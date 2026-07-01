ЛИСОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛИСОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский библиограф, книговед.

Действительный статский советник (1906). Дво­ря­нин . Учил­ся в Зем­ле­дельческом институте в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1874-1875 годы). В 1879-1914 годах слу­жил гражданским чи­нов­ни­ком в кан­це­ля­рии Во­енного министерства (де­ло­про­из­во­ди­тель по артиллерийским и инженерным де­лам). Од­но­вре­мен­но учил­ся по клас­су пе­ния в Санкт-Пе­тербургской консерватории (1879-1881 годы), где так­же чи­тал лек­ции по ис­то­рии му­зы­ки (1880-1881 годы); в 1880-е годы по­сто­ян­ный те­ат­раль­ный и музыкальный кри­тик в га­зе­тах «Те­атр», «Зри­тель», журнале «Все­мир­ная ил­лю­ст­ра­ция» и др. С 1914 года жил пре­имущественно в Мо­ск­ве.

Ре­дак­тор журнала «Рос­сий­ская биб­лио­гра­фия» (1881-1882 годы), фак­тический ре­дак­тор-из­да­тель журнала «Биб­лио­граф» (1884-1894 годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров и ак­тив­ный уча­ст­ник 1-го съез­да русских дея­те­лей по пе­чат­но­му де­лу (Санкт-Пе­тер­бург, 1895), на ко­то­ром пред­ло­жил пер­вую про­грам­му ста­ти­стического ис­сле­до­ва­ния книж­но­го де­ла, вы­сту­пил ини­циа­то­ром соз­да­ния специального государственного ор­га­на биб­лио­гра­фической ре­ги­ст­ра­ции и ста­ти­стического учё­та пе­чат­ной про­дук­ции - Книж­ной па­ла­ты (об­ра­зо­ва­на при его уча­стии в 1917 году, ны­не Рос­сий­ская книж­ная па­ла­та). То­гда же Лисовский пред­ло­жил пе­чатать на обо­ро­те ти­туль­но­го лис­та кни­ги её биб­лио­гра­фическое опи­са­ние («ка­та­ло­гиза­ция в из­да­нии»), что за­кла­ды­ва­ло ос­но­вы еди­но­об­раз­ной стан­дарт­ной фор­мы опи­са­ния про­из­ве­де­ний пе­ча­ти и цен­тра­ли­зованной ка­та­ло­ги­за­ции (по­лу­чи­ла ши­ро­кое при­ме­не­ние: ис­поль­зу­ет­ся Библиотекой Кон­грес­са США с 1971 года, в Рос­сии - с 1984 года). Пер­вым пред­ло­жил вве­сти стан­дар­ти­за­цию в бу­маж­ное про­изводство, ука­зал на не­об­хо­ди­мость еди­но­го раз­ме­ра пе­чат­но­го лис­та.

Со­ста­вил пол­ный биб­лио­гра­фический свод пе­рио­дических из­да­ний на русском языке XVIII-XIX веков, клас­си­че­ский по ме­то­ди­ке и ис­пол­не­нию («Рус­ская пе­рио­ди­че­ская пе­чать. 1703-1900 годы», выпуски 1-4, 1895-1915 годы; пе­ре­из­дан без таб­лиц под названием «Биб­лио­гра­фия рус­ской пе­рио­ди­че­ской пе­ча­ти. 1703-1900 годы», 1915; ре­принт­ное вос­про­из­ве­де­ние пе­ре­из­да­ния: тома 1-2, 1995).

Ос­но­во­по­лож­ник отечественного кни­го­ве­де­ния. Пер­во­на­чаль­но (1884) ото­жде­ст­в­лял его с биб­лио­гра­фи­ей, впо­след­ст­вии (к 1913 году) рас­смат­ри­вал как эн­цик­ло­пе­дическую нау­ку, пред­ме­том ко­то­рой яв­ля­ют­ся кни­го­про­из­вод­ст­во, кни­го­рас­про­ст­ра­не­ние, кни­го­опи­са­ние (биб­лио­гра­фия), ста­ти­сти­ка пе­ча­ти и пра­во­вые ас­пек­ты ука­зан­ных об­лас­тей. Це­лью кни­го­ве­де­ния счи­тал «изу­че­ние эво­лю­ции кни­ги в её ка­че­ст­вен­ном и ко­ли­че­ст­вен­ном от­но­ше­ни­ях»; рас­смат­ри­вал кни­гу как яв­ле­ние трёх по­ряд­ков (биб­лио­гра­фи­че­ско­го, ис­то­ри­че­ско­го, со­ци­аль­но­го). Свои тео­ре­тические взгля­ды из­ло­жил в стать­ях «Биб­лио­гра­фия и биб­лио­гра­фи­че­ское об­ще­ст­во» («Биб­лио­граф», 1884, № 1), «Ма­те­риа­лы для сло­ва­ря рус­ско­го кни­го­веде­ния» (там же, 1891, № 1), а так­же в книге «Кни­го­ве­де­ние, его пред­мет и за­да­чи» (опубликована по­смерт­но, 1922). Впер­вые раз­ра­бо­тал и чи­тал тео­ре­тический курс кни­го­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бург­ском (с 1914 года Пет­ро­град­ском) (1913-1917 годы) и Мо­с­ков­ском (1916-1919 годы) университетах, в Московском городском на­род­ном университете имени А.Л. Ша­няв­ско­го (1917).

Дея­тель­ный член многих об­ществ и ко­мис­сий, уча­ст­во­вал в соз­да­нии Московского биб­лио­гра­фического круж­ка (1889; в 1900 году пре­об­ра­зо­ван в Русское биб­лио­гра­фическое общество), ор­га­ни­за­тор Русского биб­лио­филь­ско­го общества (1917). В 1918 году уча­ст­во­вал в ор­га­ни­зо­ван­ных Нар­ко­ма­том про­све­ще­ния со­ве­ща­ни­ях по биб­лио­теч­но­му де­лу, в ра­бо­тах ко­мис­сий по со­став­ле­нию свод­но­го ка­та­ло­га круп­ней­ших на­учных биб­лио­тек и по му­зей­но­му де­лу.

Сочинения:

Му­зы­каль­ный ка­лен­дарь-аль­ма­нах и спра­воч­ная книж­ка на 1890 г. СПб., 1889;

Крат­кий очерк сто­лет­ней дея­тель­но­сти ти­по­гра­фии Гла­зу­но­вых в свя­зи с раз­ви­ти­ем их кни­го­из­да­тель­ст­ва. 1803–1903. СПб., 1903;

Ра­бо­чие в во­ен­ном ве­дом­ст­ве. СПб., 1906;

Кни­го­ве­де­ние как пред­мет пре­по­да­ва­ния, его сущ­ность и за­да­чи. П., 1915