ЛИСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИОСИФ

ЛИСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИОСИФ - польский военный деятель, активный участник собий Смутного времени и Речи Посполитой интервенции начала XVII века.

Про­ис­хо­дил из шлях­ты. Уча­ст­во­вал в Ва­лаш­ской кам­па­нии 1600-1601 годов, поль­ско-шведской вой­не 1600-1609 годов. В январе 1604 года стал од­ним из за­чин­щи­ков сол­дат­ско­го бун­та. В 1606-1607 годах при­нял уча­стие в Сан­до­мир­ском ро­ко­ше, за что был при­го­во­рён к «ли­ше­нию чес­ти» и из­гна­нию. Что­бы из­бе­жать на­ка­за­ния, Лисовский в 1607 году вме­сте с 200 уча­ст­ни­ка­ми ро­ко­ша ушёл в Русское государство и при­сое­ди­нил­ся в Труб­чев­ске к вой­ску Лже­дмит­рия II . Убе­дил воз­глав­ляв­ше­го его войско «гет­ма­на» М. Ме­хо­вец­ко­го в це­ле­со­об­раз­но­сти по­хо­да на Брянск, в ре­зуль­та­те че­го при­вер­жен­цы са­мо­зван­ца без­ус­пеш­но оса­ж­да­ли го­род два ме­ся­ца.

Вес­ной 1608 года Лисовский с от­ря­дом ро­ко­шан и ка­за­ков, уце­лев­ших по­сле по­дав­ле­ния Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, от­прав­лен в на­бег на ря­зан­ские го­ро­да. В ре­зуль­та­те на­бе­га Лисовский со­брал не­об­хо­ди­мые для са­мо­зван­ца день­ги, про­до­воль­ст­вие, фу­раж и, за­хва­тив Ко­лом­ну, по­пы­тал­ся про­рвать­ся в Ту­шин­ский ла­герь, но 28.6(8.7).1608 года был раз­гром­лен у Мед­вежь­е­го бро­да пра­ви­тельственными вой­ска­ми под ко­мандованием боя­ри­на князя И.С. Ку­ра­ки­на. Лисовский от­сту­пил к Вла­ди­ми­ру, а за­тем к Ниж­не­му Нов­го­ро­ду. По­пол­нив свой от­ряд но­вы­ми пов­стан­ца­ми, Лисовский в августе 1608 года про­рвал­ся в Ту­ши­но.

В 1608-1609 годах Лисовский вме­сте с Я. Са­пе­гой уча­ст­во­вал в Тро­иц­кой оса­де 1608-1610 годов. В бо­ях от­ли­чал­ся сме­ло­стью и без­жа­лост­но­стью. В феврале 1609 года при­ка­зал каз­нить плен­ных. Са­пе­га не­од­но­крат­но по­сы­лал Лисовского и его ка­за­ков в ка­ра­тель­ные экс­пе­диции в Яро­слав­ский, Ко­ст­ром­ской, Га­лиц­кий и Во­ло­год­ский уез­ды (зи­мой 1608/1609 годов), а так­же в Суз­даль­ский и Вла­ди­мир­ский (апрель 1609 года), Яро­слав­ский и Ко­ст­ром­ской (май - июнь 1609 года) уез­ды. 28.6(8.7).1609 года от­ряд Лисовского по­тер­пел по­ра­же­ние от пра­ви­тельственных войск во вре­мя пе­ре­пра­вы че­рез Вол­гу у Ки­неш­мы и с тру­дом от­сту­пил к Трои­це-Сер­гие­ву мо­на­сты­рю.

