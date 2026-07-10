ЛИСОВСКИЙ ВИНЦЕНТЫ ФЕЛИКС

Родился в семье польского землевладельца, гайсинского уездного предводителя дворянства Карла Викентьевича Лисовского. Обучался в частной гимназии в Одессе , затем окончил медицинский факультет Московского университета . В годы учёбы в университете сблизился с народовольцами, за что в результате был выслан в Вятскую губернию. Во время ссылки, продлившейся год, вёл врачебную практику. Благодаря усилиям семьи получил разрешение вернуться в Москву , где в 1880 году окончил университет. После этого уехал в Париж , где продолжил учёбу под руководством профессора Жана Мартена Шарко, специализировался в области кардиологии. В 1883 году, возвратившись из Франции , обосновался в Умани, а имение Полох, где родился, передал в управление брата. Дом Лисовского был важным центром польской культурной и общественной жизни в Умани. Вместе с женой занимался благотворительностью, в 1902–1903 годах основал «Общество благотворительности», которым в дальнейшем руководила его супруга. В 1905 году инициировал создание в Умани польский культурный клуб «Очаг» («Ognisko»). Был членом Уманско-липовецкого крестьянского общества и медицинского общества.

В 1905 году принял участие в первом съезде партии кадетов, где познакомился и сблизился с Ф. И. Родичевым . В 1907 году был избран депутатом Государственной думы II созыва Подольским губернским избирательным собранием от общего состава выборщиков. Был членом Польского коло, состоял в аграрной комиссии и комиссии по народному образованию. После роспуска Думы 3 июня 1907 года вернулся в Умань, где продолжал заниматься образовательной, общественной и национальной работой. Там же в 1918 году скончался и был похоронен.

Был женат на Марии Вышинской (1863–1927). В семье родилась дочь Мария Франциска.