ЛИСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИОСИФ
ЛИСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИОСИФ - польский военный деятель, активный участник собий Смутного времени и Речи Посполитой интервенции начала XVII века.
Происходил из шляхты. Участвовал в Валашской кампании 1600-1601 годов, польско-шведской войне 1600-1609 годов. В январе 1604 года стал одним из зачинщиков солдатского бунта. В 1606-1607 годах принял участие в Сандомирском рокоше, за что был приговорён к «лишению чести» и изгнанию. Чтобы избежать наказания, Лисовский в 1607 году вместе с 200 участниками рокоша ушёл в Русское государство и присоединился в Трубчевске к войску Лжедмитрия II. Убедил возглавлявшего его войско «гетмана» М. Меховецкого в целесообразности похода на Брянск, в результате чего приверженцы самозванца безуспешно осаждали город два месяца.
Весной 1608 года Лисовский с отрядом рокошан и казаков, уцелевших после подавления Болотникова восстания 1606-1607 годов, отправлен в набег на рязанские города. В результате набега Лисовский собрал необходимые для самозванца деньги, продовольствие, фураж и, захватив Коломну, попытался прорваться в Тушинский лагерь, но 28.6(8.7).1608 года был разгромлен у Медвежьего брода правительственными войсками под командованием боярина князя И.С. Куракина. Лисовский отступил к Владимиру, а затем к Нижнему Новгороду. Пополнив свой отряд новыми повстанцами, Лисовский в августе 1608 года прорвался в Тушино.
В 1608-1609 годах Лисовский вместе с Я. Сапегой участвовал в Троицкой осаде 1608-1610 годов. В боях отличался смелостью и безжалостностью. В феврале 1609 года приказал казнить пленных. Сапега неоднократно посылал Лисовского и его казаков в карательные экспедиции в Ярославский, Костромской, Галицкий и Вологодский уезды (зимой 1608/1609 годов), а также в Суздальский и Владимирский (апрель 1609 года), Ярославский и Костромской (май - июнь 1609 года) уезды. 28.6(8.7).1609 года отряд Лисовского потерпел поражение от правительственных войск во время переправы через Волгу у Кинешмы и с трудом отступил к Троице-Сергиеву монастырю.
В августе 1609 года Лисовский принял участие в неудачном для тушинцев походе к Троицкому Макарьеву Калязину монастырю. Затем отряд Лисовского через Ростов отступил в Суздаль, где несколько месяцев отбивал атаки правительственных войск. Весной 1610 года Лисовский и А.З. Просовецкий с 4-тысячным отрядом литовцев, казаков и татар были изгнаны из Суздаля. Совершив глубокий рейд по тылам правительственных войск, они разграбили Ростов, Троицкий Макарьев Калязин монастырь и попытались закрепиться в сохранивших верность самозванцу Великих Луках и Пскове. В сентябре 1610 года по просьбе псковичей Лисовский совершил поход на Ивангород и вынудил шведов снять осаду крепости. Однако после этого псковичи отказались впускать силы Лисовского в город, в результате чего отряд Лисовского распался: Просовецкий с русскими служилыми людьми и казаками принял участие в движении земских ополчений, а Лисовский с солдатами из Речи Посполитой, татарами и присоединившимися к нему англичанами и ирландцами из шведского войска решил вернуться на службу к польскому королю. «Лисовчики» встали лагерем в псковском пригороде Заволочье и в течение 1610-1615 годов убивали и грабили население окрестностей Пскова и Новгорода.
Лисовскому удалось добиться прощения у короля и получить в командование сначала роту, а затем полк. После образования солдатами, требовавшими выплаты жалованья за войну в России, Брестской конфедерации в 1613 году Лисовский встал на сторону короля, что вызвало недовольство солдат и привело к уходу «лисовчиков» из опустошённой Псковщины. В марте 1615 года они вторглись в Северскую землю, где в течение полугода занимались грабежом и убивали местных жителей, разграбили Орёл и ряд других городов. В сражении 30.8(9.9).1615 года у города Орёл князю Д.М. Пожарскому удалось нанести «лисовчикам» поражение и переманить на свою сторону англичан и ирландцев. Не имея достаточных сил для борьбы с правительственными войсками, Лисовский ушёл к Кромам, затем к Болхову. После этого Лисовский сжёг Перемышль, направился к Вязьме, совершил набег на Ржевский, Кашинский, Угличский, Ярославский, Суздальский, Муромский уезды, а затем через рязанские, «береговые» и заокские города прорвался в Речь Посполиту, где его встретили как героя. После рейда Лисовского в Речи Посполитой уверились в успехе готовившегося похода королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) в Русское государство, в авангарде войска которого должны были следовать «лисовчики». Лисовский скоропостижно скончался, упав с лошади, в самом начале похода королевича Владислава.
Позднее «лисовчики» принимали активное участие в Тридцатилетней войне 1618-1648 годов.