В августе 1609 года Лисовский при­нял уча­стие в не­удач­ном для ту­шин­цев по­хо­де к Тро­ицко­му Ма­карь­е­ву Ка­ля­зи­ну монастырю. За­тем от­ряд Лисовского че­рез Рос­тов от­сту­пил в Суз­даль, где несколько ме­ся­цев от­би­вал ата­ки пра­ви­тельственных войск. Вес­ной 1610 года Лисовский и А.З. Про­со­вец­кий с 4-ты­сяч­ным от­ря­дом ли­тов­цев, ка­за­ков и та­тар бы­ли из­гна­ны из Суз­да­ля. Со­вер­шив глу­бо­кий рейд по ты­лам пра­ви­тельственных войск, они раз­гра­би­ли Рос­тов, Тро­иц­кий Ма­карь­ев Ка­ля­зин монастырь и по­пы­та­лись за­кре­пить­ся в со­хра­нив­ших вер­ность са­мо­зван­цу Ве­ли­ких Лу­ках и Пско­ве. В сентябре 1610 года по прось­бе пско­ви­чей Лисовский со­вер­шил по­ход на Иван­го­род и вы­ну­дил шве­дов снять оса­ду кре­по­сти. Од­на­ко по­сле это­го пско­ви­чи от­ка­за­лись впус­кать си­лы Лисовского в го­род, в ре­зуль­та­те че­го от­ряд Лисовского рас­пал­ся: Про­со­вец­кий с русскими слу­жи­лы­ми людь­ми и ка­за­ка­ми при­нял уча­стие в дви­же­нии зем­ских опол­че­ний, а Лисовский с сол­да­та­ми из Ре­чи По­спо­ли­той, та­та­ра­ми и при­сое­ди­нив­ши­ми­ся к не­му анг­ли­ча­на­ми и ир­ланд­ца­ми из шведского вой­ска ре­шил вер­нуть­ся на служ­бу к польскому ко­ро­лю. «Ли­сов­чи­ки» вста­ли ла­ге­рем в псков­ском при­го­ро­де За­во­ло­чье и в те­че­ние 1610-1615 годов уби­ва­ли и гра­би­ли на­се­ле­ние ок­ре­ст­но­стей Пско­ва и Нов­го­ро­да.

Лисовскому уда­лось до­бить­ся про­ще­ния у ко­ро­ля и по­лу­чить в ко­ман­до­ва­ние сна­ча­ла ро­ту, а за­тем полк. По­сле об­ра­зо­ва­ния сол­да­та­ми, тре­бо­вав­ши­ми вы­пла­ты жа­ло­ва­нья за вой­ну в Рос­сии, Бре­ст­ской кон­фе­де­ра­ции в 1613 году Лисовский встал на сто­рону ко­ро­ля, что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во сол­дат и при­ве­ло к ухо­ду «ли­сов­чи­ков» из опус­то­шён­ной Псков­щи­ны. В мар­те 1615 года они вторг­лись в Се­вер­скую зем­лю, где в те­че­ние по­лу­го­да за­ни­ма­лись гра­бе­жом и уби­ва­ли ме­ст­ных жи­те­лей, раз­гра­би­ли Орёл и ряд других го­ро­дов. В сра­же­нии 30.8(9.9).1615 года у города Орёл князю Д.М. По­жар­ско­му уда­лось на­нес­ти «ли­сов­чи­кам» по­ра­же­ние и пе­ре­ма­нить на свою сто­ро­ну анг­ли­чан и ир­ланд­цев. Не имея дос­та­точ­ных сил для борь­бы с пра­ви­тельственными вой­ска­ми, Лисовский ушёл к Кро­мам, за­тем к Бол­хо­ву. По­сле это­го Лисовский сжёг Пе­ре­мышль, на­пра­вил­ся к Вязь­ме, со­вер­шил на­бег на Ржев­ский, Ка­шин­ский, Уг­лич­ский, Яро­слав­ский, Суз­даль­ский, Му­ром­ский уез­ды, а за­тем че­рез ря­зан­ские, «бе­ре­го­вые» и за­ок­ские го­ро­да про­рвал­ся в Речь По­спо­ли­ту, где его встре­ти­ли как ге­роя. По­сле рей­да Лисовского в Ре­чи По­спо­ли­той уве­ри­лись в ус­пе­хе го­то­вив­ше­го­ся по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) в Русское государство, в аван­гар­де вой­ска ко­то­ро­го долж­ны бы­ли сле­до­вать «ли­сов­чи­ки». Лисовский ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся, упав с ло­ша­ди, в са­мом на­ча­ле по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва.

Позд­нее «ли­сов­чи­ки» при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годов.