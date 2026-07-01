ЛИСНЯНСКАЯ ИННА ЛЬВОВНА

ЛИСНЯНСКАЯ ИННА ЛЬВОВНА - русская поэтесса.

Же­на С.И. Лип­ки­на. В го­ды Великой Отечественной вой­ны бы­ла са­ни­тар­кой в гос­пи­та­ле. Учи­лась в Ба­кин­ском университете (1950-1951 годы). В 1960 году пе­ре­еха­ла в Мо­ск­ву; учи­лась на Выс­ших литературных кур­сах при СП СССР. Де­бю­ти­ро­ва­ла в пе­ча­ти в 1948 году. Пер­вый по­этический сборник - «Это бы­ло со мною» (1957). Уча­стие в не­под­цен­зур­ном альмонахе «Мет­ро­поль» (1979) при­ве­ло к за­пре­ту её пуб­ли­ка­ций в СССР (до 1987 года). С 1980 года пе­ча­та­лась за ру­бе­жом.

Ав­тор свыше 20 по­этических книг: «Вер­ность» (1958), «Из пер­вых уст» (1966), «Ви­но­град­ный свет» (1978), «Воз­душ­ный пласт» (1990), «Оди­но­кий дар» (1995), «В при­го­ро­де Со­до­ма» (2002), «Сны ста­рой Евы» (2007) и др. Для нео­ро­ман­тической по­эзии Лиснянской ха­рак­тер­ны ре­лигиозные мо­ти­вы. Не­ред­ко по­эт об­ра­ща­ет­ся к биб­лей­ским об­раз­ам, на­де­ляя че­ло­ве­че­ские чув­ст­ва про­мыс­ли­тель­ным зна­че­ни­ем. Оди­но­че­ст­ву че­ло­ве­ка в со­циу­ме Лиснянская про­ти­во­пос­тав­ля­ет его со­при­част­ность из­на­чаль­ной гар­мо­нии ми­ро­зда­ния. Лю­бов­ная ли­ри­ка Лиснянской ак­цен­ти­ру­ет бы­ст­ро­теч­ность и тра­гич­ность зем­ной люб­ви, од­но­вре­мен­но гре­хов­ной и воз­вы­шен­ной. Лиснянская. пе­ре­во­ди­ла по­эзию Г. Ми­ст­раль, К.Ш. Ку­лие­ва, Ф.Г. Алие­вой. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­весть «Ве­ли­чи­на и функ­ция» (1999), ме­му­ар­ная про­за («Хва­сту­нья», 2006); ли­те­ра­ту­ро­ведческое ис­сле­до­ва­ние «Му­зы­ка "По­эмы без ге­роя" Ах­ма­то­вой » (1991).

Государственная премия Рос­сии (1998).

Сочинения:

Ие­ру­са­лим­ская тет­радь. М., 2004;

Шка­тул­ка: в ко­то­рой сти­хи и про­за. М., 2006