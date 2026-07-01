ЛИСНЯНСКАЯ ИННА ЛЬВОВНА
ЛИСНЯНСКАЯ ИННА ЛЬВОВНА - русская поэтесса.
Жена С.И. Липкина. В годы Великой Отечественной войны была санитаркой в госпитале. Училась в Бакинском университете (1950-1951 годы). В 1960 году переехала в Москву; училась на Высших литературных курсах при СП СССР. Дебютировала в печати в 1948 году. Первый поэтический сборник - «Это было со мною» (1957). Участие в неподцензурном альмонахе «Метрополь» (1979) привело к запрету её публикаций в СССР (до 1987 года). С 1980 года печаталась за рубежом.
Автор свыше 20 поэтических книг: «Верность» (1958), «Из первых уст» (1966), «Виноградный свет» (1978), «Воздушный пласт» (1990), «Одинокий дар» (1995), «В пригороде Содома» (2002), «Сны старой Евы» (2007) и др. Для неоромантической поэзии Лиснянской характерны религиозные мотивы. Нередко поэт обращается к библейским образам, наделяя человеческие чувства промыслительным значением. Одиночеству человека в социуме Лиснянская противопоставляет его сопричастность изначальной гармонии мироздания. Любовная лирика Лиснянской акцентирует быстротечность и трагичность земной любви, одновременно греховной и возвышенной. Лиснянская. переводила поэзию Г. Мистраль, К.Ш. Кулиева, Ф.Г. Алиевой. Среди других произведений: повесть «Величина и функция» (1999), мемуарная проза («Хвастунья», 2006); литературоведческое исследование «Музыка "Поэмы без героя" Ахматовой» (1991).
Государственная премия России (1998).
Сочинения:
Иерусалимская тетрадь. М., 2004;
Шкатулка: в которой стихи и проза. М., 2006