ЛИСИЙ, сын Кефала (др.-греч. Λυσίας)

Афинский судебный оратор ( «логограф» ), один из десяти аттических ораторов, которых александрийские ученые II–I вв. до н.э. признали классическими.

Отец Лисия, богатый владелец мастерской, переселился в Афины из Сиракуз, став метеком . После смерти отца Лисий жил в Фуриях на юге Италии, где получил хорошее риторическое образование. После провала Сицилийской экспедиции Лисий в числе других сторонников афинян был вынужден покинуть Фурии и перебраться в Афины. В 403 г. его имущество было конфисковано Тридцатью тиранами , Лисию удалось бежать. После этого он стал логографом, т.е. зарабатывал составлением судебных речей. Лисию так и не удалось стать афинским гражданином. Корпус Лисия состоит из сорока двух речей; принадлежность некоторых из них самому Лисию оспаривается современными учеными. Лисий считался мастером «этопеи» – высоко ценимого искусства составлять судебную речь так, чтобы она казалась сочиненной самим клиентом.

Сочинения :

Лисий. Речи / перевод С.И. Соболевского, предисловие Л.П. Маринович и Г.А. Кошеленко. М., 1994.

Исторические источники :

Лисий. Речи;

Дионисий Галикарнасский. Лисий;

Псевдо-Плутарх. Жизнеописание Лисия.