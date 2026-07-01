ЛИСИПП (греч. Λύσιππος)

Древнегреческий скульптор, один из трех великих представителей эпохи поздней классики, наряду с Праксителем и Скопасом .

Примерное время рождения (ок. 390 г. до н.э.) устанавливается по его акмэ: расцвет Лисиппа приходится на 328-325 гг. до н.э., а начало его творческой деятельности датируется между 372 и 362 гг. до н.э. Он работал, по меньшей мере, до 316 г. до н.э., когда будущий правитель Македонии Кассандр для основанной им Кассандрии захотел необыкновенную амфору и заказал таковую скульптору: Лисипп, «сопоставив множество разных глиняных сосудов, позаимствовал что-то от каждого и вылепил новый» (Athenaeus, XI, 784 – перевод Н. Т. Голинкевич).

Плиний утверждал, что Лисипп был автором 1500 работ, все – в бронзе (о Лисиппе – Plin. XXXIV, 37; 61-66). Самое знаменитое произведение Лисиппа, известное по римским копиям, – «Апоксиомен», т.е. «Соскребающий»: молодой атлет счищает с себя песок, точнее масло с песком, особым скребком – стригилем (strigilis). Оригинал когда-то стоял перед термами Агриппы, а когда Тиберий забрал восхитившую его статую, перенеся в свою спальню, возмущенный народ заставил принцепса вернуть Апоксиомена на место (Plin. XXXIV, 62). Лисиппова статуя Геракла , стоявшая на агоре Сикиона, послужила основой для создания мраморной копии, которую мы знаем под именем «Геракл Фарнезе» (Национальный археологический музей Неаполя). Другие работы, восходящие к утраченным оригиналам Лисиппа: скульптурные изображения Александра Македонского (Александра он ваял с детства, будучи любимым скульптором македонского царя); «Эрот с луком» (есть копии в нескольких музеях, в том числе в Эрмитаже, Британском музее); «Отдыхающий Гермес»(Национальный археологический музей Неаполя), «Кулачный боец» (Национальный римский музей, термы Диоклетиана), «Арес Людовизи» (Национальный римский музей, Палаццо Альтемпс) и т.д.

Лисипп несколько изменил канон Поликлета, делая тела более удлиненными, с пропорционально меньшими головами, что придавало им изящество и особую стройность. Как отмечает Плиний, «его особенностью считается выразительность произведений, соблюденная и в мельчайших деталях» (ibid., 65 – перевод Г.Я. Тароняна). Его ученик, Харес Линдский, изваял огромную статую Гелиоса – колосса Родосского, считавшегося одним из семи чудес света .

Исторические источники:

Плиний. Естественная история, кн. XXXIV;

Павсаний, кн. VI;

Афиней. Пир мудрецов, кн. XI;

Плутарх. Моралии, 335A-B; 360D.

Иллюстрация :

Апоксиомен. Римская копия I в. с оригинала Лисиппа. Ватикан, Museo Pio-Clementino.