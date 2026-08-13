ЛИСИМАХ, сын Агафокла (др.-греч. Λυσίμαχος)

Один из соратников Александра Великого , а затем – активный участник борьбы диадохов .

Отец Лисимаха прибыл в Македонию с семьей (видимо, включая сына) из фессалийского города Краннона и поселился в Пелле, столице государства. Лисимах воспитывался при македонском дворе. Входя в окружение Александра (возможно, уже тогда как телохранитель), он был с царем с самого начала восточных походов (с 334 г. до н.э.). Лисимах участвовал в охоте на льва в Сирии (333/2 г. до н.э.), когда, убив огромного зверя, получил серьезные ранения (позднее во время такой же охоты в Согдиане Александр не позволил Лисимаху совершить подобное и сам убил выслеженного льва).

Несмотря на отсутствие соответствующих сведений в наших источниках, Лисимах, по-видимому, сражался во всех основных битвах македонян на Востоке – при Гранике (334 г.), Иссе (333 г.), Гавгамелах (331 г.) и Гидаспе (326 г. до н.э.), вероятно, всякий раз находясь в бою при персоне царя. Кроме того, он привлекался Александром и к исполнению отдельных поручений, во всяком случае, в индийской кампании. В 324 г. до н.э. в Сузах (столице Сузианы) Лисимах, наряду с другими телохранителями, был за свои заслуги увенчан Александром золотым венком.

При распределении постов и сатрапий в Вавилоне после смерти Александра (323 г. до н.э.) Лисимаху досталась в управление Фракия. Довольно долгое время он активно не участвовал в борьбе диадохов (его участие в ней в основном ограничивалось дипломатией), будучи занят войнами с фракийцами и укреплением собственной власти на доставшихся ему территориях. Ок. 305 г. до н.э. Лисимах вслед за Антигоном Одноглазым и его сыном Деметрием Полиоркетом и вместе с другими диадохами принял царский титул. В 302 г. до н.э. он вошел в очередную коалицию с Кассандром , Птолемеем и Селевком против Антигона, а затем со своей армией переправился в Малую Азию, начав против последнего боевые действия. Весной 301 г. до н.э. войска Лисимаха, усиленные контингентами Кассандра, соединились с войсками Селевка и в битве при Ипсе (Великая Фригия) совместными усилиями разгромили армию Антигона. При дележе победителями восточных владений побежденного Лисимаху досталась большая часть Малой Азии. В 288 г. до н.э. он вступил в коалицию с Селевком и Птолемеем, на этот раз направленную против Деметрия, тогдашнего македонского царя. В том же году Лисимах и царь Эпира Пирр вторглись в Македонию и поделили ее между собой, причем несколько лет спустя Лисимаху удалось вытеснить эпирского монарха из страны и таким образом получить над ней полную власть (285 г. до н.э.). Рост противоречий между Лисимахом и Селевком, последними из диадохов, в итоге привел стороны к военному конфликту. Развязка наступила в конце зимы – начале весны 281 г. до н.э., когда в сражении при Корупедионе (Великая Фригия) войска Селевка нанесли сокрушительное поражение армии Лисимаха, а сам он погиб в бою.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVIII-XXI;

Плутарх. Биографии Александра, Деметрия и Пирра;

Арриан. Поход Александра; Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIII-XVII.