ЛИСИЦКИЙ ЛАЗАРЬ МАРКОВИЧ

ЛИСИЦКИЙ ЛАЗАРЬ МАРКОВИЧ (псевдоним Эль Ли­сиц­кий, с 1920 года) - российский график, дизайнер, архитектор, теоретик архитектуры.

Учил­ся у Ю.М. Пэ­на в Ви­теб­ске (середина 1900-х годов) и на ар­хитектурном факультете Выс­шей тех­нической шко­лы в Дарм­штад­те (1909-1914 годы), в Риж­ском по­ли­тех­ническом институте, эва­куи­ро­ван­ном в Мо­ск­ву (1915-1916 годы). По­сле 1917 года был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров вы­ста­вок профессионального ев­рей­ско­го искусства; ра­бо­тал в Художественной сек­ции Московского со­ве­та де­пу­та­тов и в От­де­ле ИЗО Нар­ком­про­са (1918). По его эс­ки­зу ис­пол­не­но пер­вое зна­мя ВЦИК (1918). В ран­них гра­фических ра­бо­тах Лисицкого (1910-е годы) ещё за­мет­но влия­ние русского мо­дер­на; ил­лю­ст­ра­ции и оформ­ле­ние ря­да книг на иди­ше в 1917-1923 годах («Праж­ская ле­ген­да» М. Бро­дер­зо­на, 1917, и др.) со­че­та­ют сти­ли­сти­ку русского ку­бо­фу­ту­риз­ма с приё­ма­ми народного луб­ка.

С мая 1919 года Лисицкий ра­бо­тал в Ви­теб­ске, ру­ко­во­дил ар­хитектурной мас­тер­ской и мас­тер­ской пе­чат­ной гра­фи­ки в Народном ху­дожественном училище, воз­глав­ляе­мом М.З. Ша­га­лом. По­сле при­ез­да в Ви­тебск К.С. Ма­ле­ви­ча стал при­вер­жен­цем су­пре­ма­тиз­ма. Ак­тив­ный член объ­е­ди­не­ния Уно­вис («Ут­вер­ди­те­ли но­во­го ис­кус­ст­ва»), воз­ник­ше­го в Ви­теб­ске в 1919 году. Соз­да­вал пан­но и пла­ка­ты, со­че­тав­шие су­пре­ма­тическую бес­пред­мет­ность и аги­тационную на­прав­лен­ность («Кли­ном кра­с­ным бей бе­лых», 1919), в 1920 году офор­мил (совместно с др.) «Аль­ма­нах Уно­вис № 1» и спро­ек­ти­ро­вал «фи­гу­ри­ны» к ку­бо­фу­ту­ри­стической опе­ре «По­бе­да над Солн­цем» (текст А.Е. Кру­чё­ных и В.В. Хлеб­ни­ко­ва, му­зы­ка М.В. Ма­тю­ши­на), за­ду­мав эту по­ста­нов­ку (не осу­ще­ст­в­ле­на) как «элек­тро­ме­ха­ни­че­ское шоу» с ис­пол­ни­те­ля­ми-ма­рио­нет­ка­ми. В Ви­теб­ске Лисицкий изо­брёл и раз­вил собственный ва­ри­ант трёх­мер­ных су­пре­ма­тических ком­по­зи­ций - «про­унов» («про­ек­тов ут­вер­жде­ния но­во­го»), на­зы­вая их «пе­ре­са­доч­ны­ми стан­ция­ми от жи­во­пи­си к ар­хи­тек­ту­ре»; по мыс­ли ав­то­ра, они син­те­зи­ро­ва­ли ме­то­ды су­пре­ма­тиз­ма и кон­ст­рук­ти­виз­ма. В 1919-1920 годах на­пи­сал боль­шое ко­ли­че­ст­во жи­во­пис­ных «про­унов», часть из ко­то­рых бы­ла пе­ре­ве­де­на в гра­фическую фор­му и из­да­на в ви­де ли­то­гра­фий (1921 и 1923 годы).

