ЛИСС ИОГАНН

ЛИСС ИОГАНН - немецкий живописец , работавший в Италии.

Сын жи­во­пис­ца гер­цо­гов Голь­штейн­ских Ио­ган­на Лис­са. Со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ни­дер­лан­ды, ис­пы­тал влия­ние гар­лем­ских мас­те­ров (Х. Гол­циу­са, Д. Хал­са, К. ван Ман­де­ра), в Ан­твер­пе­не - П.П. Ру­бен­са, А. Янс­се­на, Я. Йор­дан­са. В Ве­не­ции, ку­да Лисс при­был около 1620 года, он ока­зал­ся в кру­гу Д. Фет­ти. Прив­нёс в ве­не­ци­ан­скую тра­ди­цию жи­во­пи­си ни­дерландские сю­же­ты и мо­ти­вы по­все­днев­ной жиз­ни («Блуд­ный сын», около 1621 года, Га­ле­рея АХ, Ве­на). Пре­бы­ва­ние в Ри­ме (около 1622 - около 1625 годов) по­зво­ли­ло Лиссу бли­же по­зна­ко­мить­ся с тра­ди­ция­ми ка­ра­вад­жиз­ма («Блуд­ный сын, пи­рую­щий в об­ще­ст­ве блуд­ниц», Национальный му­зей немецкого искусства, Нюрн­берг; «Юдифь», около 1623 года, Национальная га­ле­рея, Лон­дон; «Амур-по­бе­ди­тель», около 1623 года, Ху­дожественный му­зей, Клив­ленд). Клас­си­ци­зи­рую­щим влия­ни­ем Ан. Кар­рач­чи от­ме­че­ны ми­фо­ло­гические про­из­ве­де­ния Лисса («Туа­лет Ве­не­ры», около 1624 года, за­мок Вай­сен­штайн, Пом­мерс­фель­ден). По воз­вра­ще­нии в Ве­не­цию (около 1625 года) рим­ско-фламандский реа­лизм его бо­лее ран­них ра­бот ока­зал­ся урав­но­ве­шен тра­ди­ция­ми ве­не­ци­ан­ской жи­во­пи­си, вос­хо­дя­щи­ми к Ти­циа­ну и Я. Тин­то­рет­то. Ра­бо­ты это­го пе­рио­да («Ви­де­ние свя­то­го Пав­ла», около 1627 года, Государственные му­зеи, Бер­лин; «Ви­де­ние свя­то­го Ие­ро­ни­ма», около 1628 года, церковь Святого Ни­ко­лая То­лен­тин­ско­го, Ве­не­ция; «Ге­ракл на рас­пу­тье», около 1628 года, КГ, Дрез­ден) от­ли­ча­ют­ся сво­бод­ным маз­ком, ба­роч­ной слож­но­стью ком­по­зи­ций и пред­вос­хи­ща­ют ве­не­ци­ан­скую жи­во­пись XVIII века.