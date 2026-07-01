ЛИСИПП (греч. Λύσιππος)
Древнегреческий скульптор, один из трех великих представителей эпохи поздней классики, наряду с Праксителем и Скопасом.
Примерное время рождения (ок. 390 г. до н.э.) устанавливается по его акмэ: расцвет Лисиппа приходится на 328-325 гг. до н.э., а начало его творческой деятельности датируется между 372 и 362 гг. до н.э. Он работал, по меньшей мере, до 316 г. до н.э., когда будущий правитель Македонии Кассандр для основанной им Кассандрии захотел необыкновенную амфору и заказал таковую скульптору: Лисипп, «сопоставив множество разных глиняных сосудов, позаимствовал что-то от каждого и вылепил новый» (Athenaeus, XI, 784 – перевод Н. Т. Голинкевич).
Плиний утверждал, что Лисипп был автором 1500 работ, все – в бронзе (о Лисиппе – Plin. XXXIV, 37; 61-66). Самое знаменитое произведение Лисиппа, известное по римским копиям, – «Апоксиомен», т.е. «Соскребающий»: молодой атлет счищает с себя песок, точнее масло с песком, особым скребком – стригилем (strigilis). Оригинал когда-то стоял перед термами Агриппы, а когда Тиберий забрал восхитившую его статую, перенеся в свою спальню, возмущенный народ заставил принцепса вернуть Апоксиомена на место (Plin. XXXIV, 62). Лисиппова статуя Геракла, стоявшая на агоре Сикиона, послужила основой для создания мраморной копии, которую мы знаем под именем «Геракл Фарнезе» (Национальный археологический музей Неаполя). Другие работы, восходящие к утраченным оригиналам Лисиппа: скульптурные изображения Александра Македонского (Александра он ваял с детства, будучи любимым скульптором македонского царя); «Эрот с луком» (есть копии в нескольких музеях, в том числе в Эрмитаже, Британском музее); «Отдыхающий Гермес»(Национальный археологический музей Неаполя), «Кулачный боец» (Национальный римский музей, термы Диоклетиана), «Арес Людовизи» (Национальный римский музей, Палаццо Альтемпс) и т.д.
Лисипп несколько изменил канон Поликлета, делая тела более удлиненными, с пропорционально меньшими головами, что придавало им изящество и особую стройность. Как отмечает Плиний, «его особенностью считается выразительность произведений, соблюденная и в мельчайших деталях» (ibid., 65 – перевод Г.Я. Тароняна). Его ученик, Харес Линдский, изваял огромную статую Гелиоса – колосса Родосского, считавшегося одним из семи чудес света.
Исторические источники:
Плиний. Естественная история, кн. XXXIV;
Павсаний, кн. VI;
Афиней. Пир мудрецов, кн. XI;
Плутарх. Моралии, 335A-B; 360D.
Иллюстрация:
Апоксиомен. Римская копия I в. с оригинала Лисиппа. Ватикан, Museo Pio-Clementino.