В конце 1920 года Лисицкий пе­ре­ехал в Мо­ск­ву; уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ин­сти­ту­та ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры (Ин­хук). Осе­нью 1921 года был ко­ман­ди­ро­ван в Бер­лин; сыг­рал боль­шую роль в ус­та­нов­ле­нии свя­зей ме­ж­ду по­стре­во­лю­ци­он­ным русским аван­гар­диз­мом и ев­ропейскими но­ва­то­ра­ми - в осо­бен­но­сти бер­лин­ски­ми мас­те­ра­ми да­да­из­ма, груп­пой « Де Стейл » и Бау­хау­зом. Уча­ст­во­вал в об­ще­ев­ро­пей­ском дви­же­нии кон­ст­рук­ти­виз­ма, реа­ли­зо­вы­вая свои пред­став­ле­ния о ком­му­ни­ка­тив­ной ро­ли ди­зай­на как ин­тер­на­цио­наль­но­го язы­ка, по­нят­но­го вне форм сло­вес­но­го об­ще­ния. В 1922 году из­да­вал (совместно с И.Г. Эрен­бур­гом) журнал «Вещь. Object. Gegenstand» (на русском, французском и немецком язы­ках); ак­тив­но со­труд­ни­чал в из­да­нии жур­на­лов «Broom» (Бер­лин, 1922), «De Stijl» (Ам­стер­дам, 1922), «G» (совместно с Л. Мис ван дер Роэ, Бер­лин, 1922-1923 годы), «Merz» (совместно с К. Швит­тер­сом, Бер­лин, 1923-1924 годы), «ABC» (совместно с М. Ста­мом, Швей­ца­рия, 1925). В Бер­ли­не из­да­ны его книги «Су­пре­ма­ти­че­ский сказ про два квад­ра­та в шес­ти по­строй­ках» (для де­тей; 1922); так­же «Для го­ло­са» В.В. Мая­ков­ско­го (1923), где Лисицким впер­вые при­ме­не­ны ме­то­ды ви­зу­аль­но-про­странственного кон­ст­руи­ро­ва­ния кни­ги. В 1923 году ра­бо­тал в Гол­лан­дии, чи­тал док­ла­ды о русском искусстве; в 1924 году вы­ста­вил в Ве­не про­ект пе­ре­движ­ной «Ле­нин­ской три­бу­ны» (пе­ре­ра­бот­ка про­ек­та «Три­бу­ны для пло­ща­ди», 1920, вос­хо­див­ше­го к уто­пическим иде­ям Уно­ви­са). В 1924 году в рам­ках Боль­шой бер­лин­cкой ху­дожественной вы­став­ки скон­ст­руи­ро­вал «зал про­унов» - пер­вую кон­ст­рук­ти­ви­ст­скую по­пыт­ку во­пло­ще­ния форм стан­ко­вой кар­ти­ны в ре­аль­ном про­стран­ст­ве. Не­сколь­ко ме­ся­цев ле­чил­ся от ту­бер­ку­лё­за в Швей­ца­рии (1924-1925 годы), где при­сту­пил к про­ек­ти­ро­ва­нию «го­ри­зон­таль­но­го не­бо­скрё­ба», соз­дал ди­зай­нер­ское оформ­ле­ние для фир­мы «Пе­ли­кан».

Вер­нув­шись в Мо­ск­ву (в ию­не 1925 года), Лисицкий всту­пил в Ас­со­циа­цию но­вых ар­хи­тек­то­ров (АСНОВА); ему при­над­ле­жит ряд ар­хитектурных про­ек­тов (тек­стиль­но­го ком­би­на­та, до­ма-ком­му­ны, яхт-клу­ба, ком­плек­са издательства «Прав­да» и др.). Соз­дал ма­кет сце­нические ус­та­нов­ки для пье­сы «Хо­чу ре­бён­ка» С.М. Треть­я­ко­ва (1930, режиссер В.Э. Мей­ер­хольд, Те­атр имени Мей­ер­холь­да; по­ста­нов­ка не осу­ще­ст­в­ле­на). Пи­сал ста­тьи и трак­та­ты, про­па­ган­ди­рую­щие но­вую ви­зу­аль­ную куль­ту­ру. Ра­бо­тал в об­лас­ти фо­то­гра­фии, ис­поль­зуя ме­то­ды мон­та­жа и фо­то­грам­мы; со­з­да­вал порт­ре­ты (К. Швит­тер­са, Х. Ар­па и др.), при­ме­нял фо­то­гра­фию в ка­че­стве эле­мен­та книж­но­го оформ­ле­ния, пла­ка­тов, ди­зай­нер­ских про­ек­тов. Пре­по­да­вал во Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (1921 и с 1925 года; профессор).

Ра­бо­та Лисицкого над оформ­ле­ни­ем Все­со­юз­ной по­ли­гра­фичкеской вы­став­ки в Мо­ск­ве (1927), спро­ек­ти­ро­ван­ным и осу­ще­ст­в­лён­ным с ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем тех­нических и инженерных дос­ти­же­ний, оз­на­ме­но­ва­ла по­яв­ле­ние в СССР са­мой про­фес­сии ди­зай­не­ра вы­ста­вок. Из­вест­ны его раз­ра­бот­ки офор­мле­ния советских па­виль­о­нов на ме­ж­ду­народных вы­став­ках - пе­ча­ти («Прес­са») в Кёль­не (1928), ги­гие­ны в Дрез­де­не (1930), пуш­ни­ны в Лейп­ци­ге (1930), тор­гов­ли в Бел­гра­де (1940-1941 годы; не со­стоя­лась). В 1935 году на­зна­чен главным ху­дож­ни­ком ВСХВ, тру­дил­ся над про­ек­том Глав­но­го па­виль­о­на. В 1930-е годы про­дол­жал ра­бо­тать в об­лас­ти книж­но­го и жур­наль­но­го ди­зай­на (аль­бо­мы «15 лет СССР», «15 лет РККА», «СССР стро­ит со­циа­лизм» и др.); в 1932-1941 годах ху­дож­ник журнала «СССР на строй­ке». По­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны соз­дал ряд ан­ти­фа­ши­ст­ских пла­ка­тов.

Иллюстрации:

Л.М. Ли­сиц­кий. Ил­лю­ст­ра­ция к ев­рей­ской на­род­ной сказ­ке «Ко­зоч­ка». Цвет­ная ли­то­гра­фия. 1919. Архив БРЭ.

Сочинения:

Die Kunstismen - Les Ismes de l’art - The Isms of art. Z., 1925 (with H. Arp). Basel, 1990;

Russland: Die Rekonstruktion der Ar­chitektur in der Sowjetunion. W., 1930.