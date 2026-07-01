ЛИСПЕКТОР КЛАРИСИ

ЛИСПЕКТОР КЛАРИСИ - бразильская писательница.

Из еврейской се­мьи, эмиг­ри­ро­вав­шей в Бра­зи­лию (1922). В 1943 году окон­чи­ла юри­дический факультет Бра­зиль­ско­го университета. Не­од­но­крат­но бы­ва­ла в Ита­лии, Анг­лии, Швей­ца­рии, США. Твор­че­ст­во Лиспектор, круп­ней­шей пред­ста­ви­тель­ни­цы латино-американской но­вой литературы 2-й половины XX века, от­ра­зи­ло влия­ние раз­но­об­раз­ных фи­лософских и ре­лигиозных ис­точ­ни­ков и уче­ний (Упа­ни­шад, Биб­лии , каб­ба­лы, не­о­п­ла­то­низ­ма, воз­зре­ний С. Кьер­ке­го­ра, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, М. Хай­дег­ге­ра). Ран­ние ро­ма­ны Лиспектор «Близ ди­ко­го серд­ца» («Perto do coração sel­vagem», 1943), «Люс­т­ра» («O lustre», 1946), «Оса­ж­дён­ный го­род» («A cidade citiada», 1949; русский перевод 1997) по­строе­ны на столк­но­ве­нии двух спо­со­бов вос­при­ятия ми­ра - ин­туи­тив­но­го и ра­цио­наль­но­го; сим­во­лическим зна­че­ни­ем в них на­де­ля­ют­ся об­ра­зы во­ды, ре­ки, де­ре­ва, кор­ней, пус­то­ты.

В от­кры­ваю­щем зре­лый пе­ри­од твор­че­ст­ва Лиспектор ро­ма­не «Яб­ло­ко во тьме» («A maçã no escuro», 1961) ге­рой, по­зна­вая дей­ст­ви­тель­ность и са­мо­го се­бя, при­хо­дит к вос­при­ятию ми­ра как са­краль­ной це­ло­ст­но­сти, про­яв­ляю­щей­ся в при­род­ных си­лах и эро­тической сти­хии. В ро­ма­не «Страсть по G.H.» («A paixão segundo G.H.», 1964), на­сы­щен­ном чи­сло­вой и музыкальной сим­во­ли­кой, путь от лож­ных по­до­бий к ис­ти­не про­ле­га­ет че­рез жерт­во­при­но­ше­ние, ми­ро­со­зи­да­тель­ная цен­ность ко­то­ро­го од­но­вре­мен­но под­твер­жда­ет­ся и гро­те­ск­но уни­чи­жа­ет­ся (жерт­ва - та­ра­ка­ни­ха, оли­це­тво­ряю­щая мать-пра­ро­ди­тель­ни­цу). Ис­то­рической ре­аль­но­сти во­енной дик­та­ту­ры, ус­та­но­вив­шей­ся в 1964 году, Лиспектор про­ти­во­пос­тав­ля­ет идею со­тво­ре­ния то­таль­ной куль­ту­ры: ро­ман «Уче­ни­ца, или Кни­га ра­до­стей» («Uma aprendizagem, ou O livro dos prazeres», 1969) раз­ви­ва­ет­ся в при­по­ми­на­нии ев­ропейских ми­фов и ле­генд; лу­боч­ная кни­га «Час звез­ды» («A hora da estre­la», 1977, русский перевод 2000) по­ве­ст­ву­ет о го­тов­но­сти бра­зиль­цев к стра­да­нию и смер­ти, а путь к воз­ро­ж­де­нию об­на­ру­жи­ва­ет­ся в ис­кон­ной народной куль­ту­ре.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Лиспектор - ро­ма­ны «Жи­вая во­да» («Agua viva», 1973), «Ды­ха­ние жиз­ни: пуль­са­ции» («Um sopro de vida: Pulsa­ções», издан в 1978 году); кни­ги для де­тей, сборники рас­ска­зов, пе­ре­во­ды.

Сочинения:

Melhores contos. 3 ed. São Paulo, 2001.