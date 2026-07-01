ЛИСОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛИСОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский библиограф, книговед.
Действительный статский советник (1906). Дворянин. Учился в Земледельческом институте в Санкт-Петербурге (1874-1875 годы). В 1879-1914 годах служил гражданским чиновником в канцелярии Военного министерства (делопроизводитель по артиллерийским и инженерным делам). Одновременно учился по классу пения в Санкт-Петербургской консерватории (1879-1881 годы), где также читал лекции по истории музыки (1880-1881 годы); в 1880-е годы постоянный театральный и музыкальный критик в газетах «Театр», «Зритель», журнале «Всемирная иллюстрация» и др. С 1914 года жил преимущественно в Москве.
Редактор журнала «Российская библиография» (1881-1882 годы), фактический редактор-издатель журнала «Библиограф» (1884-1894 годы). Один из организаторов и активный участник 1-го съезда русских деятелей по печатному делу (Санкт-Петербург, 1895), на котором предложил первую программу статистического исследования книжного дела, выступил инициатором создания специального государственного органа библиографической регистрации и статистического учёта печатной продукции - Книжной палаты (образована при его участии в 1917 году, ныне Российская книжная палата). Тогда же Лисовский предложил печатать на обороте титульного листа книги её библиографическое описание («каталогизация в издании»), что закладывало основы единообразной стандартной формы описания произведений печати и централизованной каталогизации (получила широкое применение: используется Библиотекой Конгресса США с 1971 года, в России - с 1984 года). Первым предложил ввести стандартизацию в бумажное производство, указал на необходимость единого размера печатного листа.
Составил полный библиографический свод периодических изданий на русском языке XVIII-XIX веков, классический по методике и исполнению («Русская периодическая печать. 1703-1900 годы», выпуски 1-4, 1895-1915 годы; переиздан без таблиц под названием «Библиография русской периодической печати. 1703-1900 годы», 1915; репринтное воспроизведение переиздания: тома 1-2, 1995).
Основоположник отечественного книговедения. Первоначально (1884) отождествлял его с библиографией, впоследствии (к 1913 году) рассматривал как энциклопедическую науку, предметом которой являются книгопроизводство, книгораспространение, книгоописание (библиография), статистика печати и правовые аспекты указанных областей. Целью книговедения считал «изучение эволюции книги в её качественном и количественном отношениях»; рассматривал книгу как явление трёх порядков (библиографического, исторического, социального). Свои теоретические взгляды изложил в статьях «Библиография и библиографическое общество» («Библиограф», 1884, № 1), «Материалы для словаря русского книговедения» (там же, 1891, № 1), а также в книге «Книговедение, его предмет и задачи» (опубликована посмертно, 1922). Впервые разработал и читал теоретический курс книговедения в Санкт-Петербургском (с 1914 года Петроградском) (1913-1917 годы) и Московском (1916-1919 годы) университетах, в Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского (1917).
Деятельный член многих обществ и комиссий, участвовал в создании Московского библиографического кружка (1889; в 1900 году преобразован в Русское библиографическое общество), организатор Русского библиофильского общества (1917). В 1918 году участвовал в организованных Наркоматом просвещения совещаниях по библиотечному делу, в работах комиссий по составлению сводного каталога крупнейших научных библиотек и по музейному делу.
Сочинения:
Музыкальный календарь-альманах и справочная книжка на 1890 г. СПб., 1889;
Краткий очерк столетней деятельности типографии Глазуновых в связи с развитием их книгоиздательства. 1803–1903. СПб., 1903;
Рабочие в военном ведомстве. СПб., 1906;
Книговедение как предмет преподавания, его сущность и задачи. П., 1915