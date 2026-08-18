ЛИСКИНСКИЙ МУЗЕЙ

Лискинский историко-краеведческий музей.

Торжественное открытие Лискинского историко- краеведческого музея состоялось 9 сентября 2001 года. Этому событию предшествовала десятилетняя работа по переносу и реконструкции памятника архитектуры XIX века - пристанционной школы 1885 г. постройки.

В музее семь экспозиционных залов, художественный салон и выставочный зал, Картинная галерея им. Криворучко Василия Павловича. Картинная галерея была открытая в декабре 2011 года, здесь в постоянной экспозиции находится около 300 произведений, это единственный музей области, где постоянно демонстрируется Воронежское изобразительное искусство второй половины XX - начала XXI века.

Фонды музея составляют более 20 000 единиц хранения, самая ценная коллекция - художественная (более 1000 единиц). В основном это работы известных воронежских и лискинских художников. Основой коллекции картин является дар художника Криворучко В.П. и его друзей - художников.

Ежегодно в музее организуется 10 - 15 художественных и фотовыставок. Коллективом и Советом музея ежегодно издается краеведческий альманах «Петровская слобода».

На территории музея находится памятник поэту-земляку А.Б. Ромахову. Памятник воздвигнут в 2011 году на народные средства при участии коллектива музея. Автор - скульптор А. Лукьянов.

Иллюстрации:

Лискинский историко-краеведческий музей.