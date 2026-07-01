ЛИСС ИОГАНН
ЛИСС ИОГАНН - немецкий живописец, работавший в Италии.
Сын живописца герцогов Гольштейнских Иоганна Лисса. Совершил путешествие в Нидерланды, испытал влияние гарлемских мастеров (Х. Голциуса, Д. Халса, К. ван Мандера), в Антверпене - П.П. Рубенса, А. Янссена, Я. Йорданса. В Венеции, куда Лисс прибыл около 1620 года, он оказался в кругу Д. Фетти. Привнёс в венецианскую традицию живописи нидерландские сюжеты и мотивы повседневной жизни («Блудный сын», около 1621 года, Галерея АХ, Вена). Пребывание в Риме (около 1622 - около 1625 годов) позволило Лиссу ближе познакомиться с традициями караваджизма («Блудный сын, пирующий в обществе блудниц», Национальный музей немецкого искусства, Нюрнберг; «Юдифь», около 1623 года, Национальная галерея, Лондон; «Амур-победитель», около 1623 года, Художественный музей, Кливленд). Классицизирующим влиянием Ан. Карраччи отмечены мифологические произведения Лисса («Туалет Венеры», около 1624 года, замок Вайсенштайн, Поммерсфельден). По возвращении в Венецию (около 1625 года) римско-фламандский реализм его более ранних работ оказался уравновешен традициями венецианской живописи, восходящими к Тициану и Я. Тинторетто. Работы этого периода («Видение святого Павла», около 1627 года, Государственные музеи, Берлин; «Видение святого Иеронима», около 1628 года, церковь Святого Николая Толентинского, Венеция; «Геракл на распутье», около 1628 года, КГ, Дрезден) отличаются свободным мазком, барочной сложностью композиций и предвосхищают венецианскую живопись XVIII века.