий», 1867-1877 годы), «Серые облака» (1881), «Чардаш смерти» (1882), «Траурная гондола» (около 1885 года), 2-м (1881), 3-м (1883) и неоконченом 4-м (1885) «Мефисто-вальсах», «Мефисто-польке» (1883), последней (13-й) симфонической поэме «От колыбели до могилы» (1882). Вместе с тем в 1860-1880-х годах Лист прилагал много усилий для развития венгерской музыкальной культуры. Он регулярно жил в Пеште (Будапеште), исполнял там свои произведения, в т. ч. связанные с национальной тематикой (оратория «Легенда о Святой Елизавете», 1862; «Венгерская коронационная месса» и др.), способствовал основанию Академии музыки (был её первым президентом и профессором). Лист преподавал также в Веймаре, куда к нему приезжали совершенствоваться музыканты из разных стран, среди которых - А.И. Зилоти, В.В. Тиманова, А. Рейзенауэр, Э. д’Альбер, Э. Зауэр и др. (со всеми учениками Лист занимался бесплатно). Среди произведений последних лет - фортепианный цикл «Венгерские исторические портреты» (1870-1886 годы), Венгерские рапсодии (с 16-й по 19-ю), «Забытые вальсы» (1-4-й, 1881-1885 годы), транскрипции «Смерти Изольды» из оперы «Тристан и Изольда» Р. Вагнера, полонеза из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.
Основные эстетические принципы Листа - обновление музыки путём раскрытия её внутренней связи с поэзией, освобождение художественного содержания от схематизма, приводящее к новым жанрам и формам. Программные пьесы из «Годов странствий», навеянные произведениями литературы, живописи, скульптуры, народными легендами (Фантазия-соната «После чтения Данте», «Сонеты Петрарки», «Обручение» по картине Рафаэля, «Мыслитель» по скульптуре Микеланджело, «Часовня Вильгельма Телля»), образами природы («На Валленштадтском озере», «У родника»), являются музкальнымиы поэмами разных масштабов. Термин «поэма» (нем. Dichtung) сам Лист применил к новому, созданному им жанру - крупным одночастным программным симфонич. произведениям. Их заголовки адресуют слушателя к стихотворениям А. Ламартина («Прелюды»), В. Гюго («Что слышно на горе», «Мазепа»), Ф. Шиллера («Идеалы»), трагедиям У. Шекспира («Гамлет»), И. Г. Гердера («Прометей»), к древнегреческому мифу («Орфей»), картине В. Каульбаха («Битва гуннов»), драме И.В. Гёте («Тассо. Жалоба и триумф»; близка также поэме Дж. Байрона «Жалоба Тассо»). Творчество Листа опиралось на национальную почву. Особенности венгерско-цыганского стиля вербункош, ритмы чардаша нашли выражение в его многочисленных обработках народных мелодий (19 Венгерских рапсодий, созданных в основном на материале городского фольклора). В творчестве Листа присутствует и тема национально-освободительной борьбы венгерского народа («Ракоци-марш», «Погребальное шествие» для фортепиано; симфоническая поэма «Плач о героях» и др.).
Лист вошёл в историю музыки как смелый новатор в области музыкальной формы. В инструментальную музыку ввёл принцип монотематизма (сам Лист считал превращение тем, основанное на технике свободного варьирования мотивов, главной чертой своего композиционного метода). В программных симфониях и симфонических поэмах Лист допускал отказ от репризных повторов; в традиционных жанрах сонаты и концерта остался верен исторически сложившимся принципам формообразования и способам закругления формы, вместе с тем радикально обновил одночастную сонатную форму, усилил контраст между её основными разделами, придал ей черты цикличности. Особенно значительны достижения Листа в области гармонии. Последовательно расширяя границы тональности (пример крайней тональной неустойчивости - «Багатель без тональности» для фортепиано, около 1885 года), он одним из первых систематически и разносторонне использовал необычные средства гармонической красочности: контрастные сопоставления тональностей (в т. ч. тритоновые), многозвучные терцовые («Ossa arida»), квинтовые (1-й «Мефисто-вальс») и квартовые (3-й «Мефисто-вальс») аккорды, сложные альтерированные аккорды, мажоро-минор, вводил элементы хроматической системы (терцовые ряды аккордов), модализмы [например, пентатоника в пьесе «На Валленштадтском озере» из 1-го «Года странствий», фригийская и «венгерская» (с двумя увеличенными секундами) гаммы в Cонате h-moll, звукоряды целотоновый, тон-полутон (известный как «гамма Римского-Корсакова») и др.]. Переворот, произведённый им в пианистическом искусстве, был основан на симфонической трактовке фортепиано. Используя все регистровые и динамические возможности этого инструмента, Лист способствовал демократизации фортепианной игры, вывел её из салона в большой концертный зал. По выражению В.В. Стасова, начиная с Листа «для фортепиано стало возможно всё».
Лист дал оригинальные решения ораториальных жанров, романтической песенной лирики («Лорелея» на стихотворение Г. Гейне, «Как дух Лауры» на стихотворение В. Гюго, «Три цыгана» на стихотворение Н. Ленау и др.), органной музыки (Фантазия и фуга на хорал «Ad nos, ad salutarem undam» из оперы Дж. Мейербера «Пророк», 1850; Прелюдия и фуга на темы B-A-C-H, 1856-1870 годы). В последние годы жизни творческие устремления Листа существенно изменились, он создал аскетический, лаконичный стиль, свободный от романтических излишеств, и во многом предвосхитил музыкально-выразительные средства XX века.
Младшая дочь Листа и Марии д’Агу Козима (в замужестве фон Бюлов, затем Вагнер) (1837-1930 годы), музыкально-театральный деятель, писательница. После смерти 2-го мужа, Р. Вагнера, в течение многих лет была директором Байрёйтского фестиваля, осуществляла постановки вагнеровских опер.
Сочинения:
Gesammelte Schriften / Hrsg. von L. Ramann. Lpz., 1880-1883. Bd 1-6;
Briefe. Lpz., 1893-1905. Bd 1-8;
Ф. Шопен. 2-е издание. М., 1956;
Избранные статьи. М., 1959;
F. Liszt - R. Wagner. Briefwechsel. Fr./M., 1988;
Sämtliche Schriften / Hrsg. von D. Altenburg. Wiesbaden u. a., 1989-2000-. Bd 1-5-;
Briefwechsel mit seiner Mutter. Eisenstadt, 2000;
F. Liszt - M. d’Agoult: Correspondance. P., 2001.