ЛИССАБОНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1383

Лиссабо́нское восста́ние 1383 — выступление городского патрициата, ремесленных и торгово-предпринимательских слоев Лиссабона, одно из проявлений социально-политического кризиса 1383—1385 в Португалии.

Условия брачного договора Беатриш, 11-летней дочери короля Фернанду , с кастильским королем Хуаном I (апрель 1383) вели к утрате государственной самостоятельности Португалии. Городские верхи, стремившиеся к изменению своего положения в политической системе государства, безуспешно предлагали регенту, вдовствующей королеве Леонор, проект допуска горожан к управлению (октябрь 1383). Леонор по требованию Хуана I провозгласила Беатриш королевой, что делало любое выступление против Кастилии бунтом против законного сеньора, права которого Хуан I приобретал как супруг. Провозглашение Беатриш королевой вызвало широкое недовольство в Португалии. Сигналом к восстанию послужило убийство фаворита королевы, после чего заговорщики во главе с легистом Алвару Паишем при поддержке толпы осадили дворец. Королева и ее двор бежали из охваченного волнением города. С целью снижения размаха народного движения, вышедшего из-под контроля зачинщиков, Паиш и его сторонники предложили королеве брак с магистром Ависского ордена (будущим Жоаном I ), отвергнутый ею. Вторым пиком Л. в. стало собрание 8 декабря 1383 в монастыре Сан-Домингуш, где Ависского магистра провозгласили Правителем королевства. При Правителе был создан совет из представителей городских верхов и легистов, образован орган представительства ремесленников в совете города. Дальнейшее развитие Л. в. было прервано вторжением кастильских войск и осадой Лиссабона (португало-кастильская война 1384—1385), которые консолидировали горожан и одновременно сместили акценты с социальных проблем на военно-политические.

Л. в. — высшая точка развития кризисной ситуации в Португалии. Политическое положение городского сословия не соответствовало его экономическому весу; угроза подчинения Кастилии резко повысила его социально-политическую активность. Л. в. было начато городской верхушкой, но быстро демократизировалось. Неоднородность социального состава участников отразила социальную неоднородность средневекового Лиссабона, где в связи с падением численности городского населения из-за эпидемий чумы и притоком переселенцев из сельских районов сформировался заметный слой малоквалифицированных поденщиков. Этот слой обеспечил восходящую линию развития Л. в. Городские низы не смогли воспользоваться плодами восстания, однако достижение городской верхушкой политической власти реализовалось лишь как следствие выступления городских масс. Л. в. — важная составная часть кризиса 1383—1385, в ходе которого городское движение стало основой политической консолидации Португалии при первых королях Ависской династии .

Лит. : Caetano M. O concelho de Lisboa na crise de 1383—1385 // Academia Portuguesa da Historia. Anais. 2 ser. V. 4. Lisboa, 1953; Coelho A. B. A revolucao de 1383: tentativa de caracterizacao. Lisboa, 1981; Serrao J. O caracter social da Revolucao de 1383. Lisboa, 1981; Borges Coelho A. A Revolucao de 1383. Lisboa, 1981; Caetano M. A crise nacional de 1383—1385: subsidios para o seu estudo. Lisboa, 1985; Черных А. П. Лиссабонское восстание 1383 г. // Средние века. Вып. 51. М., 1988; Cortes portuguesas: reinado de D. Fernando I (136701511383) / A. H. de Oliveira Marques. Vol. 1—2. Lisboa, 1990—1993.