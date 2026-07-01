ЛИСПЕКТОР КЛАРИСИ
ЛИСПЕКТОР КЛАРИСИ - бразильская писательница.
Из еврейской семьи, эмигрировавшей в Бразилию (1922). В 1943 году окончила юридический факультет Бразильского университета. Неоднократно бывала в Италии, Англии, Швейцарии, США. Творчество Лиспектор, крупнейшей представительницы латино-американской новой литературы 2-й половины XX века, отразило влияние разнообразных философских и религиозных источников и учений (Упанишад, Библии, каббалы, неоплатонизма, воззрений С. Кьеркегора, Ф.М. Достоевского, М. Хайдеггера). Ранние романы Лиспектор «Близ дикого сердца» («Perto do coração selvagem», 1943), «Люстра» («O lustre», 1946), «Осаждённый город» («A cidade citiada», 1949; русский перевод 1997) построены на столкновении двух способов восприятия мира - интуитивного и рационального; символическим значением в них наделяются образы воды, реки, дерева, корней, пустоты.
В открывающем зрелый период творчества Лиспектор романе «Яблоко во тьме» («A maçã no escuro», 1961) герой, познавая действительность и самого себя, приходит к восприятию мира как сакральной целостности, проявляющейся в природных силах и эротической стихии. В романе «Страсть по G.H.» («A paixão segundo G.H.», 1964), насыщенном числовой и музыкальной символикой, путь от ложных подобий к истине пролегает через жертвоприношение, миросозидательная ценность которого одновременно подтверждается и гротескно уничижается (жертва - тараканиха, олицетворяющая мать-прародительницу). Исторической реальности военной диктатуры, установившейся в 1964 году, Лиспектор противопоставляет идею сотворения тотальной культуры: роман «Ученица, или Книга радостей» («Uma aprendizagem, ou O livro dos prazeres», 1969) развивается в припоминании европейских мифов и легенд; лубочная книга «Час звезды» («A hora da estrela», 1977, русский перевод 2000) повествует о готовности бразильцев к страданию и смерти, а путь к возрождению обнаруживается в исконной народной культуре.
Среди других произведений Лиспектор - романы «Живая вода» («Agua viva», 1973), «Дыхание жизни: пульсации» («Um sopro de vida: Pulsações», издан в 1978 году); книги для детей, сборники рассказов, переводы.
Сочинения:
Melhores contos. 3 ed. São Paulo, 2001.