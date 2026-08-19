ЛИССАБОНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1383 г.

Выступление городского патрициата, ремесленных и торгово-предпринимательских слоев Лиссабона, поддержанное массой городского населения, одно из проявлений социально-политического кризиса 1383–1385 гг. в Португалии.

Сведения о Лиссабонском восстании содержатся прежде всего в хрониках крупнейшего португальского средневекового историка Фернана Лопеша.

Условия брачного договора Беатриш, одиннадцатилетней дочери короля Фернанду, с кастильским королем Хуаном I (апрель 1383) вели к утрате государственной самостоятельности Португалии. Городские верхи, связанные с торговлей и стремившиеся к изменению своего положения в политической системе государства, безуспешно попытались предложить королеве-вдове Леонор проект с предложениями по ограничению власти регента и по допуску горожан к управлению (октябрь 1383).

Леонор по требованию Хуана I повелела провозгласить Беатриш королевой, что автоматически делало любое выступление против Кастилии бунтом против законного сеньора, права которого в известной мере приобретал Хуан I. Провозглашение Беатриш королевой вызвало широкое недовольство в Португалии.

Сигналом к восстанию послужило убийство фаворита королевы графа Орен Жоана Фернандеша Андейру, после чего заговорщики во главе с легистом Алвару Паишем при поддержке толпы осадили дворец. Королева и двор бежали из охваченного мятежом города. С целью снижения размаха народного движения, вышедшего из-под контроля зачинщиков, Паиш и его сторонники предложили королеве брак с магистром Ависского ордена (будущим Жоаном I), отвергнутый ею.

Второй кульминацией восстания стало собрание 8.12.1383 в монастыре Сан-Домингуш, где простонародье провозгласило Ависского магистра Правителем и Защитником королевства и вынудило городской патрициат перейти на его сторону. При Правителе был создан совет из представителей городских верхов и легистов, образован орган представительства ремесленников в совете города.

Дальнейшее развитие Лиссабонского восстания было прервано вторжением кастильских войск и осадой Лиссабона (португало-кастильская война 1384–1385 гг.), которые консолидировали горожан и одновременно сместили акценты с социальных проблем на военно-политические.

Лиссабонское восстание – высшая точка развития кризисной ситуации в Португалии во второй половине 14 в. Восстание было начато городской верхушкой, но быстро демократизировалось и радикализировалось.

Лиссабонское восстание, последовавшая за ним война с Кастилией и эмигрировавшей знатью, смена королевской династии составляют в совокупности кризис 1383–1385 гг., в ходе которого городское движение в Португалии в целом стало основой политической консолидации португальского государства при первых королях Ависской династии.

Исторические источники:

Lopes F. Crónica de D. João I. lª parte. Introd . H. Baquero Moreno e prefácio de A. Sérgio. Barcelos-Porto, 1991

Автор статьи А.П. Черных